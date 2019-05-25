Финны не раз обламывали Россию. Почему их нельзя недооценивать

Сборной России сегодня предстоит полуфинальный матч ЧМ-2019 с командой Финляндии. Наши парни идут по турниру без поражений и показывают отличный хоккей, и это даёт повод достаточно оптимистично подходить к поединку с командой Суоми. Объективно, российская сборная лучше во всех линиях, у финнов почти нет энхаэловцев, и представить, что подопечные Ильи Воробьёва останутся без финала довольно трудно.

Россия – уже в финале? У финнов нет звёзд НХЛ, но этим они и опасны Что нужно знать о сборной Финляндии. Эта команда не так проста, как может показаться.

Хочется верить, что в стане нашей команды не читают прессу, потому что настрой на сегодняшнего соперника должен быть запредельным. В истории уже было несколько случаев, когда именно финны больно щёлкали по носу российскую команду, хотя редко были фаворитами матча. Рассказываем об этих играх в надежде, что в полуфинальной игре в Братиславе со стороны сборной России не будет ни капли недооценки.

ОИ-2006, ½ финала. Россия – Финляндия – 0:4

Первое, что приходит в голову, когда мы говорим о неприятностях, которые финны доставили сборной России, это полуфинал туринской Олимпиады. Сборная Финляндии под руководством Эркки Вестерлунда подходила к нему без единого поражения, а в составе сияли звёздным блеском фамилии Селянне, братьев Койву, Олли Йокинена и других крутых хоккеистов.

Но какое до этого было дело сборной России? Подопечные Владимира Крикунова, оступившись в стартовой встрече со словаками, к полуфиналу разогнались не на шутку. Ещё на групповом этапе грохнули будущих олимпийских чемпионов шведов 5:0, в валидольном матче одолели сборную США 5:4, но самое главное – в четвертьфинале были повержены триумфаторы Солт-Лейк-Сити-2002 канадцы с Бродо, Пронгером, Доаном, Хитли, Игинлой, Лекавалье, Ричардсом, Торнтоном в составе. Вся эта суперзвёздная компания не смогла ни разу пробить Евгения Набокова, а голы Овечкина и Ковалёва в третьем периоде обеспечили победу россиянам.

На полуфинал с финнами мы тогда смотрели с оптимизмом и рассчитывали как минимум на повторение серебра Нагано-98. Но сборная Суоми очень быстро опустила нас с небес на землю. Быстрый гол от Вилле Пельтонена на седьмой минуте, а в результате – 4:0 в пользу сборной Финляндии. Вряд ли тогда кто-то думал, что сборная России легко расправится с финнами, но такой провал был настоящим шоком. Наши ребята так и не сумели от него оправиться и в матче за бронзу проиграли чехам 0:3.

Из нынешнего состава в Турине-2006 играли Александр Овечкин, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

Фото: Brian Bahr/Getty Images

ЧМ-2007, ½ финала. Россия – Финляндия – 1:2 ОТ

Спустя год с небольшим после туринской неудачи, сборная России уже под руководством Вячеслава Быкова отлично выступала на домашнем чемпионате мира. На групповых этапах были обыграны финны и шведы, в четвертьфинале разгромлены чехи, и вся страна предвкушала финальный поединок в Москве с канадцами.

Оставалось только взять своё в полуфинале со сборной Финляндии. Подопечные Вестерлунда шли по турниру не слишком уверенно: россиянам и шведам проиграли в группе, а в ¼ только по буллитам прошли американскую команду. Фаворит матча был понятен, ожидался реванш за Турин-2006.

Началось в той игре всё неплохо. Шон Бергенхайм за грубый фол на Андрее Маркове уже на шестой минуте отправился отдыхать до конца матча, и Евгений Малкин сумел открыть счёт в этом большинстве. Затем «2+10» получил уже Микко Койву, но на этом позитивные моменты для сборной России закончились. Финны не только не пропустили в этом меньшинстве, но и сравняли счёт усилиями Юкки Хентунена. Всё остальное время матча российское нападение безуспешно штурмовало финскую оборону и голкипера Кари Лехтонена, но встреча докатилась до овертайма.

