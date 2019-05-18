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Канада — Германия – 8:1, 18 мая 2019 года, обзор матча ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Канада — Германия – 8:1
Максим Замятин
Это вам не Олимпиада. Канада показала Германии кто тут главный
Немцы могли бы побороться за первые места в группе. Так думали. Но тут пришли канадцы.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Победа в предыдущем матче со сборной Франции (5:2) вывела канадскую команду на второе место в группе В. главными конкурентами «кленовых» за вторую строчку считались как раз немцы, с которыми Канаде предстояло поквитаться и за олимпийский должок. Напомним, что на Олимпиаде в Пхёнчхане сборная Германии обыграла канадцев в полуфинале со счётом 4:3, и хотя там составы команд были совсем другими, это добавляло в нынешнюю интригу дополнительной остроты.

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«С французами мы не показали должной резкости и скорости. Нам нужно усердно работать и поправить этот момент. С Германией будет тяжёлый матч, но мы должны быть готовы», — сказал перед игрой нападающий Энтони Манта. В своих ожиданиях он обманулся: никаких проблем сборная Канады не испытала, а немецкая команда предстала разобранным и слабым коллективом.

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Канада
8 : 1
2:0, 2:1, 4:0
Германия
1:0 – Шабо (Маршессо, Строум) – 02:01 (5x4), 2:0 – Стоун (Сиверсон, Нурс) – 16:43 (5x5), 3:0 – Стоун (Строум, Маршессо) – 26:02 (5x4), 3:1 – Эхлиз (Айзеншмид, Зайденберг) – 38:01 (5x4), 4:1 – Стоун (Дюбуа) – 38:49 (5x5), 5:1 – Манта – 43:01 (5x5), 6:1 – Манта (Туррис) – 44:55 (5x5), 7:1 – Райнхарт (Строум) – 45:28 (5x5), 8:1 – Чирелли (Жозеф) – 53:10 (4x5)

С самого начала дела у североамериканцев пошли очень неплохо. Уже на второй минуте матча Марко Новак отправился на скамейку штрафников за задержку и Томас Шабо в очередной раз доказал эффективность канадского большинства.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

Удачно «убив» меньшинство, канадцы заново принялись раскачивать плотную оборону сборной Германии, и вскоре Марк Стоун удачно сыграл на добивании и удвоил преимущество. А едва стартовала вторая двадцатиминутка, как тот же Стоун замкнул трёхходовку с участием Турриса и Строума, сделав счёт 3:0.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

Казалось, что подопечные Тони Сёдерхольма несколько незаслуженно уступают столь крупно, но взять себя в руки финалисты Олимпиады в Пхёнчхане смогли лишь на небольшой отрезок. Канадское нарушение численного состава под занавес второго отрезка встречи дало сборной Германии нужный импульс: Ясин Эхлиз точно бросил с дальнего пятачка, однако импульсом для немцев это не стало.

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Едва начался третий период, как Тони Манта «нарисовал красоту», затейливо бросив, держа клюшку между ног, а затем сборная Германии просто посыпалась. Стоун оформил хет-трик, Манта сделал дубль, и после пяти минут третьего периода на табло красовались цифры 7:1 — вопрос о победителе стал ясен задолго до финальной сирены.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

Гол Энтони Чирелли стал восьмой шайбой, пропущенной сборной Германии, которая с трудом довела матч до конца. На скамейке царило полнейшее разочарование и растерянность, и даже одинокий герой Драйзайтль был практически незаметен.

За счёт этой победы сборная Канады вышла на второе место в группе В, обогнав немцев, и лишь одно очко уступая лидеру — сборной Финляндии. В понедельник команду Алена Виньо ждёт матч с датчанами, а на финише группового этапа состоится североамериканское дерби Канада — США. Немцы же почувствовали, чем отличается Олимпиада-2018 от чемпионата мира, куда съехались хорошие игроки из НХЛ.

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