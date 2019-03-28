Радулов сотворил шедевр. Четыре дня назад он со злости бросался бананом

На скамейке по ходу игры, после чего на него наступил его одноклубник. В этом весь Александр.

Не зря Александр Радулов получил в НХЛ прозвище Тасманский Дьявол. Накал страстей, бушующие эмоции, которые Александр и не думает сдерживать, – это его фирменное. Мартовский Радулов – это нечто, он просто рвёт и мечет.



«Даллас» отлично помнит, как провалился в марте 2018 года, похоронив свои надежды на плей-офф. А ведь перед сезоном «Старз» называли чуть ли не скрытым фаворитом в борьбе за чемпионство. Сейчас «звёзды» борются за попадание в восьмёрку, и вполне успешно, в марте они выиграли восемь матчей из 13 и пропустили меньше всех в Западной конференции (19 голов).

Радулов – один из главных ньюсмейкеров в команде. Его отстранили от матча с «Рейнджерс» из-за опоздания на тренировку, он принял это решение с достоинством, а вернувшись в состав, оформил свой первый хет-трик в НХЛ.

Радулов взялся за старое. В разгар битвы за плей-офф он был отстранён от игры «Даллас» этот матч выиграл.

Злиться, кидаться бананами, чтобы потом сотворить шедевр

Четыре дня назад, во время игры с «Питтсбургом», он дико злился – его команда отвратительно провела домашнюю серию, проиграв четыре матча из пяти. И всё это – в разгар битвы за плей-офф. «Даллас», который занимает первую позицию «уайлд кард» на Западе, стали догонять «Колорадо» и «Аризона». Радулов откуда-то выудил на скамейке банан и в сердцах бросил его на пол. На фрукт тут же наступил заходивший на скамейку Джейми Бенн.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Кому-то злость застилает глаза настолько, что они уже не могут сосредоточиться на игре и давать результат. Для Радулова злость – это бензин, который только сильнее его заводит. После поражения от «Питтсбурга» «Даллас» отправился на сложнейший выезд, и первые два матча команда должна была провести с лидерами Западной конференции «Виннипегом» и «Калгари».

Радулов сделал две передачи в игре с «Джетс» (5:2), и забил гениальный гол в матче с «Калгари», пройдя через всю площадку. «Наше первое большинство было ужасным, но Радс совершил красивый сольный проход», — отметил главный тренер команды Джим Монтгомери.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL Deutsch.



Эти две победы были невероятно важны для «Далласа». Без них им бы нужно было выигрывать все оставшиеся матчи. Теперь же осталось набрать пять очков в пяти матчах, чтобы точно гарантировать место в плей-офф.

Радулов в этом месяце неудержим, на его счету восемь голов (лучший результат в команде), два из которых стали победными, и пять передач. В этом весь Александр – вчера он был в ярости, кидался бананами, а сегодня выходит и всех разрывает. Типичный Радулов.

Радулов и бананы

История Радулова с бананами тянется уже несколько лет. Впервые его заметили с бананом на скамейке во время плей-офф КХЛ 2016 года, когда ЦСКА играло с «Торпедо». «Армейцы» проиграли первую встречу, но взяли следующие четыре, а затем дошли до финала. Радулов набрал 16 очков в 20 матчах.



Привычку есть бананы во время игры он сохранил и после возвращения в НХЛ. Ещё в «Монреале» камеры периодически выхватывали его жующим на скамейке. Надо ли напоминать, что в «Канадиенс» он был одним из лучших и буквально тащил команду на себе.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».



Персонал «Далласа», впервые увидев бананы, был немало удивлён такой привычкой, сервисмен команды Стив Самнер признался, что никогда раньше не встречал игрока, который просит перекусить во время игры. И не просто просит, а рычит: «Банан!». Обычно хоккеисты подкрепляются в раздевалке, но только не Радулов. «Надо есть, понимаете? Я просто перед игрой ем не так много, и во время матчей начинаю чувствовать зверский голод. Кусаю банан и откладываю его, а если хочу ещё, то ем ещё. Всё просто. Что в этом такого?» — объяснял Александр.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Радулов съел банан во время матча с «Рейнджерс», находясь на скамейке команды

Забавно, но в английском языке слово «бананы» используют не только в прямом смысле, но и для обозначения чего-то безумного или необычного. Как это подходит к Радулову, который не вписывается ни в какие рамки нормальности. Эмоции, бананы – он может делать всё что угодно, пока показывает такой хоккей. А другого хоккея он и не знает. За это мы его и любим.

Радулов не попал в ворота, но гол засчитали. Он тащит «Даллас» в плей-офф Впервые за карьеру в НХЛ российский форвард два сезона подряд набрал 60 очков.