Там наши продолжили яростно атаковать, всё было тщетно, а потом наступила развязка. Туому Рууту, которого наш игрок уже выдавливал из российской зоны, на удачу запустил шайбу на пятачок к нашим воротам, туда выскочил настырный Койву и переправил снаряд в ворота. Грубую ошибку допустил и голкипер Александр Ерёменко, зачем-то кинувшийся на перехват этой передачи, и защитник Илья Никулин, выпустивший Койву из-за спины.

Настроения перед тем матчем двенадцатилетней давности были, кстати, примерно как сейчас. К финнам относились просто как к последнему препятствию перед золотым матчем. Всё те же Ковальчук, Малкин и Овечкин помнят горечь того поражения на Ходынке и сейчас должны сделать всё, чтобы оно не повторилось.

Илья Ковальчук и Евгений Малкин Фото: photo.khl.ru

ЧМ-2016, ½ финала. Россия – Финляндия – 1:3

Следующий российский чемпионат мира состоялся через 9 лет, и снова наша команда в полуфинале была остановлена финнами, руководил которыми Кари Ялонен.

В 2016 году финны, правда, очень хорошо шли по турниру. В группе были разгромлены канадцы и повержены американцы, а в четвертьфинале команде Суоми бонусом досталась сборная Дании. К полуфиналу финны подходили в отличной форме. Но фаворитом всё равно была сборная России. На всю катушку раскручивался бренд «Красной машины», которая на домашнем турнире не мыслит своё существование без золотых медалей. Вновь ожидался финал Россия – Канада, и вновь наша сборная не смогла оправдать надежд.

Подопечные Олега Знарка забросили очень быструю шайбу – отличился Сергей Широков – и могли забить ещё. Но не вышло. А затем был отвратительный второй период, проигранный со счётом 0:3, и показательный мастер-класс от Себастьяна Ахо и Патрика Лайне. В третьем отрезке финны вновь ушли в оборону и довели встречу до победы.

Так в очередной раз финны встали на пути российской мечты о золоте, а Россия получила очередной урок из серии: «Почему никогда нельзя недооценивать сборную Финляндии». Три года назад среди прочих его усваивали Илья Сорокин, Никита Зайцев, Дмитрий Орлов, Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Дадонов, Евгений Кузнецов, Сергей Плотников, а также ассистировавший Знарку Илья Воробьёв.

Сборная России по хоккею Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Я намеренно не стал вспоминать все матчи, которые в последнее время играли в плей-офф крупных турниров сборные России и Финляндии. Здесь ведь были ещё поражения нашей команды в полуфинале ЧМ-2011 и четвертьфинале ОИ-2014. А были и победы в полуфиналах ЧМ-2008 и ЧМ-2012 и финале ЧМ-2014. Но перед сегодняшней встречей важнее было упомянуть именно те обидные проигрыши, которые произошли неожиданно и во многом стали следствием недонастроя. То есть те матчи, которые могут чему-то научить, тем более, что сейчас снова в массах проскакивает шапкозакидательское настроение.

«Будет либо разгром, либо валидол. Но Россия точно выиграет у финнов» Эксперты о предстоящей встрече России и Финляндии в полуфинале чемпионата мира.

Очень надеюсь, что сборная России не свернёт с правильного пути. По максимуму настроится на полуфинал и на льду докажет, что она реально сильнее финнов. И список «обломов» от команды Суоми сегодня не пополнится новым пунктом.

Напоминаем, что полуфинал ЧМ-2019 Россия – Финляндия начнётся сегодня, 25 мая, в 16:15 по московскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на «Чемпионате», благодаря Первому каналу по ссылке.