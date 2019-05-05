В сборной России проснулся «Вашингтон»! 8 тысяч чехов лишились праздника

К заключительному матчу перед чемпионатом мира сборная России подошла, имея немало нерешённых вопросов. Взаимодействие троек не налажено, оборона трещит по швам, как и дисциплина – на Чешских играх и шведы, и финны пользовались частыми удалениями нашей команды.

Стал известен состав сборной России на матч Евротура с командой Чехии

После двух поражений тут и там стало появляться утверждение о том, что главный тренер Илья Воробьёв со звездным десантом российской сборной. Но так говорят те, кто не знает, как работает штаб сборной. А это не только Воробьёв, но и Алексей Жамнов с огромным опытом солидной игровой карьеры, это Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин, которые работают по тактике и очень много делают для тренировочного процесса. В конце концов это Роман Ротенберг, к которому игроки могут подойти по любым организационным вопросам и они обязательно будут решены. Времена, когда в сборной за все отвечал только главный тренер ушли в прошлое – сейчас это не только Илья Воробьёв, но и большая, а, самое главное сплоченная группа людей. Игроки это знают, видят и едут в сборную. Не было бы этого, нашлись бы тысячи причин для отказа.

Тренерский штаб перетряхнул звенья, оставив нетронутым только четвёртую тройку. Гусева определили к Анисимову и Дадонову, «армейскую» связку Григоренко и Капризова раскидали по разным звеньям.



У чехов, между тем, состав вполне боевой, хотя на игру не был заявлен капитан команды Якуб Ворачек. Команда Милоша Ржиги накануне уверенно справилась с грозной сборной Швеции, и недооценивать её точно не стоит. Да что там, в ситуации, в которой оказалась наша команда, любой соперник должен восприниматься серьёзно.

Россия впервые на Чешских играх забивает первой

Начало матча получилось тревожным – пока Ян Коварж откровенно скучал в воротах, Василевскому сразу же пришлось трудиться, а один раз его и вовсе спасла штанга – Гинек Зогорна переиграл вратаря, но не попал в створ. Шайба совершенно не держалась у наших игроков, а чехи при потерях моментально вступали в отбор и их прессинг давал результаты. Даже задерживаясь в чужой зоне, россияне практически не имели моментов для бросков.



Один опасный момент усилиями звена Кузнецова наши всё-таки создали, а через пару минут эта же тройка открыла счёт. Мощный Овечкин без труда ускользнул от Ержабека и отпасовал Капризову. Кирилл увернулся от Фролика и с неудобной послал шайбу в сетку. Россия впервые на чешском этапе Евротура открыла счёт, но радоваться было рано.

В следующей смене у Палата была прекрасная возможность сравнивать счёт, но это сделал Ржепик, удачно «покопавший» на пятаке за пять минут до перерыва. Пространство перед своими воротами остаётся больной мозолью команды Воробьёва – на этот раз Ржепику не смогли помешать Сергачёв и Григоренко.

Сборная России играет очень плохо. Финны переиграли нас даже с Овечкиным Ладно игроки НХЛ – они ещё не готовы, но даже люди из КХЛ выглядели слабо на фоне непонятного состава финнов.

Кузнецов «хоронит» чехов

Во втором периоде сборная России наконец-то начала показывать что-то похожее на тот хоккей, которого мы от неё ждём. Малкин ещё в первом периоде выглядел заряженным, а во втором вся его тройка задвигалась быстро и слаженно. Хорошо получалось и у звена Кузнецова – гол был тому подтверждением. Помогало и то, что полматча удавалось обходиться без удалений. Первый штраф получил Кузнецов при игре в большинстве. Захотелось сказать «Опять двадцать пять», но спустя две минуты пришло время аплодировать Евгению. Анисимов увидел выскочившего из штрафбокса партнёра и послал его на рандеву с Коваржем. Кузнецов великолепно реализовал свой выход.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Йокке Невалайнена

Кстати, в меньшинстве наметились кое-какие подвижки. Во-первых, россиянам удалось сократить количество удалений (три за 40 минут игры, одно из них было обоюдным), во-вторых, ни разу не пропустить, хотя тут надо сказать спасибо Василевскому – несколько раз он подтащил.

Сборная России наконец-то почувствовала вкус игры – Кузнецов мог делать дубль, ещё раз выскочив практически один на один, а вскоре после этого выдал идеальный пас на Орлова, который в касание замкнул передачу. Евгений поучаствовал во всех трёх голах россиян, фактически определив результат матча. Звено с тремя игроками «Вашингтона» вообще выделялось на общем фоне и обязательно начнётся чемпионат мира именно в таком сочетании.



Чехи не собирались сдаваться и в третьем периоде предприняли попытки отыграться, однако они разбивались либо об стену Василевского, либо защитники блокировали броски. Стал появляться на льду Барабанов, который был заявлен 13-м нападающим, и даже мог доводить счёт до крупного, но Коварж нейтрализовал его выход два в одного вместе с Дадоновым. Ну а точку в игре поставил всё тот же Кузнецов, который сегодня был неудержим. Нападающий сделал дубль, поразив пустые ворота. С таким Кузнецовым уже не страшно ехать в Братиславу. Чехи же остались без праздника, почти восемь тыс. зрителей на арене не увидели победу своей команды на домашнем этапе Евротура.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Йокке Невалайнена

Сборная России впервые выиграла этим мощным составом, да ещё и оставила надежду на то, что сегодняшний матч – лишь намёк на то, на что она действительно способна. Чемпионат мира начнётся 10 мая, где наши ребята сыграют с Норвегией.