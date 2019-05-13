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ЧМ по хоккею 2019. Результаты, группы, где смотреть матч Россия – Чехия

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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ЧМ по хоккею 2019. Результаты, группы
«Чемпионат»
Фото: iihf.com
У сборной России очень опасные соперники. И это не только Чехия
Как прошёл третий игровой день на чемпионате мира 2019 года по хоккею.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Видеообзоры матчей третьего игрового дня

США – Франция – 7:1

ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 13:15 МСК
США
7 : 1
3:0, 2:0, 2:1
Франция
1:0 – Дебринкэт (ван Римсдайк, Кейн) – 04:05 (5x4), 2:0 – Ватрано (Айкел, Мартинес) – 05:48 (5x5), 3:0 – Дебринкэт – 06:04 (5x5), 4:0 – Уайт (Хьюз, Мартинес) – 33:56 (5x5), 5:0 – Кейн (Ларкин, Фокс) – 35:52 (5x5), 6:0 – Крайдер (Ларкин) – 40:55 (5x5), 6:1 – Реш (Клеро, Бертран) – 46:36 (5x5), 7:1 – Уайт (Ватрано, Гленденинг) – 54:21 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Россия – Австрия – 5:0

ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 13:15 МСК
Россия
5 : 0
1:0, 2:0, 2:0
Австрия
1:0 – Дадонов (Гусев, Кучеров) – 12:15 (5x4), 2:0 – Кучеров (Гусев) – 34:23 (5x5), 3:0 – Телегин (Ковальчук) – 34:59 (5x5), 4:0 – Дадонов (Сергачёв, Малкин) – 40:15 (5x5), 5:0 – Ковальчук (Орлов, Кузнецов) – 44:06 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Дания – Германия – 1:2

ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Дания
1 : 2
0:0, 0:2, 1:0
Германия
0:1 – Плахта (Драйзайтль, Айзеншмид) – 30:27 (5x4), 0:2 – Тиффельс (Кагун, Мауэр) – 39:49 (5x5), 1:2 – Бау (Майер, Ларсен) – 50:19 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Италия – Швеция – 0:8

ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Италия
0 : 8
0:1, 0:1, 0:6
Швеция
0:1 – Ландер (Братт, Эрикссон) – 02:10 (5x5), 0:2 – Хёрнквист (Петтерссон, Эрикссон) – 25:25 (5x4), 0:3 – Линдблом (Кемпе, Нюландер) – 41:57 (5x4), 0:4 – Крюгер (Расмуссен, Кемпе) – 42:52 (5x5), 0:5 – Ландер (Эрикссон) – 48:55 (4x5), 0:6 – Нюландер – 52:33 (5x5), 0:7 – Ландер (Линдхольм) – 55:32 (5x5), 0:8 – Хёрнквист (Кемпе) – 58:29 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Великобритания – Канада – 0:8

ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Великобритания
0 : 8
0:2, 0:3, 0:3
Канада
0:1 – Жозеф (Хенрик, Нурс) – 02:42 (5x5), 0:2 – Манта (Макканн, Стечер) – 12:33 (5x5), 0:3 – Туррис (Манта) – 22:35 (5x5), 0:4 – Строум (Маршессо, Шабо) – 27:05 (5x4), 0:5 – Фаббро (Джост, Туррис) – 39:37 (5x5), 0:6 – Туррис (Манта) – 40:57 (5x5), 0:7 – Кутюрье (Манта, Шабо) – 46:46 (5x5), 0:8 – Манта (Теодор, Джост) – 50:27 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Латвия – Швейцария – 1:3

ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Латвия
1 : 3
0:0, 1:1, 0:2
Швейцария
0:1 – Хофман (Курашев, Марчини) – 33:44 (5x5), 1:1 – Индрашис (Балцерс) – 34:15 (5x4), 1:2 – Хишир (Праплан, Йози) – 56:21 (5x5), 1:3 – Мозер – 59:19 (en)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Лучшие голы игрового дня

Шайба Ивана Телегина в ворота австрийцев вошла в тройку самых красивых голов дня. Россиянин расположился в рейтинге между Миксом Индрашисом и Колином Уайтом.

Лучшие сейвы игрового дня

Третье место в рейтинге лучших спасения дня занял вратарь сборной Дании Себастьян Дам. Вторая позиция у Элвиса Мерзликина из сборной Латвии, а первая строчка досталась Хенрику Лундквисту. Вратарь сборной Швеции провёл первый матч на ноль на турнире.

Турнирное положение

Группа А

Группа В

Расписание матчей на 13 мая

Онлайн-трансляция матча сборных России и Чехии пройдёт на «Чемпионате». Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте ФХР.

17:15. Группа A. США – Финляндия

ЧМ-2019
13 мая 2019, понедельник. 17:15 МСК
США
Финляндия

17:15. Группа B. Россия – Чехия

ЧМ-2019
13 мая 2019, понедельник. 17:15 МСК
Россия
Чехия

21:15. Группа A. Канада – Словакия

ЧМ-2019
13 мая 2019, понедельник. 21:15 МСК
Словакия
Канада

21:15. Группа B. Норвегия — Швеция

ЧМ-2019
13 мая 2019, понедельник. 21:15 МСК
Норвегия
Швеция

Полное расписание матчей чемпионата мира 2019 года по хоккею

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