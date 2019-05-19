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Россия — Швейцария, онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россия — Швейцария, онлайн-трансляция ЧМ-2019
«Чемпионат»
Шутки закончились. Россию ждёт битва со Швейцарией на ЧМ. LIVE!!!
Команда Ильи Воробьёва проведёт шестой матч на турнире в Братиславе с одним из главных конкурентов по группе.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019

Указанное в трансляции время – московское.

07:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию шестого матча сборной России на групповом этапе чемпионата мира. Команде Ильи Воробьёва предстоит сыграть со сборной Швейцарии. В своей первой игре россияне оказались сильнее норвежцев (5:2), затем не испытали проблем с Австрией (5:0), Чехией (3:0) и Италией (10:0). Накануне была обыграна Латвия (3:1).

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Матч с командой Швейцарии обещает получиться для нашей команды особенным. Соперник сильный, без преувеличения. Швейцарцы давно перестали быть мальчиками для битья. В прошлом году эта команда дошла до финала турнира, где проиграла шведам лишь в серии буллитов. Поэтому к сопернику нужно подойти со всей серьёзностью и ответственностью.

ЧМ-2019
19 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Швейцария
Россия

В матче с Латвией россияне слабо провели первый период, но затем прибавили и набрали три очка. Со Швейцарией нужно включаться в борьбу с первых минут, времени на раскачку не будет. Уже известно, что в воротах сборной России сыграет Александр Георгиев. Со шведами почти наверняка выйдет играть Василевский, который и проведёт остаток турнира. Сейчас же Андрею предоставили отдых.

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