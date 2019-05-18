Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Статьи /

Чемпионат мира-2019, турнирные расклады в группах и сетка плей-офф онлайн

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Чемпионат мира-2019, турнирные расклады
«Чемпионат»
Какими будут пары 1/4 финала на ЧМ? Сетка плей-офф
Турнирные расклады в группах и пары плей-офф чемпионата мира-2019 на текущий момент.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

До завершения группового этапа чемпионата мира в Словакии осталось четыре игровых дня. По итогам каждого из них «Чемпионат» будет обновлять сетку плей-офф.

Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею-2019 на текущий момент

Четвертьфинал №1. Россия (1В) – США (4А)
Четвертьфинал №2. Германия (2А) – Чехия (3В)
Четвертьфинал №3. Швейцария (2В) – Канада (3А)
Четвертьфинал №4. Финляндия (1А) – Швеция (4В)

Изменение в формате плей-офф

Полуфинальные пары будут сформированы на основе общего рейтинга на основе группового раунда в соответствии с регламентом:

1) позиция в группе; 2) количество очков; 3) разница шайб; 4) количество заброшенных шайб; 5) рейтинг сборной.

Таким образом, команда с наиболее высоким рейтингом на основе вышеперечисленных показателей сыграет с худшей командой. Представленный формат начнёт работать уже на нынешнем турнире. Также отменены буллиты в финальном матче. Если основное время финала не выявит победителя, то решающая игра турнира будет продолжаться в формате «три на три» до заброшенной шайбы.

Турнирное положение в группе А

Турнирное положение в группе В

Оставшиеся игры в группах

Россия: 18 мая – Латвия, 19 мая – Швейцария, 21 мая – Швеция.

Швейцария: 18 мая – Швеция, 19 мая – Россия, 21 мая – Чехия.

Швеция: 18 мая – Швейцария, 20 мая – Латвия, 21 мая – Россия.

Чехия: 19 мая – Австрия, 21 мая – Швейцария.

Финляндия: 19 мая – Франция, 21 мая – Германия.

Канада: 18 мая – Германия, 20 мая – Дания, 21 мая – США.

США: 18 мая – Дания, 19 мая – Германия, 21 мая – Канада.

Германия: 18 мая – Канада, 19 мая – США, 21 мая – Финляндия.

Календарь игр плей-офф на чемпионате мира-2019

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент