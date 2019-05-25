Сказка для дураков. Россия, это не чемпионат мира

Я уважаю хоккей, но не смотрел этот турнир. Ни одного матча.



Ни как мы выкидывали за борт америкосов, ни как уничтожали Италию, ни как сдувались в полуфинале. И мне ни на мгновение не стыдно. Ни за равнодушие к этой навязчивой ледовой битве за родину, ни за то, что об этом событии сейчас напишу.

Овечкин выкинул американца Шея за борт! У того только ноги торчали Видео момента из матча Россия — США, который толком не попал на ТВ. Это было феерично!

Просто я привык думать, что чемпионат мира — соревнование, где выступают лучшие спортсмены своих стран. Именно своих стран, потому что та же великолепная Елизавета Туктамышева не прошла отбор на ЧМ-2019 в Японию, из-за чего фанаты наши же фигурного катания чуть не уничтожили федерацию и Евгению Медведеву.



Вот это была рубка. А то, что сейчас происходит в Словакии — сказка для дураков.



И что бы среднестатистическому гражданину ни говорили по центральным каналам, мы, извините, нагибаем ненастоящих американцев и канадцев. И сегодня в новостях нужно тоже называть вещи своими именами: прекрасная и звездная сборная России поиграла не хитрым финнам, которые умеют только обороняться и заталкивать случайные шайбы. Нет, она проиграла второму с половиной составу сборной Финляндии, который и не мог действовать иначе. По сути, результат команды Воробьева — это полный провал.

Воробьёву нужно уйти. Проиграть финнам с таким составом – это позор Его кандидатура изначально казалось сомнительной для сборной России, а ЧМ-2019 это только подтвердил.

Но и на это не стоит обращать внимание.



Ведь куда хуже, что этот странный турнир провоцирует наш хоккей на создание базовых клубов сборной с высоким содержанием СКА в названиях. Вместо понятной системы драфта и развития команд по всей стране, в КХЛ за бесценок собирают сильнейших хоккеистов под нужды сборной, что, к сожалению, убивает лигу и делает её абсолютно предсказуемой.



Лига — не главное, скажете? Главное — Россия? Так просто представьте себя на месте американцев и канадцев. Во-первых, они могут совсем не бессмысленно болеть за свои города. Во-вторых, им будет достаточно, что НХЛ — сильнейшая и интереснейшая лига на планете. В-третьих, им будет очень смешно, что где-то там кто-то всерьёз относится к самозваному турниру, смеющему величать себя чемпионатом мира.



При этом можно с одним лишь огромным уважением относиться к самим игрокам сборной России. К тому же Ови, например. Он хоть и набрал три очка за все матчи (0 в плей-офф), но всё-таки после тяжелейшего сезона приперся побиться за свою страну.



Понятно, что на кону могут быть ордена и машины, но вряд ли именно это является для парней хоть сколь-нибудь серьёзной мотивацией. Они — молодцы и не виноваты, что становятся участниками битвы разрастающихся ура-лозунгов, нужных для поддержания патриотических настроений нации.



Впрочем, именно такая повестка стране очень нравится. Это, скажем так, наша историческая потребность. Да и надо же чему-то людям радоваться.



Пусть так. Но лично я на эти истории про великую «Красную Машину» смотреть не хочу и не буду.