Победу ЦСКА ждали многие, но счёт в серии — сюрприз. Финал «Предсказамуса»

Лишь один человек поставил на 4-0, но титул главного Нострадамуса достался другому.

Сезон в КХЛ завершён. ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина уверенно обыграл «Авангард» 4-0, и впервые в своей истории выиграл главный трофей лиги. В каждом матче «армейцы» встретили достойное сопротивление со стороны омичей, но всякий раз ЦСКА был чуть сильнее, чуть удачливее оппонента. Ещё раз поздравляем московский клуб с заслуженной победой, а болельщиков «Авангарда» призываем не расстраиваться: с таким подходом к делу, который наметился у «ястребов» в прошедшем сезоне, большие победы омичей не за горами.

Истинный чемпион. «Авангард» был очень крут, но ЦСКА будто с другой планеты На этой планете много денег, но ещё больше – мастерства, терпения и выдержки.

Завершён и конкурс прогнозов на «Чемпионате». И здесь тоже есть заслуженный и неоспоримый победитель. Обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков захватил промежуточное лидерство ещё по итогам первого раунда Кубка Гагарина, и с тех пор уже не позволял никому подобраться к себе даже на минимальное расстояние. Таким образом, Лысенков вернул себе звание главного хоккейного Нострадамуса России, которое в прошлом сезоне у него отобрал обозреватель «Чемпионата» Максим Замятин.

Второе место также досталось коллеге с главного спортивного телеканала страны. Наталья Кларк, поставив на ЦСКА в финале, сумела опередить Льва Лукина и Игоря Еронко, поверивших в победу «Авангарда», и заслуженно заработала серебро нашего конкурса. Третью позицию разделили между собой сразу пять респондентов. Лукина и Еронко с помощью верных прогнозов на финал догнали Дмитрий Ерыкалов, Александр Фролов и Руслан Васильев.

В целом, финал Кубка Гагарина прошёл без сюрпризов для наших Нострадамусов. На ЦСКА ставили 23 человека из 32, и «армейцы» не подвели большинство. Но точный результат серии стал настоящим откровением. В то, что красно-синие разберутся с «ястребами» всего в четырёх матчах, не мог поверить никто, кроме корреспондента «РИА Новости» Семёна Галькевича. Он стал единственным, кому по итогам этого раунда досталось четыре очка, но это помогло Галькевичу лишь уйти с последних мест нашего общего зачёта.

В соревновании дивизионов победу одержал «Бриллиант». Коллективная женская чуйка оказалась сильнее мужских предположений вместе взятых. Наталья Кларк не смогла выиграть в общем зачёте, зато привела к победе свой дивизион.

Всего на одно очко от «Бриллианта» отстал «Песочный», который практически в одиночку тащил вперёд Лысенков.

Третье место у дивизиона «Эксперты и Ерыкалов», и здесь стоит отметить отличную командную игру звена Васильев – Ерыкалов – Еронко.

«Чемпионат» оказался на четвёртом месте, но вряд ли нам стыдно за эту позицию — отставание-то даже от «Бриллианта» оказалось всего четыре очка. Обещаем, что через год мы сделаем правильные выводы и улучшим свои результаты.

На этом всё, наш конкурс прогнозов вместе с сезоном-2018/19 в КХЛ объявляется закрытым. ЦСКА и Павел Лысенков празднуют победу, а «Предсказамус» прощается с читателями «Чемпионата» до следующей весны.