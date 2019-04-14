«Тампа» осталась без Кучерова на главный матч сезона. Прощай, мечты о Кубке?

Случилось то, что предполагали многие: нападающий номинального фаворита плей-офф, лучший бомбардир регулярного чемпионата Никита Кучеров дисквалифицирован на один матч. Во второй игре серии «Тампы» против «Коламбуса» россиянин позволил себе грубую выходку против финского защитника соперников Маркуса Нутиваары, впечатав его головой в борт, когда финн стоял на коленях. Счёт к тому моменту уже был 5:1 в пользу «Блю Джекетс», и играть столь грубо не было никакой необходимости.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Отсидка» Кучерова — «месседж» всем остальным

Департамент лиги по безопасности игроков сразу же взял эпизод на заметку и вынес свой вердикт — дисквалификация на один матч. В плюс Кучерову сыграло отсутствие наказаний в прошлом — за всю свою карьеру в НХЛ Никита не подвергался никаким дисциплинарным мерам. В минус — тот факт, что инцидент случился в конце матча, когда исход встречи был уже ясен. «Опасный удар по игроку, находившемуся в незащищённой позиции», — так звучит официальная формулировка лиги, которая также добавила, что подобное наказание является «месседжем» для всех хоккеистов в нынешнем плей-офф.



«Хотя мы понимаем, что разочарование у проигрывающих часто возникает в конце матча, опасная игра в концовке будет рассматриваться именно в этом контексте и наказываться соответствующим образом», — говорится в объясняющем видео.

Если бы речь шла о той великолепной «Тампе», которую мы видели в регулярном чемпионате, отсутствие Никиты на одну игру не слишком бы обеспокоило болельщиков, ведь у «молний» и без Кучерова есть кому набирать очки. Но нынешняя беспомощная команда Джона Купера прижата к стенке, а её лидер Кучеров будет отсутствовать в самом важном матче сезона. Счёт в серии 0-2, и если «мундиры» выиграют и третий матч, который пройдёт на их домашней площадке, то надёжды «Тампы» на успешное выступление в плей-офф будут равняться математической погрешности. С 0-3 отыграться в НХЛ крайне трудно, а имеющиеся редчайшие исторические примеры лишь подтверждают этот факт.

Психанул даже Кучеров. Фаворит Кубка Стэнли скоро может закончить сезон Претендент на «Везину» Василевский пропустил 9 голов за два матча.

Есть ли жизнь без Кучерова?

«Очевидно, что Кучерова заменить никем нельзя. У Никиты потрясающее мастерство и видение игры, он привносит в нашу команду слишком много, чтобы можно было говорить об этом просто так. Единственное, что мы можем сделать, — это ещё сильнее сплотиться. Пусть каждый прибавит, повысит свой уровень, будет играть активнее. За счёт этого мы будем пытаться компенсировать его отсутствие», — сказал опытный защитник «Лайтнинг» Райан Макдона.



«Было много эмоций, их тяжело контролировать. Это умение приходит с возрастом, но всё равно это очень трудно. Это показывает страсть, желание игроков. Показывает, как Кучеров переживает, и как много у него желания побеждать. Конечно, тут есть тонкая грань. Для него это тест на рост, это испытание. Ему придётся вырасти после этого», — добавил Джон Купер.

Кучеров грязно ударил соперника, сидящего на коленях. Его дисквалифицируют? Игрок «Коламбуса» был готов отомстить за партнёра, за россиянина вступился Виктор Хедман.

Бросковая часть последней тренировки «молний» прошла без Кучерова. Сам наставник «Тампы» смело заявил, что знает, как играть без Никиты, и знает, как он будет играть, когда Кучеров вернётся. Судя по тренировке, ответом на ситуацию станет тройка Ондржей Палат — Брейден Пойнт — Тайлер Джонсон, а в четвёртое звено вольётся вышедший из запаса ветеран Райан Кэллахэн.



Стоит напомнить, что Кучеров проверил терпение дисциплинарного комитета НХЛ ещё в прошлом году, когда в четвёртом матче серии против «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс неоднозначный силовой приём против защитника Сами Ватанена. Тогда лига не вынесла в адрес россиянина никаких санкций.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Заслужил ли Кучеров дисквалификацию? Изначально я сказал, что нет. Но, посмотрев эпизод несколько раз, я переменил мнение и теперь считаю, что Кучерову стоит дать дисквалификацию на одну игру. Было сыграно плечо в плечо, был толчок на борт, но не было никакой необходимости так играть в этом эпизоде. Нутиваара не имел возможности защитить себя. Хорошая новость, наверное, заключается в том, что Кучеров в нынешнем плей-офф не набирает очков и не забивает, так что это не будет большой потерей для «Тампы». Шучу», — такое оригинальное экспертное мнение высказал по поводу игры Кучерова обозреватель TSN Крейг Баттон.

«Как всё закончилось в том году?». «Тампа» не «Вашингтон», теперь ей конец Хедман зря пытался вывести из себя «Коламбус». Это может горько аукнуться.

Добавим, что играть самый важный матч сезона «молниям» придётся, возможно, и без лидера обороны Виктора Хедмана, который из-за травмы пропустил последнюю тренировку.