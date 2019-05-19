Шутки закончились. Россию ждёт битва со Швейцарией на ЧМ. LIVE!!!

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019
Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019
Указанное в трансляции время – московское.
07:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию шестого матча сборной России на групповом этапе чемпионата мира. Команде Ильи Воробьёва предстоит сыграть со сборной Швейцарии. В своей первой игре россияне оказались сильнее норвежцев (5:2), затем не испытали проблем с Австрией (5:0), Чехией (3:0) и Италией (10:0). Накануне была обыграна Латвия (3:1).
Матч с командой Швейцарии обещает получиться для нашей команды особенным. Соперник сильный, без преувеличения. Швейцарцы давно перестали быть мальчиками для битья. В прошлом году эта команда дошла до финала турнира, где проиграла шведам лишь в серии буллитов. Поэтому к сопернику нужно подойти со всей серьёзностью и ответственностью.
В матче с Латвией россияне слабо провели первый период, но затем прибавили и набрали три очка. Со Швейцарией нужно включаться в борьбу с первых минут, времени на раскачку не будет. Уже известно, что в воротах сборной России сыграет Александр Георгиев. Со шведами почти наверняка выйдет играть Василевский, который и проведёт остаток турнира. Сейчас же Андрею предоставили отдых.
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