Стал известен состав сборной России на матч ЮЧМ-2019 с американцами

Стал известен состав юниорской сборной России на третий матч чемпионата мира 2019 года с командой США, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Встреча пройдёт сегодня, 21 апреля, начало игры — в 16:30 мск.



Сборная России:



Аскаров (Скотников);

Рогов — Кирпичников, Грицюк — Спиридонов — Чинахов;

Буренов — Чистяков, Амиров — Николаев — Подколзин;

Мухамадуллин — Ващенко, Шешин — Хуснутдинов — Гущин;

Брызгалов, Лихачёв — Мингачев — Грошев.

