Россия поставила чехов на место! Даже судьи не сократили разницу в счёте

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019

Первая серьёзная проверка на ЧМ-2019

Сборная России начала турнир с двух матчей против норвежцев и австрийцев, сомнений в исходе которых не было ни у кого. Подопечные Ильи Воробьёва спокойно взяли шесть очков, но теперь их ждала первая серьёзная проверка на турнире в Братиславе. Год назад после трёх тренировочных матчей в Копенгагене россияне столкнулись с принципиально иным уровнем сопротивления как раз от чешской сборной, и сейчас картина повторилась.

Подопечные Милоша Ржиги здорово начали почти домашний чемпионат мира, грохнули действующих чемпионов 5:2, а затем играючи разделались с Норвегией. Кроме того, перед поединком с российской командой чехов зарядил сам Яромир Ягр, посетивший раздевалку своей сборной и пожелавший соотечественникам золота. Словом, по всем фронтам чехи показывали, что они такие же фавориты чемпионата мира, как и россияне.

«Набрать бы хоть какие-то очки». Чехи прибедняются перед битвой с Россией А Врана считает, что Овечкин может сделать покер.

Вариантов по сочетаниям звеньев у Ильи Воробьёва по-прежнему масса, и поединок с сильной командой должен был дать наконец какие-то ответы. Насколько целесообразно ставить Григоренко в звено к Малкину и Дадонову? С кем лучше всего будут смотреться Овечкин и Кузнецов? Подходит ли Ковальчук на роль форварда четвёртого звена? И ещё много сомнений, вариантов, предположений. О том, что тренерскому штабу сборной России будет совсем непросто на этом турнире, мы много говорили заранее, и как раз такие матчи, как с Чехией, должны были приблизить Воробьёва и Ко к разгадке ребусов с собственным составом. Перед отчётной игрой тренерский штаб не стал придумывать ничего нового, и сборная России вышла в тех же сочетаниях, в каких заканчивала матч с Австрией.

Правильная тактика и красивый гол Андронова

Чемпионат мира для Чехии практически домашний, и на первых минутах встречи сборной России важно было не попасть в тот самый кипящий «котёл», в котором утонули шведы. И нашей команде это блестяще удалось. Следуя правилу, что лучшая защита – это нападение, россияне сразу же предложили сопернику высокий темп, активный прессинг по всей площадке, и первые моменты стали создаваться у ворот Патрика Бартошака. Чехи довольствовались контратаками, и в одной из них самоотверженно сыграл Евгений Малкин, заблокировавший на своём пятачке бросок Фролика. В атаке у наших получалось многое: вперёд шли все звенья, классно играли в давление, активно отбирали шайбу у чехов прямо в их зоне. Отсюда и вырос первый гол российской сборной – Иван Телегин отнял шайбу, переадресовал её Хафизуллину, а Динар отдал прекрасную передачу под бросок Андронову. Капитан ЦСКА не подвёл — 1:0!

Сборная России после забитой шайбы не сбавила оборотов, по-настоящему опасных моментов чехи не смогли создать даже в большинстве. Определённо, первый период у наших ребят получился, но нужно было продолжать в том же духе.

Шедевр от Гусева с Кучеровым и надёжный Василевский

Первый период сборная России провела здорово, но по броскам всё же уступила чехам. В начале второго отрезка наши ребята попытались это исправить. Подопечные Ильи Воробьёва существенно добавили в организации голевых моментов, а особенно выделялось звено Кузнецова, куда прекрасно вписался Барабанов. Стал похожим сам на себя Александр Овечкин, за один только второй период матча с чехами нанёсший больше бросков, чем за предыдущие две игры на турнире. Но забить Ови пока не удавалось, хотя Илья Воробьёв даже выпустил его спецбригаду первой на большинство.

Вообще, у сборной России никто не выпадал, но самое космическое взаимопонимание демонстрировали Гусев и Кучеров. Два воспитанника московских «армейцев» раз за разом кружили голову чешским защитникам и организовывали друг другу стопроцентные моменты. Сначала после броска Кучерова шайбу с ленточки выгреб Филип Гронек, затем выпад форварда «Тампы» отразил Бартошак, но когда настала очередь завершать атаку Гусеву, помочь чехам уже никто не мог. Совершенно изумительная комбинация двух Никит привела к красивейшей второй шайбе российской сборной.

Сборная России выглядела очень уверенно, у чехов же не получалось целостной игры. Впрочем, под конец периода подопечные Ржиги встрепенулись и создали пару очень опасных моментов. Один из них, правда, привёз обрезавшийся Михаил Сергачёв. Но Василевский не позволил чехам улучшить себе настроение и блестяще справился с угрозами.

Чехи пошли ва-банк, но им не помогли даже странные удаления

2:0 после двух периодов, отличная игра – казалось бы, дело в шляпе? Как бы не так. При сумасшедшей поддержке своих болельщиков чехи рванули вперёд с самого начала третьей двадцатиминутки, и очень кстати для них подвернулось большинство. Василевский крутился как белка в колесе, не раз выручил нашу команду, а один раз после броска Томаша Зогорны за сборную России сыграла штанга.

Чехи сумели устроить настоящую жару, включили мощный и высокий прессинг, но россияне держались уверенно, хотя и на некоторое время забыли о собственных атаках. Впрочем, совсем уж прижиматься к воротам в планы нашей команды точно не входило. Опасно бросали Гусев, Малкин, напряжение первых минут периода было снято. Кстати, чехи, проигрывая в счёте, взялись за старое. Мелкая грязь, незаметные для арбитров провокации – любимые штучки, исторически присущие этой команде, пошли в ход. На одну из таких купился Артём Анисимов, отмахнувшийся от Радко Гудаса, и получил две минуты. Это было уже второе странное удаление россиян в третьем периоде, но даже вмешательство арбитров не помогло чехам.

Точку в матче поставил Никита Зайцев, отправив шайбу в пустые ворота. Сборная Россия довела дело до победы, показав красивый атакующий хоккей с контролем шайбы. При Олеге Знарке, например, сборная играла в силовое давление даже со звёздами, и это часто не давало результат. Сейчас же мы не нарадуемся взаимодействию связки Кучеров – Гусев и красивым голевым комбинациям других звеньев.