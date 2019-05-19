Германия всё ближе к сборной России. Идеальный соперник по 1/4 финала

«Мы не были хороши в мелочах. После пропущенных голов мы терялись, психологически были поникшими, что давало канадцам возможности увеличивать преимущество. Всё это надо разобрать, чтобы быть успешными в будущем. Хорошая новость состоит в том, что долго горевать некогда — скоро матч с США, где мы можем показать свой лучший хоккей», — говорил наставник сборной Германии Тони Сёдерхольм после обескураживающего разгрома от канадцев (1:8).

В целом финалисты Олимпиады-2018 на ЧМ-2019 выглядят слишком неважно, чтобы можно было считать подобный результат случайностью. И для того чтобы решить все вопросы с попаданием в топ-4 группы А, немцам было необходимо набирать очки во встрече со «звёздно-полосатыми».

Это вам не Олимпиада. Канада показала Германии, кто тут главный Немцы могли бы побороться за первые места в группе. Так думали. Но тут пришли канадцы.

С первых же минут стало ясно, что крупное поражение от канадцев больно ударило по самолюбию сборной Германии — на матч с американской сборной немцы вышли максимально заряженными. Уже на третьей минуте мог забивать Леон Драйзайтль, но его бросок со средней дистанции проверил на готовность голкипера Мэтью Шнайдера. Сборная США ответила на это попадание в штангу Дилана Ларкина, но возможностью открыть счёт воспользовались именно немцы. В середине периода всё тот же Драйзайтль «приготовил» гол, совершив перехват на чужой синей линии и обыграв Алека Мартинеса, а Фредерик Тиффельс нанёс разящий бросок.

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Быстро развить свой успех сборной Германии не удалось, а американцы на удивление быстро забыли о пропущенной шайбе и нашли возможность отыграться. Дальний выстрел Келлера мастерски подправил на пятачке Джеймс ван Римсдайк, и это касание «голландца» стало голевым.

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Во втором периоде упорная борьба продолжилась. Немцы действовали на удивление свежо, словно и не было накануне тяжелейшей битвы с Канадой, а на старте второго отрезка могли выйти вперёд, если бы шайба после подправления Маттиаса Плахты угодила не в перекладину, а чуть ниже. Выходы к воротам Кейна и Айкела нейтрализовал поймавший кураж вратарь Нидербергер, и постепенно стиль игры переменился, приобретя позиционно-осторожный характер.

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Нарушить его мог Драйзайтль, который, владея шайбой за своими воротами, выдал чудовищный пас на Дилана Ларкина. Эта передача должна была стать голевой, но ван Римсдайк, замыкавший на дальней штанге, каким-то невероятным образом промахнулся мимо пустого угла.

За девять минут до окончания третьего периода американцы забили победный гол, причём герои комбинации были всё те же. Оборона немцев «зевнула» Ларкина, которому великолепную диагональ подкидкой отправил ван Римсдайк — мощный бросок в ближнюю девятку заставил Сёдерхольма схватиться за голову.



За пять минут до окончания основного времени немцам свистнули отложенный штраф за нарушение численного состава, и играя вшестером против пятерых американцы устроили настоящее фигурное катание. Сменив вратаря на полевого, сборная США больше полутора минут спокойно пасовалась в своей зоне, приближая заветную финальную сирену. А когда реализация численного преимущества всё же стартовала, американцы словно нехотя расположились в чужой зоне, и под занавес двухминутки Джек Айкел точно выстрелил в касание — 3:1.



Одержав победу, сборная США обеспечила себе участие в плей-офф, и финальное дерби группового этапа с Канадой подопечные Джеффа Блэшилла проведут, не думая о турнирных задачах. Немцы же стали всё ближе к встрече со сборной России. Нашей команде нужно только обыграть швейцарцев и не проиграть в основное время шведам. Идеальный соперник для нашей команды по четвертьфиналу.