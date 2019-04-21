Стал известен состав юниорской сборной России на третий матч чемпионата мира 2019 года с командой США, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Встреча пройдёт сегодня, 21 апреля, начало игры — в 16:30 мск.
Сборная России:
Аскаров (Скотников);
Рогов — Кирпичников, Грицюк — Спиридонов — Чинахов;
Буренов — Чистяков, Амиров — Николаев — Подколзин;
Мухамадуллин — Ващенко, Шешин — Хуснутдинов — Гущин;
Брызгалов, Лихачёв — Мингачев — Грошев.
Стал известен состав сборной России на матч ЮЧМ-2019 с американцами