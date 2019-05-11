Малкин – в порядке. На его фоне Кузнецов провёл слабый матч

Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019 по хоккею. Наши ребята уверенно переиграли сборную Норвегии со счётом 5:2. Заброшенными шайбами отметились Никита Гусев, Никита Кучеров, Артём Анисимов и дважды Евгений Дадонов. Наша команда немного смазала концовку встречи, пропустив две подряд шайбы и сорвав сухой матч для Андрея Василевского. Выставляем оценки всем сочетаниям российской сборной.

Малкин и Кучеров разделались с Норвегией! Овечкин смотрел со стороны Россия начала чемпионат мира в Братиславе победы, смазав лишь концовку встречи.

Вратарь

Андрей Василевский – 8,0

Василевский сыграл на своём уровне, а работы в матче у него хватало. Норвежцы активничали до первой пропущенной шайбы, а также перебросали сборную России в третьем периоде. Несколько раз голкиперу «Тампы» действительно пришлось выручать нашу сборную – можно вспомнить бросок Матиса Олимба с пятачка и очень опасный выпад в контратаке от Тобиаса Линдстрёма. Василевскому не удалось сыграть на ноль, но это, скорее, вина полевых игроков, оставивших Валькве Ольсена одного на пятачке в эпизоде с первым голом. В моменте с шайбой Холёса Василевский мог выбрать позицию получше, а так оказался закрыт и норвежским игроком, и Владиславом Гавриковым.

Защитники (в скобках указано игровое время)

Михаил Сергачёв (17:21) – Никита Нестеров (19:24) – 8,5

Против норвежцев наши ведущие защитники выглядели спокойно и солидно, посмотрим, что будет во встречах с другими соперниками. Сергачёв и Нестеров провели матч без единой ошибки, на двоих нанесли 7 бросков по воротам Хёугенна, два из них в большинстве сделал защитник «Тампы». Удалось Сергачёву поучаствовать и в голевой атаке – после его мягкой передачи третью шайбу Норвегии забросил Никита Кучеров. Что касается Нестерова, то он, потеряв место в большинстве, пригодился в другом качестве – защитник ЦСКА провёл больше всех времени на льду в меньшинстве (3:23).

Дмитрий Орлов (19:38) – Никита Зайцев (21:51) – 8,0

Также нет никаких вопросов к Орлову с Зайцевым, лидеров сборной России по игровому времени. Самым долгоиграющим стал защитник «Торонто», и отмечаем, что Зайцев закрыл почти всё меньшинство для сборной России, отоборонявшись вместе с Нестеровым более 3 минут. Орлов был заметен впереди, нанёс четыре броска, и именно он начал голевую атаку, завершившуюся шайбой Анисимова. Зайцев же стал лидером среди защитников по количеству заблокированных бросков (5) и перехватам (7).

Оба защитника были на льду, когда норвежцы забросили первую шайбу, но вина их лишь косвенная. У Орлова в углу площадки сломалось лезвие, и он вынужденно выпал из оборонительной позиции, а Зайцев в момент обострения ситуации держал на пятачке совсем другого хоккеиста. Эта пропущенная шайба на совести других игроков.

Никита Зайцев Фото: fhr.ru

Динар Хафизуллин (17:52) – Владислав Гавриков (19:34) –8,0

Владислав Гавриков попал на игру практически с корабля на бал, но это не помешало ему качественно провести свои почти 20 минут на площадке, в том числе и в меньшинстве. Правда, Владислав стал косвенным виновником второй шайбы в ворота Василевского. Гавриков на пятачке боролся с Матиасом Треттенесом и совершенно закрыл обзор своему голкиперу. Из-за этого защитник «Коламбуса» стал единственным игроком обороны, кто заработал по итогам матча отрицательный показатель полезности.

Мог быть минус и у Хафизуллина, но хоккеист СКА принял участие в голевой атаке. Динар здорово обыгрался с Никитой Кучеровым, который в свою очередь вывел тёзку Гусева на пятый гол в ворота Норвегии. Также на счету Хафизуллина один бросок по воротам.

Что ещё можно улучшить в игре сборной России? Наши хоккеисты всё знают Малкин, Кучеров, Гавриков, Гусев и Ковальчук поделились впечатлениями от победы России над Норвегией.

