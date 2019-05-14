«Нельзя вести себя как обезьяны». На ЧМ скандал – освистали гимн Канады

Матч Словакии с Канадой, пока что лучший на этом чемпионате мира, был омрачён скандалом, который разразился после игры. После шокирующего поражения хозяев турнира словацкие болельщики, заполнившие арену в Кошице, были в ярости. Они бросали на лёд бутылки, а затем освистали гимн Канады.

Канадцы забили в свои ворота майкой. Но победили Словакию в лучшем матче на ЧМ Словакия и Канада «взорвали» Кошице. Всё решилось за две секунды до конца матча. Без скандала не обошлось.

Безумный матч

Сборная Словакии уже обыграла звёздных американцев и была очень близка к победе над родоначальниками хоккея, но дважды упустила преимущество в две шайбы, а решающий гол пропустила за полторы секунды до финальной сирены. Недовольство болельщиков подогрели и несколько неоднозначных решений арбитров – при счёте 4:4 в третьем периоде после долгого просмотра они не засчитали гол Томаша Татара, а за 75 секунд до конца основного времени дали две минуты Эрику Чернаку, и канадцы на флажке вырвали победу, реализовав большинство.

Словакия — Канада: судьи не засчитали гол словаков при счёте 4:4

Когда Марк Стоун забил гол, играть оставалось менее двух секунд. Результат был уже решён, но оставалось провести последнее вбрасывание. Правда, пауза в игре затянулась — взбешённые болельщики стали кидать на лёд бутылки и монеты, а кто-то целился в скамейку канадцев. Потребовалось время, чтобы очистить площадку. Другие словаки стали показывать с трибун неприличные жесты.

«Нельзя вести себя как обезьяны»

На этом непотребное поведение болельщиков не закончилось. По традиции после матча прозвучал гимн команды-победителя. Канадцы слушали свой под оглушительный свист трибун.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Главный тренер Словакии Крэйг Рэмзи затем сказал, что понимает словацких болельщиков, которые чувствовали несправедливость результата и были недовольны действиями судей. «Мы должны уважать гимны, но, с другой стороны, я понимаю эмоции после такого безумного матча. Должен сказать, что, если бы я сам сидел на трибунах, наверное, меня бы тоже захватили эмоции. Болельщики надеялись на победу, поражение стало для них огромным разочарованием», — заявил Рэмзи.

Нападающий Марко Данё посочувствовал болельщикам, но отметил, что брошеные предметы могут привести к травмам: «Я не виню их, но такого быть не должно. Мы благодарны болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всей игры, но такому не место в спорте. Когда бросаешь предметы на лёд, игроки могут получить травму. А если промахнёшься, то можно поранить людей на трибунах».

Защитник Мартин Фехервары разнёс поведение словацких фанатов. Действительно, до вчерашнего дня все говорили, что атмосфера в Кошице невероятно тёплая и доброжелательная, но выходка болельщиков серьёзно подпортила этот имидж.

Фото: hokej.sk

«Не объяснить, что я чувствую. Я ещё не испытывал такой ярости в хоккее. Во-первых, я выругался и сломал клюшку. Чувствовал сильную злость, а затем грусть, пропустить за полторы секунды до конца – это ужасно. Не знаю, что случилось в конце игры. Не хочу винить арбитров, но мне не понравилась реакция трибун. Мы все чувствовали себя ужасно, но нельзя вести себя как обезьяны и кидаться бутылками. Мы должны принять поражение с высоко поднятой головой. Нельзя себя так вести! Возможно, нас ещё накажут за это, так быть не должно. Не знаю, честно ли выиграла Канада, но мы должны это принять», — разразился пламенной речью защитник Мартин Фехервары.

Видеообзор матча Словакия — Канада с решающим голом на последних секундах

В соцсетях канадские болельщики тут же стали желать сопернику проиграть оставшиеся матчи, а словацкие фанаты осудили поведение трибун и извинялись за их поведение. «Канада, мне так жаль, что несколько словаков свистели во время вашего гимна. Пожалуйста, прими мои извинения», — написал пользователь Петер Малик.