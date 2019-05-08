США едут на ЧМ за золотом. Они не испугаются даже нашей сборной

Мужская сборная США продолжает подготовку к стартующему на этой неделе чемпионату мира. 5 мая американцы вылетели из аэропорта в Нью-Джерси во Франкфурт и в Германии проведут основную часть «настройки» своего состава, сыграв товарищеский матч с немцами.

Самый боевой за последние годы

Нынешний состав «звёздно-полосатых» можно назвать самым боевым за последние годы. 12 из 23 хоккеистов были выбраны в первом раунде драфта НХЛ, а на тренерском мостике взят курс на непривычную для североамериканцев стабильность — уже третий год подряд сборную возглавляет наставник «Детройта» Джефф Блашилл.

Возраст сборной США также не вполне обычен, поскольку, как правило, американцы привыкли привозить на мировые первенства молодую команду, в которой обкатываются неопытные, подающие надежды игроки. На этот раз Блашилл подобрал в состав настоящий сплав молодости и опыта: в команде присутствуют как зелёные, но уже звёздные юниоры (Джек Хьюз, 17 лет), так и опытнейшие ветераны.

С Кейном и Айкелом. США везут на ЧМ свой сильнейший состав в XXI веке Американцы хотят вернуть себе золото спустя 59 лет.

Одним из последних является защитник Райан Сутер, который долгие годы был рекордсменом НХЛ по среднему игровому времени за матч. 34-летний Сутер сыграл в 11 международных турнирах, в том числе и четырёх чемпионатах мира, что для сборной США является рекордом. Четыре мировых чемпионата и у хорошо знакомого Блашиллу скоростного Дилана Ларкина, а у звезды «Калгари» Джонни Годро в послужном списке три чемпионата мира. Сутер и Ларкин были назначены тренером ассистентами капитана, а обладателем самой капитанской нашивки ожидаемо стал Патрик Кейн.



Кейн второй год подряд приезжает на чемпионат мира — на предыдущем турнире он также был капитаном команды. Всего же 16 хоккеистов сборной США имеют опыт выступлений на ЧМ, так что о «молодых и неопытных американских студентах» можно сразу забыть: в Словакию приедет боевой коллектив, способный решать максимальные задачи.



«Знаете, я был на чемпионате мира в прошлом году, и мне очень понравилось. Мы обыграли Канаду, завоевав бронзовые медали. Это был действительно весёлый турнир», — отметил Алекс Дебринкэт.

Снова смотрим на братьев Хьюз

Тем не менее талантливая молодёжь у американцев, разумеется, есть. Две главные юные звёзды — это нападающий Джек Хьюз и защитник Адам Фокс. Хьюз — главный претендент на первый общий выбор на драфте новичков НХЛ летом нынешнего года, о котором сказано уже очень много. Совсем недавно он вернулся с юниорского ЧМ, где помог сборной США U18 заработать бронзовую медаль. Его 20 очков, набранные на этом турнире (9 голов, 11 передач), говорят сами за себя. Фокс трижды участвовал в международных соревнованиях, собрав в коллекцию золото и бронзу МЧМ, а также бронзу ЮЧМ.

Канада, США и… Великобритания! Что надо знать о группе А на ЧМ-2019 Всё о составах и турнирных притязаниях команд.

«Багаж» сборной США на ЧМ-2019:



— 12 игроков, выбранных в первом раунде драфта НХЛ,

— 49 медалей, завоёванных на турнирах ИИХФ разного уровня, 18 золотых,

— Суммарный опыт выступлений в НХЛ — 6986 матчей, 113 сезонов,

— 9 хоккеистов этого состава выиграли бронзу ЧМ-2018.

Стоит отметить, что помимо состава хоккеистов у сборной США на чемпионат мира едет очень мощный административно-консультативный штаб. Так, генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон является главным консультантом американцев по персоналу и уже работает с командой в немецком Маннгейме. Дополнительное мнение обеспечивает знаменитый Джон Ванбисбрук, который курирует все сборные США на международной арене. Член Зала славы впервые работает в такой солидной должности, но в его игроцкой карьере есть четыре чемпионата мира, поэтому международного опыта ему не занимать.

Кейн, Годро и крепкие вратари

Главной звездой американцев, без сомнения, является Патрик Кейн. Но если его вместе с Айкелом, Годро и Мартинесом болельщики на чемпионатах мира уже видели, то на этот раз в составе сборной США подобралось очень крепкое «оперение» для своих звёзд. Опытнейший Сутер способен цементировать оборону и подчищать ошибки молодых, а ван Римсдайк, Крайдер, Келлер, Уайт и Дебринкэт хотя и не являются звёздами первой величины в НХЛ, но все вместе способны создать крепкий кулак в нападении.



Кроме всего прочего, отличительной особенностью нынешней сборной США можно считать вратарскую бригаду, где первым номером наверняка станет Кори Шнайдер из «Нью-Джерси». Опытнейший стартёр «Дэвилз» провёл крайне неудачный сезон, сыграв из-за травмы только 26 матчей, и участие в чемпионате мира станет для 33-летнего вратаря хорошей возможностью продлить сезон. Тэтчер Демко будет подстраховывать ветерана, ну а появление в воротах 19-летнего уроженца Монреаля Кейдена Примо возможно только в матче с заведомым аутсайдером.

Видео можно посмотреть на канале USA Hockey в YouTube.