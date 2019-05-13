У сборной России очень опасные соперники. И это не только Чехия

Видеообзоры матчей третьего игрового дня
США – Франция – 7:1
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Россия – Австрия – 5:0
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Дания – Германия – 1:2
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Италия – Швеция – 0:8
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Великобритания – Канада – 0:8
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Латвия – Швейцария – 1:3
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Лучшие голы игрового дня
Шайба Ивана Телегина в ворота австрийцев вошла в тройку самых красивых голов дня. Россиянин расположился в рейтинге между Миксом Индрашисом и Колином Уайтом.
Лучшие сейвы игрового дня
Третье место в рейтинге лучших спасения дня занял вратарь сборной Дании Себастьян Дам. Вторая позиция у Элвиса Мерзликина из сборной Латвии, а первая строчка досталась Хенрику Лундквисту. Вратарь сборной Швеции провёл первый матч на ноль на турнире.
Турнирное положение
Группа А
Группа В
Расписание матчей на 13 мая
Онлайн-трансляция матча сборных России и Чехии пройдёт на «Чемпионате». Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте ФХР.
17:15. Группа A. США – Финляндия
17:15. Группа B. Россия – Чехия
21:15. Группа A. Канада – Словакия
21:15. Группа B. Норвегия — Швеция
Полное расписание матчей чемпионата мира 2019 года по хоккею