Нападающие

Михаил Григоренко (11:32) – Евгений Малкин (14:39) – Евгений Дадонов (12:36) – 9,0

Первое звено российской сборной выступило в качестве забойщиков на чемпионате мира. Малкин и Дадонов дважды в похожем стиле реализовали большинство, показав, что у нашей команды есть рабочие, наигранные заготовки. Григоренко не выходил со своими партнёрами на реализацию численного преимущества, но тоже сумел отличиться в протоколе: именно его проникающая передача на Артёма Анисимова привела ко второй шайбе в ворота Норвегии.

В целом это сочетание было самым активным у нас на площадке. Евгений Малкин нанёс 6 бросков по воротам и имел 5 голевых моментов, 4 раза бросил Дадонов (два гола), трижды – Григоренко. Такого ураганного хоккея мы и ждём от наших лидеров, и не только в матче со скромными норвежцами.

Александр Овечкин (18:55) – Евгений Кузнецов (18:15) – Кирилл Капризов (16:17) – 6,5

Форварды этого звена провели на льду больше всех времени среди нападающих, но удивительное дело – практически не были заметны на площадке. Всего 5 бросков на всю тройку – у одного только Малкина больше! Неприятно удивило отсутствие обостряющих передач у Кузнецова (у Малкина их – 7) и в целом один из самых низких процентов точных передач (63%) в команде. Но на самом деле это нормально, что в игре с Норвегией выстрелило только одно звено. Главное, что мы прекрасно знаем возможности Овечкина, Кузнецова, Капризова, и нет сомнения, что их звёздный час наступит в другом матче. А против норвежцев этому звену не удавалось даже толком поиграть в большинстве – Малкин и Ко выходили первыми и мгновенно реализовывали свои попытки. При этом второе сочетание нашей сборной (как и первое) не пропустило ни одной шайбы, что тоже очень важно.

Никита Гусев (14:16) – Артём Анисимов (13:57) – Никита Кучеров (14:23) – Александр Барабанов (4:43) – 8,0

На счету хоккеистов из этого звена целых три шайбы в матче, но плодом командной комбинации стал только один гол – когда Никита Кучеров при помощи Динара Хафизуллина вывел на голевую позицию Гусева. Сам Кучеров отличился в спецбригаде большинства, а Анисимов забил, оказавшись во время пересменки на льду с Григоренко.

Никита Гусев и Никита Кучеров Фото: fhr.ru

Но в целом эта линия оставила приятное впечатление. Хорошее движение, неплохое взаимопонимание, хоккеисты видели друг друга и атаковали широко. Но понятно, что пока это была лишь Норвегия, дальше будет сложнее. Отмечаем, что Кучеров и Анисимов нанесли по четыре броска по воротам, у Гусева всего один – зато голевой.

Есть на счету этого звена и пропущенная шайба, первая для россиян в матче. Когда Дмитрий Орлов потерял лезвие в углу площадки, на подстраховку защитника должны были переместиться Анисимов и Барабанов (нападающий СКА несколько раз выходил на лёд вместо Гусева), но форварды отнеслись к этому довольно безответственно. В итоге Анисимов дал сделать передачу на пятак Александеру Райшенбергу, а Барабанов и вовсе оказался за спиной у Валькве Ольсена, без помех расстрелявшего Василевского.

Илья Ковальчук (12:29) – Сергей Андронов (12:04) – Сергей Плотников (14:31) – 6,0

Забить у этого сочетания не получилось, хотя Илью Ковальчука старались выводить на броски, и у форварда «Лос-Анджелеса» было два хороших момента. Но не срослось. К сожалению, ребятам не удалось справиться с основной, сдерживающей задачей – на совести этого звена второй гол в ворота Василевского. Правда, ошибся в этом эпизоде Ковальчук (не привыкший играть чекера), который не сумел накрыть бросок Холёса.

К Андронову и Плотникову вопросов нет, эти хоккеисты добросовестно выполняли свои функции – задавали темп, напрягали соперника, закрывали меньшинство. У Андронова к тому же больше всех выигранных единоборств в матче (5) и 73 % выигранных вбрасываний.