Кучеров превзошёл Овечкина и Малкина! Впереди только русские рекорды из 90-х

Все комплименты, которые были выписаны нападающему «Тампы» Никите Кучерову в нынешнем регулярном чемпионате, получают дополнительное основание. И хотя «молнии» уже обеспечили себе место в плей-офф и никуда не денутся с первой строчки таблицы Восточной конференции, великолепная команда продолжает радовать глаз болельщиков своей игрой, а Кучеров, на правах лучшего бомбардира лиги, снова штурмует статистические вершины.



В очередном матче с «Детройтом» хоккеисты «Лайтнинг» смогли выиграть, уступая в счёте 0:3, а Никита Кучеров стал главным героем этой встречи.

Начиналось всё для «Тампы» не слишком благоприятно. Уже на третьей минуте защитник «Ред Уингз» Мэдисон Боуи открыл счёт, пробив Андрея Василевского дальним броском, а в середине первого периода Даррен Хелм забил гол в меньшинстве и увеличил перевес хозяев. Удивительно, но единственным обороняющимся хоккеистом «молний» в этом эпизоде был именно Кучеров.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Детройта».

Лишь после счёта 0:3 «Тампа» взялась за дело, и первый гол, вдохновивший гостей на «возвращение», оформил капитан команды Стивен Стэмкос. Эта шайба позволила Стэмкосу сравняться с Венсаном Лекавалье, которому раньше принадлежал рекорд клуба по голам (383).

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Порыв капитана был тут же поддержан грозным нападение «Тампы», и к середине восьмой минуты третьего периода счёт уже был равным, а к её завершению гости захватили лидерство в свои руки. Никита Кучеров успевал и забивать самостоятельно, и ассистировать партнёрам, а свой первый гол в матче забил в большинстве, сделав счёт 3:3.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Именно Никита стал и автором победной шайбы, воспользовавшись удачной передачей Брейдена Пойнта. Набрав 4 (2+2) очка в матче, Кучеров вошёл в тройку лучших россиян в истории НХЛ по количеству баллов, набранных за один сезон. Впереди только два рекорда из 90-х: Фёдоров — 120 очков (сезон-1993/94) и Могильный (сезон-1992/93).

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.





1. Александр Могильный — 127 очков (1992/93),

2. Сергей Фёдоров — 120 (1993/94),

3. Никита Кучеров — 115 (2018/19),

4. Евгений Малкин — 113 (2008/09),

5. Александр Овечкин — 112 (2007/08). Рекорды россиян по очкам за один сезон:1. Александр Могильный — 127 очков (1992/93),2. Сергей Фёдоров — 120 (1993/94),3.— 115 (2018/19),4. Евгений Малкин — 113 (2008/09),5. Александр Овечкин — 112 (2007/08).

«Знаете, от Никиты мы всегда ждём игры только на самом высоком уровне. Он делает особенные вещи в каждом матче. Он делает то, что он делает, это высший уровень. Мы никогда не удивляемся тому, что он делает, и это, наверное, высший комплимент для него», — отметил Кучерова Стивен Стэмкос.



Кроме этого, Кучеров стал первым хоккеистом после Сидни Кросби в сезоне-2006/07, кто набрал 115 очков в регулярном чемпионате и установил новый ассистентский рекорд для россиян (80 передач). Предыдущее достижение по передачам принадлежало Евгению Малкину (78, сезон-2008/09).

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Никита Кучеров установил рекорд НХЛ по передачам в сезоне среди россиян

«Не могу поверить, что происходит». Великий русский рекорд Малкина и Овечкина Малкин набрал 1000-е очко в НХЛ, через 126 секунд Овечкин – 1200-е.

«Начало матча было, конечно, не таким, как мы хотели. У нас было несколько выходных после хорошей победы над «Торонто» (6:2), и бывает, что выходные идут не на пользу. «Детройт» сделал то, что ему было нужно, но мы чувствовали, что можем вернуться в игру», — отметил наставник «Тампы» Джон Купер. «Да, у соперников просто отличная команда. Я-то всегда считал, что нужно три элитных игрока, чтобы выступать успешно. А у «молний» их пять или шесть», — добавил главный тренер «Ред Уингз» Джефф Блашилл.