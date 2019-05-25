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Чемпионат мира по хоккею 2019: скандальный провал России, как это возможно?

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Илья Ковальчук
Дмитрий Егоров
Сказка для дураков. Россия, это не чемпионат мира
Это самозваный турнир, убивающий российский хоккей. Так зачем нас снова обманывают?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Я уважаю хоккей, но не смотрел этот турнир. Ни одного матча.

Ни как мы выкидывали за борт америкосов, ни как уничтожали Италию, ни как сдувались в полуфинале. И мне ни на мгновение не стыдно. Ни за равнодушие к этой навязчивой ледовой битве за родину, ни за то, что об этом событии сейчас напишу.

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Видео момента из матча Россия — США, который толком не попал на ТВ. Это было феерично!

Просто я привык думать, что чемпионат мира — соревнование, где выступают лучшие спортсмены своих стран. Именно своих стран, потому что та же великолепная Елизавета Туктамышева не прошла отбор на ЧМ-2019 в Японию, из-за чего фанаты наши же фигурного катания чуть не уничтожили федерацию и Евгению Медведеву.

Вот это была рубка. А то, что сейчас происходит в Словакии — сказка для дураков.

И что бы среднестатистическому гражданину ни говорили по центральным каналам, мы, извините, нагибаем ненастоящих американцев и канадцев. И сегодня в новостях нужно тоже называть вещи своими именами: прекрасная и звездная сборная России поиграла не хитрым финнам, которые умеют только обороняться и заталкивать случайные шайбы. Нет, она проиграла второму с половиной составу сборной Финляндии, который и не мог действовать иначе. По сути, результат команды Воробьева — это полный провал.

Воробьёву нужно уйти. Проиграть финнам с таким составом – это позор
Его кандидатура изначально казалось сомнительной для сборной России, а ЧМ-2019 это только подтвердил.

Но и на это не стоит обращать внимание.

Ведь куда хуже, что этот странный турнир провоцирует наш хоккей на создание базовых клубов сборной с высоким содержанием СКА в названиях. Вместо понятной системы драфта и развития команд по всей стране, в КХЛ за бесценок собирают сильнейших хоккеистов под нужды сборной, что, к сожалению, убивает лигу и делает её абсолютно предсказуемой.

Лига — не главное, скажете? Главное — Россия? Так просто представьте себя на месте американцев и канадцев. Во-первых, они могут совсем не бессмысленно болеть за свои города. Во-вторых, им будет достаточно, что НХЛ — сильнейшая и интереснейшая лига на планете. В-третьих, им будет очень смешно, что где-то там кто-то всерьёз относится к самозваному турниру, смеющему величать себя чемпионатом мира.

При этом можно с одним лишь огромным уважением относиться к самим игрокам сборной России. К тому же Ови, например. Он хоть и набрал три очка за все матчи (0 в плей-офф), но всё-таки после тяжелейшего сезона приперся побиться за свою страну.

Понятно, что на кону могут быть ордена и машины, но вряд ли именно это является для парней хоть сколь-нибудь серьёзной мотивацией. Они — молодцы и не виноваты, что становятся участниками битвы разрастающихся ура-лозунгов, нужных для поддержания патриотических настроений нации.

Впрочем, именно такая повестка стране очень нравится. Это, скажем так, наша историческая потребность. Да и надо же чему-то людям радоваться.

Пусть так. Но лично я на эти истории про великую «Красную Машину» смотреть не хочу и не буду.

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