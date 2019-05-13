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Гусев – о понимании с Кучеровым: когда с шести лет играешь вместе, это возможно

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Гусев – о понимании с Кучеровым: когда с шести лет играешь вместе, это возможно
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной России Никита Гусев подвёл итоги матча с Чехией (3:0) и прокомментировал свой гол после комбинации с Никитой Кучеровым.

«Хорошая игра, чехи плотно действовали, не давали нам много создавать. Мы вовремя забили и потом отстояли своё преимущество. Взаимопонимание с Кучеровым? Когда с шести лет играешь вместе, такое возможно. На самом деле, должны были забивать чуть раньше в предыдущей смене, а тут уже так получилось. Вратарь ещё не вытащил немного.

Конечно, сегодняшний матч отличался от предыдущих, уровень соперника выше, болельщиков больше пришло. Даже лёд немного вязкий стал, было тяжело. Грязная игра чехов? Они играли в своём стиле, тут нечего больше сказать», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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