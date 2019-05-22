Жёны приехали – Овечкина и Малкина прорвало! И не говорите про совпадение

В Братиславу приехала подмога! Жёны хоккеистов сборной России прилетели в столицу Словакии на самые важные матчи поддержать своих любимых. «Красная машина» сразу же катком проехалась по самому грозному сопернику в группе – Швеции. Наши ребята накидали шесть шайб во втором периоде и легко разгромили действующих чемпионов – 7:4.
И как тут не поверить в совпадения? Поддержка, да и просто общение с любимыми жёнами придали сил нашим ребятам. Ведь лучший снайпер современности Александр Овечкин, наколотивший в этом сезоне 51 шайбу в НХЛ, до матча со шведами забил на турнире всего один гол (да и то – Италии), а Евгений Малкин – ни одного. Анастасия Овечкина и Анна Кастерова не только приехали в Братиславу, но и сразу же отправились на главный матч, в котором решалось, кто займёт первое место в группе В.
Горячо любимые жёны вдохновили Овечкина с Малкиным на настоящие шедевры! В хоккее важна любая мелочь, а тем более эмоциональный подъём хоккеистов, которые чувствуют близость своих вторых половинок. Малкин буквально похоронил шведов, забив шестой гол россиян, а перед этим отдал отличную передачу на гол Овечкину. Жена Настя бурно радовалась шайбе мужа, а после победы опубликовала видео с трибун.
Россия заняла первое место в группе, но в четвертьфинале встретится далеко не с самым слабым соперником. 23 мая предстоит заруба с США, но если перед сегодняшней игрой могли возникнуть какие-то опасения за результат, то после разгрома шведов и качественного усиления нашей сборной любимыми женщинами игроков американцы кажутся совсем не страшными. Теперь нашим ребятам всё по плечу.
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