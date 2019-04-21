США смяли Россию. Наши вели 2:0 на ЮЧМ, но потом посыпались

Турнирная таблица и календарь игр юниорского чемпионата мира – 2019



Юниорская сборная России одержала две победы на старте чемпионата мира в Швеции над Словакией и Латвией, но первое настоящее испытание её ждало сегодня. Американцы – истинное мерило в юниорском хоккее, в играх с которыми становится понятно, насколько сильна твоя команда.

Последний раз наши ребята встречались со сборной США на Турнире пяти наций в феврале и тогда добились уверенной победы со счётом 8:4, но тогда не играл фаворит драфта-2019 Джек Хьюз. Американцы на этом ЮЧМ тоже идут без поражений, они одержали разгромные победы над Словакией и Швецией. Матч между Россией и США должен был стать определяющим в борьбе за первое место в группе.

Хьюз против Подколзина

На этом ЮЧМ американцы пока лидируют по всем показателям – они больше всех забивают (18 голов), лучше всех реализуют большинство (более 45%), являются вторыми по игре в меньшинстве (77,78%, лучше дела только у Беларуси). Лучшие бомбардир, снайпер и ассистент – тоже в составе сборной США (Коул Кофилд набрал 7+2 очков, Мэтью Болди сделал шесть передач).



Капитан американцев Джек Хьюз тоже не отстаёт – у него четыре гола и четыре передачи в двух матчах. Капитан нашей команды Василий Подколзин, который занимает третье место в рейтинге драфта, в первых матчах не сумел разжиться очками, но, может, сборная США станет достаточной мотивацией, чтобы серьёзно прибавить?

Подколзин молчал, но у России есть другой козырь. Словаки повержены на ЮЧМ Дубль форварда «Омских ястребов» Грицюка принёс России первый успех на турнире в Швеции. Но нашей сборной нужно что-то делать с дисциплиной.

Так и получилось. Американцы начали матч активно, но как-то безалаберно. Нагрузили Аскарова бросками, давили, но, вместо того чтобы брать игру в свои руки, начали удаляться. Первым в штрафбокс отправился Хьюз, затем – Кофилд. Большинство россиян пока что оставляет желать лучшего – один гол в восьми попытках, вот и американцы первое удаление «убили» без проблем. А со вторым уже не справились. Рогов перевёл шайбу на свободный лёд Чинахову, и тот точным броском в ближний угол открыл счёт.

Не прошло и пары минут, как своё слово сказал капитан. Родион Амиров неожиданно убежал в контратаку, Найт отбил бросок за лицевую линию, а на отскоке первым был Подколзин. Он отдал передачу партнёру уже на пустые ворота. Шикарное начало для сборной России!

Американцы не заметили 0:2 и смяли Россию

Но за шикарным началом последовала череда ошибок. Американцев две пропущенные шайбы только отрезвили и разозлили, и им достаточно быстро удалось отыграться. Более того, нашим ребятам с трудом удавалось доезжать до чужих ворот. Сначала Хьюз забил в большинстве – прилежная игра в меньшинстве россиян была смазана досадной случайностью: Аскаров прекрасно видел поперечную передачу и должен был успеть переместиться, но конёк предательски скользнул по льду. А затем уже наши ребята заигрались в атаку и, когда надо было откатиться в оборону, решили перехватить шайбу в чужой зоне. Мгновенная контратака два в одного завершилась голом Тюркотта.

Второй период начинался в равной борьбе, а ключевым моментом стало большинство американцев в середине матча. Подколзин мог забивать в меньшинстве – он это прекрасно умеет, но вместо этого американцы вернули контроль над шайбой и сделали счёт 3:2. Один из немногих моментов, когда на пятачке соперника никто не сторожил, и Болди оставалось попасть в пустой угол. Передачу ему отдал Бринк, который только что прилетел из Америки после вылета своей команды из плей-офф и был добавлен в состав в последний момент.

Стал известен состав сборной России на матч ЮЧМ-2019 с американцами

Рекорд Овечкина в опасности

Было видно, что наши ребята расстроились и стали упускать нить игры из своих рук. Сборная США сминала всё на своём пути – 32-14 по броскам было после 40 минут игры, жёсткая игра против наших лидеров и яркая – в атаке. Американцы в Эрншёльсвике рвут всех, но соперники им в этом только способствуют. Необязательные ошибки, мелкие недоработки в обороне непозволительны на турнире такой важности. Хьюз с партнёрами делали в нашей зоне всё, что хотели, не встречая большого сопротивления, — кружили, перепасовывались и пристреливались. Наши ребята в обороне действовали слишком пассивно, очередная пропущенная шайба была вопросом времени. Американцы забили за полминуты до сирены – Кофилд подтвердил звание лучшего снайпера. Хьюз выступил ассистентом.

Претензий не может быть только к Аскарову – он спасал не раз, а в третьем периоде совершил ещё один невообразимый сейв, успев переместиться к дальней штанге. За 12 минут до сирены его сменил Скотников – неясно, что случилось, то ли повреждение, то ли проблемы с экипировкой. Всеволод вступил игру в сложной ситуации, в меньшинстве, но тоже не подвёл. И когда уже казалось, что никакого камбэка не светит, наши вдруг легко оттеснили соперника от шайбы на чужой синей, выскочили два в одного на ворота и сделали счёт 3:4.

Но камбэка не случилось. Не успела затеплиться надежда, как её разрушил всё тот же Кофилд, оформив дубль. У этого нападающего уже девять голов, и он явно идёт на рекорд Александра Овечкина – 14 шайб за турнир. Напоследок Бенирс забил шестую шайбу американцев.



Хорошо, что это пока только групповой раунд. Последний матч Россия проведёт со Швецией, и это будет последний шанс исправить ошибки. Дальше такой роскоши у подопечных Владимира Филатова уже не будет.