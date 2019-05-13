«Мы сдерживали Гусева и Кучерова большую часть игры». Чехам приснился сон?

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею – 2019

Чехия после победы над Швецией на старте чемпионата мира уже начала мечтать о победе в группе, но для этого ей практически обязательно надо было обыгрывать Россию. Вместо этого команда Милоша Ржиги получила 0:3, а могло быть и больше, потому что связка Никиты Гусева и Никиты Кучерова создавала один момент за другим. Впрочем, некоторые игроки в сборной Чехии посчитали, что большую часть игры им вполне успешно удавалось закрыть эту парочку.

Гусев – о понимании с Кучеровым: когда с шести лет играешь вместе, это возможно

«Останавливали Гусева и Кучерова большую часть игры, но где-то случилась ошибка»

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин.

— Этот матч вас отрезвил? До этого были победы над Швецией и Норвегией.

— Не сказал бы, что отрезвил. Мы играли неплохо, но не забили. Надо больше бросать, больше вставать на пятак. Этого сегодня не было. Меньшинство мы хорошо сыграть, и «пять на пять» неплохо играли, но в большинстве не получалось. Постоянно шайба прыгала, думаю, надо больше бросать, а не придумывать.

— Реально ли остановить связку Гусева и Кучерова?

— Думаю, реально. Мы их останавливали большую часть игры, но где-то случилась ошибка, а это ребята с таким опытом и качеством, что могут это использовать за секунду. Надо сосредоточиться и каждую смену стараться играть без ошибок.

Начертили! Тысячи чехов замолчали, когда Гусев забил этот гол Связка Кучеров — Гусев вытворяет невообразимые вещи на чемпионате мира.

— Какой матч был сложнее – этот или со Швецией?

— Сложно сказать. Со шведами первая игра была, у всех много эмоций, энергии. Сегодня уже третья игра, лёд тоже не такой, как был в первый день, думаю, он будет всё хуже и хуже. Надо играть попроще и не придумывать слишком много.

— Две перекладины в начале третьего периода не сказались на вас психологически?

— Всю игру как-то не получалось, что-то бросали, набрасывали. Надо перезагрузиться и дальше работать.

«Закроешь Овечкина, откроется Ковальчук. Закроешь Ковальчука, откроется Малкин»

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига заявил, что не знает, почему его команда проявила огромный респект к сопернику, и отметил, что не надо было давать России показывать свой хоккей.

— У нас был огромный респект к России в первом периоде, не знаю, почему. Поэтому мы начали очень плохо, теряли шайбу, делали ошибки. Дали сборной России играть в свой хоккей, этого нельзя делать. Конечно, у России полно мастеров, но если не давать использовать это мастерство, они бы тоже стали нервничать. Если бы мы выполнили задачу, как хотели, думаю, игра была бы немного другой.

— Овечкин сегодня не забил, закрывали его отдельно?

— Закроешь Овечкина, откроется Ковальчук. Закроешь Ковальчука, откроется Малкин. Это невозможно, надо играть хорошо как команда, всей пятёркой в обороне. Про сборную России же? Тактика, по которой они играли, мы не видели, чтобы они играли так дисциплинированно, как против нас.

— Не было эйфории после двух побед?

— Нет, это не эйфория, мы просто слишком проявили уважение.

— Шведы показались не такими сильными, как Россия?

— Шведы очень сильны, но с ними мы играли по-другому.

— Кто сильнее, они или Россия?

— Увидим, кто на каком месте будет. Команда может выглядеть сильнее, но всё решится на льду.

— Кто выглядит сильнее?

— Наша команда выглядит очень сильно.

— Францоуз сыграет в следующей игре, и когда приедет Факса?

— Не знаю, ещё много времени. Факса уже здесь.

«Мы были немного сумасшедшими, сами позволили России так играть»

Нападающий Доминик Кубалик сказал, что чехи не выполнили план на игру и сами позволили россиянам доминировать на льду.

— Мы начали не так, как хотели, проявили излишние уважение. Потом мы стали играть лучше, но этого было недостаточно. Нам надо было играть иначе. Во втором периоде Россия доминировала? Да, но мы сами позволили им так играть. Мы были немного сумасшедшими, катались вокруг, прессинговали. Соперник играл умно, защитники пасовали друг другу, затем создали несколько хороших моментов. Нам надо играть правильно, сегодня этого не было.

— Кто лучше – Василевский или Бартошак?

— Барт провёл великолепный матч, несколько раз нас спас. Оба вратаря играли хорошо, но он сегодня был нашим лучшим игроком.

— Какой матч был для вас тяжелее, с Россией или Швецией?

— Оба матча были тяжёлыми. Сегодня мы не играли правильно, все слишком сильно старались. Против Швеции мы сыграли здорово, сегодня матч был немного тяжелее.

— Возможно ли остановить Кучерова с Гусевым?

— Конечно, можно, но сегодня у нас не получилось это сделать.

Россия поставила чехов на место! Даже судьи не сократили разницу в счёте Спокойная и красивая победа наших ребят в важном матче. Чехи рано возомнили себя фаворитами.

«Россия – одна из лучших команд в мире, надо уважать её»

Капитан сборной Чехии Якуб Ворачек был единственным, кто считал, что его команда могла бы победить, но не реализовала созданные моменты.

— Показалось, вы выглядели испуганными в начале игры.

— Мы начали слишком пассивно, давали сопернику слишком много времени. В обороне мы играли не так, чтобы проиграть, но проявили к сопернику слишком большое уважение. Если позволять таким игрокам долго владеть шайбой, они заставят тебя бегать за ними. Бартошак держал нас в игре, после второго периода мы создали много хороших моментов, имели шансы отличиться, но Василевский был бесподобен. Нельзя выиграть, если не забиваешь.

— Почему вы выглядели испуганными? Вчера на тренировке ваша команда казалась уверенной в себе.

— Не знаю, потому что ещё не был в раздевалке. Иногда такое случается, выходишь на игру без должной энергии. Не думаю, что россияне сами показали свой лучший хоккей, мы просто давали им слишком много времени и пространства.

— Сборная России лучше Швеции? Можете сравнить?

— Нет, не буду сравнивать команды.

— Ягр вам оставил послание в раздевалке, пожелал выиграть золото. Вы способны это сделать?

— Конечно. Мы играем в хороший хоккей. Сегодня мы хорошо действовали в атаке, но не забили. Россия – одна из лучших команд в мире, надо уважать её. Тяжело выиграть все матчи на турнире. Нам надо перегруппироваться и быть готовыми к следующему матчу.

— Что вы думаете о том, что творят Гусев с Кучеровым?

— Не знаю, что вы хотите от меня услышать. Это великолепные игроки.

— Их реально остановить?

— Мы проделали хорошую работу. Россия забила два гола, третий уже в пустые ворота. Обычно я бы высоко оценивал наши шансы победить, если бы мы пропустили два гола. Бартошак был бесподобен, но у нас тоже были моменты.