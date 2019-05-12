«Для меня шанс попасть в НХЛ – просто вау». Елесин – о переходе в «Калгари»

Александр Елесин провёл нынешний сезон в составе ярославского «Локомотива», а на днях подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ «Калгари Флэймз». В истории канадского клуба было всего 13 игроков из России. Самые известные – Сергей Макаров и Герман Титов, а последним, кто выходил на лёд был в форме «огоньков» был Антон Бабчук. 23-летний защитник из Ярославля может стать первым россиянином с 2013 года, сыгравшим за «Калгари» в НХЛ.

Елесин подписал контракт с «Калгари»

«Игра в АХЛ не станет для меня проблемой»

— Чем привлёк вариант с «Калгари»?

— Был большой интерес со стороны клуба, я видел, что люди во мне заинтересованы. Это один из главных факторов. Видел команду, состав. Считаю, что там у меня будет хорошая возможность развиваться и заиграть в основе.

— Известно, что у вас было не одно предложение из НХЛ. Тяжело было сделать выбор?

— Конечно, это был нелёгкий выбор. Тяжело всё сразу правильно оценить, когда у тебя нет опыта и знаний в таких ситуациях, как переезд в другую лигу. Спасибо моим агентам как в Европе – Дмитрию Заикину и Роберту Спаленки, так и в Северной Америке – Дону Мину. Они проделали хорошую работу, помогли мне приблизиться к моей мечте – играть в НХЛ. Такой шанс для меня это просто вау. Мне оставалось только взглянуть на очевидные вещи и принять правильное решение.



— Очевидные вещи – это?

— Вы же знаете, что при выборе клуба НХЛ нужно учитывать множество моментов. Отношение и заинтересованность организации – это хорошо, мне всё понравилось в переговорах с «Калгари», но самое главное возможность получить шанс играть в НХЛ. Никто тебе ничего не гарантирует, потому что ты новичок, а в каждом клубе есть определённое число игроков, которые играют в лиге на хорошем уровне не один год. У многих из них большие и длительные односторонние контракты. Таких пунктов очень много. Ты смотришь на это всё, анализируешь ситуацию и принимаешь решение, где и когда у тебя будет больше шансов пробиться в основу.



— Но у многих как раз есть сомнения, что сейчас «Калгари» это хороший вариант для молодого защитника.

— Опять же, идеального варианта не может быть в моей ситуации. Я – новичок в лиге и в любом клубе мне бы предстояло проделать большую работу, чтобы пробиться в основу. Готов биться за место в основе и считаю, что в «Калгари» у меня хорошие возможности для этого.



— Готовы к тому, что первый сезон возможно придётся провести в АХЛ?

— Для меня это не станет проблемой. Мне не так много лет, что ставить какие-то условия, говорить, что я буду играть только в НХЛ. Прекрасно понимаю, что нужно какое-то время на адаптацию, как в игровом, так и в бытовом плане. У меня цель пробиться в основу «Калгари» и если для этого нужно будет поиграть в АХЛ – так тому и быть.



— В контракте есть пункт о досрочном возвращении в КХЛ или вы при любом раскладе хотите провести два сезона в Северной Америке?

— Зачем туда ехать, если уже сейчас думать о возвращении в Россию? У меня контракт на два года, хочу провести их там.

Фото: fhr.ru

«Ещё год назад решил, что поеду пробиваться в НХЛ»

— В «Калгари» давно не было русских игроков. Со стороны клуба не было лишних вопросов?

— Ничего такого не было. Во многих клубах НХЛ играло мало русских, но это не повод отказываться от предложения.



— Как у вас с английским?

— Не всё пока идеально, но я работаю в этом направлении. Что-то уже знал, закачивал специальные приложения на телефон, потом начал заниматься с репетитором. Прекрасно понимаю, что знание языка важный момент. Думаю, когда приеду в Америку и побуду там месяц, буду уже намного лучше понимать и общаться.

— Клубы НХЛ проявляли к вам интерес ещё прошлым летом. Уже тогда знали, что уедете в Америку?

— В принципе да. Интерес был, я очень хотел получить этот шанс, поэтому сразу сказал в клубе, что после окончания контракта хочу попробовать свои силы там. В «Локомотиве» меня поняли, никаких обид ни у кого не было – я продолжал спокойно играть.



— Переубедить в Ярославе не пытались?

