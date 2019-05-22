Что нужно знать о сборной США. Эти парни попробуют выбить Россию

23 мая сборная России сыграет четвертьфинальный матч ЧМ-2019 со сборной США. Что представляет собой американская команда на нынешнем турнире?

Выступление на групповом этапе

В группе А сборная Соединённых Штатов заняла четвёртое место, потерпев два поражения в семи матча. Проигрыши обрамили выступление американцев на групповом этапе: сначала «звёздно-полосатые» уступили в стартовой встрече хозяевам турнира словакам (1:4), а под занавес этапа оказались слабее «старшего брата» Канады (0:3).

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Несмотря на то что состав на ЧМ-2019 американцы привезли весьма боевой, оба поражения были вполне объяснимы. Команда собралась вместе незадолго до старта турнира, проведя вместе лишь несколько дней и сыграв только один контрольный матч со сборной Германии — в таких условиях сопротивляться заряженной сборной Словакии, играющей дома, было непросто. С канадцами у подопечных Джеффа Блэшилла был намного более принципиальный матч, но мастерства у «кленовых» оказалось чуть больше — сказалось более удачное начало встречи. В целом сборная США выполнила задачу-минимум на групповой этап, выйдя в 1/4 финала, а подгадывание более удобного соперника и стремление избежать переезда в другой город ЧМ американцам никогда не было свойственно. Кроме того, традиционно североамериканские команды прибавляют именно в матчах плей-офф.

«Матч с канадцами пошёл явно не по тому сценарию, какой мы планировали. Неудачный первый период стоил нам всей игры, но мы не расстраиваемся. Когда мы начинали ЧМ-2019, то сразу говорили о том, что первая задача — попадание в четвертьфинал. Мы её выполнили, и теперь нужно выиграть ещё три матча. Групповой этап остался позади, мы движемся вперёд», — сказал главный тренер Джефф Блэшилл.

Матчи сборной США на ЧМ-2019:



1. США — Словакия — 1:4,

2. США — Франция — 7:1,

3. США — Финляндия — 3:2 ОТ,

4. США — Великобритания — 6:3,

5. США — Дания — 7:1,

6. США — Германия — 3:1,

7. США — Канада — 0:3. 1. США — Словакия — 1:4,2. США — Франция — 7:1,3. США — Финляндия — 3:2 ОТ,4. США — Великобритания — 6:3,5. США — Дания — 7:1,6. США — Германия — 3:1,7. США — Канада — 0:3.

Кейн оправдывает ожидания, Джек Хьюз — нет

Лидером американской сборной по праву считается форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, которого ещё до старта турнира называли одной из главных звёзд нынешнего чемпионата мира. Кейн не отметился какими-то особо эффектными эпизодами, но сыграл уверенно и стабильно, набрав 10 (2+8) очков в семи матчах при показателе полезности «-1». Лучшими играми Кейна на турнире стали встречи с британцами (1 гол, 2 передачи) и датчанами (ассистентский хет-трик).



А вот один из главных молодых талантов — претендент на первый общий номер на драфте новичков НХЛ-2019 Джек Хьюз — пока находится в тени. И тень эта рискует стать в плей-офф темнее и больше, поскольку юниор явно потерялся на фоне более взрослых партнёров, а сравнения с великолепным конкурентом Каапо Какко целиком в пользу финна. Хьюз сыграл на ЧМ-2019 6 матчей (игру с Канадой он пропустил, оставшись в запасе), набрав только 1 очко за результативный пас в игре с датчанами.



Из других американских звёзд стоит упомянуть Джонни Годро, который в пяти матчах на ЧМ-2019 забил лишь один, но очень красивый гол, а также партнёра Кейна по «Чикаго» Алекса Дебринкэта. У последнего продолжается очень успешный сезон: в «чёрных ястребах» он установил личный рекорд, забив 41 гол в 82 матчах, а в сборной стал лучшим снайпером, забросив 6 шайб.

Видео можно посмотреть на канале ИИХФ в YouTube.

Награды сборной США на ЧМ с 1960 года:



1960 — золото,

1962 — бронза,

1996 — бронза,

2004 — бронза,

2013 — бронза,

2015 — бронза,

2018 — бронза.

Слабые места

По итогам группового этапа можно констатировать, что нападение сборной США пока не вышло на ожидаемый уровень результативности — американцы забросили 27 шайб и находятся лишь на седьмой строчке по этому показателю, уступая даже не попавшим в четвертьфинал словакам. По количеству нанесённых бросков статистика «звёздно-полосатых» также не поражает воображение (245, 6-е место на турнире), а эффективность выстрелов находится примерно на том же уровне (11,02%, 6-е место).

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Сильные места

К явным сильным местам нынешней сборной США можно причислить игру вратарей. Голкиперы Кори Шнайдер и Тетчер Демко выглядели достаточно уверенно, и по общему проценту отражённых бросков (92,3%) американцы идут на пятой строчке, опережая шведов, швейцарцев и чехов.



Безусловным сильным компонентом выглядит игра в большинстве. По этому показателю сборная США — вторая команда турнира (43,7%), уступающая лишь запредельным канадцам, которые реализуют более половины всех удалений соперника. При этом американцы сыграли в большинстве намного меньше и сборной Канады, и сборной России, поэтому удаления в матче со «звёздно-полосатыми» могут быть чреваты серьёзными неприятностями.

Однако главный плюс команды Блэшилла — это соблюдение игровой дисциплины. По количеству штрафных минут (32) сборная США — лучшая команда турнира, которая в среднем за матч получает лишь два малых штрафа. При этом процент «убийства» меньшинства американцев (85,7%) мог бы быть и повыше — пропущено 2 гола в 14 попытках. К примеру, сборная России пропустила в меньшинстве те же 2 шайбы, но уже в 20 случаях.

Состав сборной США:



Сутер — Мартинес, Дебринкэт — Уайт — Кейн;



Веренски — Шей, Ван Римсдайк — Ларкин — Келлер;



К. Хьюз — Ханифин, Годро — Айкел — Крайдер; Й



Фокс, Кунин — Ватрано — Гленденинг — Райан.

История личных встреч

Последний раз россияне и американцы встречались в рамках чемпионатов мира в 2017 году. Тогда на турнире, проходившем в Кёльне, сборная России уступила американцам на групповом этапе со счётом 3:5, а главными героями встречи стали Кевин Хейз, Дилан Ларкин, Джонни Годро и Джек Айкел — трое последних играют за Штаты и в этом году. В 2016-м в матче за бронзу сборная России разгромила соперника со счётом 7:2, а за год до этого уступила на групповом этапе (2:4), но взяла реванш в полуфинале (4:0).