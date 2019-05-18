Какими будут пары 1/4 финала на ЧМ? Сетка плей-офф

До завершения группового этапа чемпионата мира в Словакии осталось четыре игровых дня. По итогам каждого из них «Чемпионат» будет обновлять сетку плей-офф.

Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею-2019 на текущий момент

Четвертьфинал №1. Россия (1В) – США (4А)

Четвертьфинал №2. Германия (2А) – Чехия (3В)

Четвертьфинал №3. Швейцария (2В) – Канада (3А)

Четвертьфинал №4. Финляндия (1А) – Швеция (4В)

Изменение в формате плей-офф

Полуфинальные пары будут сформированы на основе общего рейтинга на основе группового раунда в соответствии с регламентом:



1) позиция в группе; 2) количество очков; 3) разница шайб; 4) количество заброшенных шайб; 5) рейтинг сборной.



Таким образом, команда с наиболее высоким рейтингом на основе вышеперечисленных показателей сыграет с худшей командой. Представленный формат начнёт работать уже на нынешнем турнире. Также отменены буллиты в финальном матче. Если основное время финала не выявит победителя, то решающая игра турнира будет продолжаться в формате «три на три» до заброшенной шайбы.



Турнирное положение в группе А

Турнирное положение в группе В

Оставшиеся игры в группах

Россия: 18 мая – Латвия, 19 мая – Швейцария, 21 мая – Швеция.



Швейцария: 18 мая – Швеция, 19 мая – Россия, 21 мая – Чехия.



Швеция: 18 мая – Швейцария, 20 мая – Латвия, 21 мая – Россия.



Чехия: 19 мая – Австрия, 21 мая – Швейцария.



Финляндия: 19 мая – Франция, 21 мая – Германия.



Канада: 18 мая – Германия, 20 мая – Дания, 21 мая – США.



США: 18 мая – Дания, 19 мая – Германия, 21 мая – Канада.



Германия: 18 мая – Канада, 19 мая – США, 21 мая – Финляндия.



Календарь игр плей-офф на чемпионате мира-2019