Какими будут пары 1/4 финала на ЧМ? Сетка плей-офф

До завершения группового этапа чемпионата мира в Словакии осталось четыре игровых дня. По итогам каждого из них «Чемпионат» будет обновлять сетку плей-офф.
Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею-2019 на текущий момент
Четвертьфинал №1. Россия (1В) – США (4А)
Четвертьфинал №2. Германия (2А) – Чехия (3В)
Четвертьфинал №3. Швейцария (2В) – Канада (3А)
Четвертьфинал №4. Финляндия (1А) – Швеция (4В)
Изменение в формате плей-офф
Полуфинальные пары будут сформированы на основе общего рейтинга на основе группового раунда в соответствии с регламентом:
1) позиция в группе; 2) количество очков; 3) разница шайб; 4) количество заброшенных шайб; 5) рейтинг сборной.
Таким образом, команда с наиболее высоким рейтингом на основе вышеперечисленных показателей сыграет с худшей командой. Представленный формат начнёт работать уже на нынешнем турнире. Также отменены буллиты в финальном матче. Если основное время финала не выявит победителя, то решающая игра турнира будет продолжаться в формате «три на три» до заброшенной шайбы.
Турнирное положение в группе А
Турнирное положение в группе В
Оставшиеся игры в группах
Россия: 18 мая – Латвия, 19 мая – Швейцария, 21 мая – Швеция.
Швейцария: 18 мая – Швеция, 19 мая – Россия, 21 мая – Чехия.
Швеция: 18 мая – Швейцария, 20 мая – Латвия, 21 мая – Россия.
Чехия: 19 мая – Австрия, 21 мая – Швейцария.
Финляндия: 19 мая – Франция, 21 мая – Германия.
Канада: 18 мая – Германия, 20 мая – Дания, 21 мая – США.
США: 18 мая – Дания, 19 мая – Германия, 21 мая – Канада.
Германия: 18 мая – Канада, 19 мая – США, 21 мая – Финляндия.
Календарь игр плей-офф на чемпионате мира-2019
- 18 мая 2019
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01:00
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00:48
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00:26
- 17 мая 2019
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23:56
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23:35
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23:29
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23:22
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22:21
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22:01
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21:36
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21:30
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21:00
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20:27
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20:14
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19:53
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19:46
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19:38
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19:36
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19:36
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19:19
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18:48
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17:36
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17:31
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16:15
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13:45
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12:40
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12:30
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12:21
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12:14
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12:03
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11:59
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11:49
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11:44
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10:42
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07:00