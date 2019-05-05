Стал известен состав сборной России на матч с командой Чехии на Еврохоккейтуре, информирует в своём «твиттере» Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 5 мая, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первой игре на чешском этапе Евротура подопечные Ильи Воробьёва потерпели поражение в игре со сборной Швеции со счётом 4:6. Во втором матче российская команда проиграла финнам — 1:3.
Сборная России:
Василевский (Сорокин);
Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Кучеров;
Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
Хафизуллин — Зуб, Гусев — Анисимов — Дадонов;
Блажиевский, Ковальчук — Андронов — Плотников, Барабанов.
На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.
Стал известен состав сборной России на матч Евротура с командой Чехии