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Вратарь сборной Италии провёл шикарную игру перед матчем с Россией на ЧМХ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Вратарь итальянцев отразил 62 броска
Денис Лутченко
Вратарь итальянцев отразил 62 броска! Как ему теперь играть с Россией?
Один из сейвов Бернарда вы будете пересматривать несколько раз. Но вообще сборная Италии – это 0-20 за три матча.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Италии проиграла третий матч подряд на чемпионате мира. На этот раз команде Латвии, всего 0:3. Всего, потому что до этого итальянцы пропустили восемь шайб от швейцарцев и девять от шведов. И, конечно же, сами ещё не забросили ни одной шайбы на турнире.

ЧМ-2019
14 мая 2019, вторник. 17:15 МСК
Италия
0 : 3
0:0, 0:2, 0:1
Латвия
0:1 – Букартс (Букартс, Мейя) – 29:11 (5x5), 0:2 – Маренис (Гегерис, Фрейбергс) – 38:14 (5x5), 0:3 – Блюгерс (Балцерс, Кениньш) – 59:04 (en)

Героем матча стал вратарь итальянцев Андреас Бернард, который почти на протяжении половины матча едва ли не в одиночку отражал атаки команды Боба Хартли. Латвийцы дважды пробили Бернарда во втором периоде, а ещё одну шайбу забросили в пустые ворота в самой концовке матча.

Статистика бросков по воротам сборной Италии на ЧМ

Швейцария – 61

Швеция – 58

Латвия — 65

28-летний вратарь последние 10 лет играл в Финляндии, а четыре последних сезона был основным вратарём клуба «Эссят». Для него это четвёртый турнир в элитном дивизионе чемпионата мира, поэтому неудивительно, что тренера итальянцев бросили под «пули» именно Бернарда. Наверняка он планировал занять место в воротах своей команды и в матче с Россией. До решающих матчей с Австрией и Норвегией в борьбе за сохранение прописки итальянцам ещё далеко, а возможность сыграть против Овечкина, Малкина, Кучерова и других звёзд выпадет не всегда.

Вопрос только в том, останутся ли у Бернарда силы на матч с Россией после того, как он отразил 62 броска в матче с Латвией? Самый эффектный сейв вратаря итальянцев попал даже на TSN. Североамериканцы не прошли мимо шикарного спасения Бернарда, да и сам вратарь, судя по его реакции, не сразу поверил в то, что отразил этот бросок.

Видео можно посмотреть на TSN.

Похожий сейв в прошлом сезоне удался Андрею Василевскому.

Видео можно посмотреть на официальном канале NHL в YouTube

Но до матча с Россией осталось меньше суток. Судя по игре итальянцев, меньше десяти шайб они завтра вряд ли пропустят, и скорее всего не будут травмировать психику своего основного вратаря. Хотя дуэль Василевский – Бернард после таких сейвов выглядела бы красиво.

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