— Я бы всё равно не поменял решение. Если что-то решил, надо идти до конца. Не говорю Ярославлю «прощай», очень рад, что права на меня в КХЛ останутся у «Локомотива».

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— Могли бы получить хороший контракт, заработать денег перед отъездом в Америку.

— Мне сейчас не нужна «денежная подушка». У меня появился шанс, а был бы он через год или два? Если ты достоин большой зарплаты, она будет и ты успеешь ещё заработать – я так считаю.

«Всегда нравились игроки, которые умеют играть в тело»

— Есть ощущение, что вы представляли себя в НХЛ даже не год назад, а ещё раньше, когда много хитовали на уровне МХЛ и ВХЛ?

— Ещё с детства есть такая мечта. Играл в НХЛ на приставке, смотрел игры, нарезки лучших моментов. Конечно, как и все я был в восторге от игры Павла Буре, удивлялся рекордам Уэйна Гретцки, но ведь НХЛ это намного больше, чем игроки, пусть и такие великие. В лиге большая история, традиции, от которых захватывает дух. К примеру, новичок первым выходит на лёд в своей дебютной игре в НХЛ. И таких моментов множество, все они красиво обыграны. Это не может не привлекать, хочется оказаться внутри этого.



— Были игроки, на которых равнялись в НХЛ?

— Копировать кого-то бесполезно, но какие-то моменты старался подмечать у многих игроков. Даже сейчас это делаю, в том числе у ребят, которые младше меня. Мне всегда нравились разносторонние игроки, которые могли и забить, и в обороне отработать, и в тело сыграть. Раньше очень нравился Скотт Стивенс из «Нью-Джерси Дэвилз» (Стивенс, как и Елесин, играл под номером «4» — Прим. «Чемпионата»). Смотрел про него фильм, было очень интересно посмотреть, как складывалась его карьера, как к нему относились в команде. Человек очень жестко играл против соперников, но при этом делал много других полезных вещей для команды.



— Желание часто играть в тело (Елесин провёл 188 силовых приёма в регулярке КХЛ — Прим. «Чемпионата») – это тоже пришло к вам из НХЛ, где есть много игроков, которые любят и умеют делать эти вещи?

— Наверное, всем нравится, когда игрок проводит чистый и эффектный силовой приём. Но всегда нужно знать момент, чувствовать ритм, когда это можно сделать. Если ты не готов, лучше это не делать, иначе заработаешь удаление или привезёшь момент в свои ворота. А так важно увидеть, когда на соперника пойдёт передача, понять, что не ты проиграешь ему в скорости и вовремя под него подкатиться.



— Когда планируете поехать в Калгари?

— Пока не знаю. Сейчас отдохну пару недель, а потом начну готовиться к сезону. Сначала в Чехии, а потом в Канаде.

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— Чувствуете, что сильно выросли в плане игры за этот год в КХЛ?

— Очень доволен, что много играл, выходил на лёд в различных ситуациях. Это был важный момент, набрался опыта. Старался быть полезен команде. Обидно, что не прошли в плей-офф СКА. Это было реально, но во многих играх не хватило этого «чуть-чуть».

— К Дмитрию Квартальнову у многих неоднозначное отношение.

— Справедливый тренер. Ему без разницы, сколько тебе лет, какое у тебя имя. Главное честно работать и выполнять требования. Если ты можешь – играешь. При нём я стабильно заиграл в основе «Локомотива», до этого, кажется, провёл только два матча.



— Насколько сильным ударом для вас стало то, что в последний момент отцепили из сборной?

— Тренеры приняли такое решение, в этом плане мы простые рабочие. Нам сказали – мы делаем. Что тут говорить, нужно работать дальше, быть ещё лучше.



Я бы ещё хотел поблагодарить «Локомотив» за то время, пока был в клубе. Руководство клуба и всех тренеров, с которыми я работал. За то, что помогали и воспитали меня, как хоккеиста. Дали возможность расти в профессиональном плане. Очень благодарен болельщикам «Локомотива», которые поддерживали нашу команду и меня лично. Такое было нечасто, но я навсегда запомнил, как они вставали со своих мест и скандировали мою фамилию. Моя семья всегда была рядом со мной, помогала и верила в меня, когда бывало так, что уже никто не верил. Опять же, мои агенты – помогли мне получить этот шанс. Благодаря всем этим людям я получил возможность реализовать свою мечту.