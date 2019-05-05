Стал известен состав сборной России на матч Евротура с командой Чехии

Стал известен состав сборной России на матч с командой Чехии на Еврохоккейтуре, информирует в своём «твиттере» Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 5 мая, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В первой игре на чешском этапе Евротура подопечные Ильи Воробьёва потерпели поражение в игре со сборной Швеции со счётом 4:6. Во втором матче российская команда проиграла финнам — 1:3.



Сборная России:



Василевский (Сорокин);

Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Кучеров;

Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;

Хафизуллин — Зуб, Гусев — Анисимов — Дадонов;

Блажиевский, Ковальчук — Андронов — Плотников, Барабанов.



На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Что не так со сборной России? Отвечают игроки и главный тренер Воробьёв, Ковальчук и Анисимов прокомментировали поражение россиян от финнов на чешском этапе Евротура.