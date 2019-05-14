Вратарь итальянцев отразил 62 броска! Как ему теперь играть с Россией?

Один из сейвов Бернарда вы будете пересматривать несколько раз. Но вообще сборная Италии – это 0-20 за три матча.

Сборная Италии проиграла третий матч подряд на чемпионате мира. На этот раз команде Латвии, всего 0:3. Всего, потому что до этого итальянцы пропустили восемь шайб от швейцарцев и девять от шведов. И, конечно же, сами ещё не забросили ни одной шайбы на турнире.

Героем матча стал вратарь итальянцев Андреас Бернард, который почти на протяжении половины матча едва ли не в одиночку отражал атаки команды Боба Хартли. Латвийцы дважды пробили Бернарда во втором периоде, а ещё одну шайбу забросили в пустые ворота в самой концовке матча.

Статистика бросков по воротам сборной Италии на ЧМ



Швейцария – 61



Швеция – 58



Латвия — 65



28-летний вратарь последние 10 лет играл в Финляндии, а четыре последних сезона был основным вратарём клуба «Эссят». Для него это четвёртый турнир в элитном дивизионе чемпионата мира, поэтому неудивительно, что тренера итальянцев бросили под «пули» именно Бернарда. Наверняка он планировал занять место в воротах своей команды и в матче с Россией. До решающих матчей с Австрией и Норвегией в борьбе за сохранение прописки итальянцам ещё далеко, а возможность сыграть против Овечкина, Малкина, Кучерова и других звёзд выпадет не всегда.



Вопрос только в том, останутся ли у Бернарда силы на матч с Россией после того, как он отразил 62 броска в матче с Латвией? Самый эффектный сейв вратаря итальянцев попал даже на TSN. Североамериканцы не прошли мимо шикарного спасения Бернарда, да и сам вратарь, судя по его реакции, не сразу поверил в то, что отразил этот бросок.

Видео можно посмотреть на TSN.



Похожий сейв в прошлом сезоне удался Андрею Василевскому.

Видео можно посмотреть на официальном канале NHL в YouTube

Но до матча с Россией осталось меньше суток. Судя по игре итальянцев, меньше десяти шайб они завтра вряд ли пропустят, и скорее всего не будут травмировать психику своего основного вратаря. Хотя дуэль Василевский – Бернард после таких сейвов выглядела бы красиво.