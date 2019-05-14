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Словакия — Канада: судьи не засчитали гол словаков при счете 4:4

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Словакия — Канада: судьи не засчитали гол словаков при счете 4:4
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Словакии уступила команде Канады в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:6.

При счёте 4:4 сборная Словакии могла выйти вперёд, но судьи после видеопросмотра отменили заброшенную шайбу форварда Томаша Татара.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

Первый период получился результативным, соперники забросили по две шайбы. У Словакии точными бросками отметились Матуш Сукель и Адам Лишка, в составе канадцев голы на свой счёт записали Энтони Манта и Ши Теодор. В следующие 20 минут ситуация повторилась: словацкие игроки забили дважды усилиями Лишки и Ладислава Надя, но канадцы быстро восстановили равновесие благодаря голам Джонатана Маршессо и Энтони Чирелли. На 37-й минуте Трой Стетчер вывел Канаду вперёд. В середине третьего периода Матуш Сукель сделал счёт 5:5. За 1,8 секунды до финальной сирены Марк Стоун принёс «кленовым листьям» победу.

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