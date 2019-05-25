Воробьёву нужно уйти. Проиграть финнам с таким составом – это позор

Сборная России проиграла команде Финляндии на ЧМ-2019. Кто-то назовёт это позором, кто-то – стечением обстоятельств, но факт остаётся фактом – наша команда уже в пятый раз подряд пролетает не только мимо золотых медалей, но и мимо финала. Сейчас – особенно обидно. В сборную России приехали почти все сильнейшие хоккеисты, вроде бы удалось сколотить из них крепкий коллектив, который вперёд ногами выносил даже действующих чемпионов мира. Но стоило нашей команде встретиться с дисциплинированным, организованным и системным соперником, как вся магия сборной России улетучилась. Юкка Ялонен, может быть, и проповедует далёкий от зрелищности хоккей, но он приносит результат. А вот система сборной России дала трещину.

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Да и была ли она вообще, эта система? Тренерский штаб национальной команды был слабым местом на ЧМ-2019, и в результате там, где тонко, там и порвалось. Илья Воробьёв вчистую проиграл тренерскую дуэль Ялонену, и в очередной раз дал повод говорить о себе, как о самом переоценённом наставнике в современном российском хоккее.

Год назад Воробьёва слишком вознесли

Ещё когда Воробьёва назначали преемником Знарка, было ощущение, что руководители сборной России поторопились. Ведь что показал Илья Петрович в своей тренерской карьере? Да, начал с того, что выиграл кубок Гагарина с «Магниткой», а в следующем сезоне дошёл до финала, где СКА обыграл бы любого. Вроде неплохой результат, если упускать из виду тот факт, что Илья Воробьёв пришёл на всё готовенькое. «Металлург» катил по заветам Майка Кинэна, знаменитое звено Мозякина разрывало КХЛ и без каких-либо тренерских указаний. Воробьёв сделал правильно, что не стал ничего ломать и перестраивать под себя, но делать выводы о его уровне было крайне преждевременно. Тем не менее, к тому моменту Воробьёв уже попал в тренерский штаб сборной России.

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Перед следующим сезоном в «Магнитке» началась перестройка, ушли некоторые лидеры, и вот здесь и должен был проявиться талант тренера. Но Воробьёва уволили в начале ноября, потому что «Металлург» сыпался со страшной силой. Илья Петрович продолжил работу в сборной России, и после Пхёнчхана он оказался в нужном месте в нужное время. Руководству национальной команды после плей-офф кубка Гагарина-2018 потребовалось срочно уволить Олега Знарка и Харийса Витолиньша, а заодно и работавшего с ними в сборной Игоря Никитина. Воробьёв оказался единственным кандидатом на освободившееся место, хотя тот же Знарок не считал нужным держать его на скамейке запасных во время матчей, и отправлял на трибуны. У общественности были сомнения, но у сборной оставалось не так много времени до турнира в Копенгагене. Пришлось довериться Воробьёву, да ещё и согласиться с тем, что любой результат на ЧМ-2018 будет приемлемым – ведь Илье Петровичу следовало присмотреться к новой должности.

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Всю эту историю вы прекрасно знаете. Вылетели тогда в четвертьфинале от канадцев, но решили, что через год будет лучше. Воробьёв отработал этот год в сборной и в СКА, и снова не убедил. Питерцы вновь остались без финала, а Илья Петрович с завидной регулярностью проигрывал тренерские дуэли тому же Игорю Никитину. Кстати, эти поражения Воробьёва, видимо, ничему не научили: в полуфинале ЧМ-2019 он вновь столкнулся с организованной обороной и снова спасовал.

Фото: РИА Новости

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Когда в апреле-мае у сборной России стал вырисовываться огненный состав на чемпионат мира, это сразу показалось не облегчением задачи для тренера, а, наоборот, усложнением. Во-первых, Воробьёву и Ко нужно было в короткие сроки разобраться со всеми многочисленными звёздами. Куда кого ставить, какие наигрывать сочетания. Во-вторых, команде с множеством больших игроков нужен был, прежде всего, тренер–мотиватор, а способности Воробьёва, да и любого другого из его штаба, в этой области вызывали сомнения. И Кудашов, и Жамнов, и Гатиятулин – довольно мягкие люди, друзья для игроков, но это работало, только пока у сборной России было всё хорошо. Другими словами – в тренерском штабе не хватило плохого полицейского.

В-третьих, приезд наших звёзд поставил Воробьёва в крайне невыгодное положение. В случае победы на турнире про него бы сказали: «Да как не победить с таким-то составом!». Ну а в случае поражения недоумевали бы, как с таким-то составом можно было проиграть.

Вот мы и недоумеваем. Но не потому, что имеем что-то личное к Воробьёву. Напротив, по ходу турнира отношение к тренеру менялось в положительную сторону – сколотил коллектив, умеет рулить своей командой по ходу матча. Но всё испортил матч с Финляндией. Он показал, насколько зыбко то здание командной игры, которое в Братиславе выстроил Илья Петрович, и насколько прямолинейна его тактика. Увы, оказалось, что в этих его словах после игры с США было мало юмора. Воробьёв, действительно, всецело полагался на своих лидеров, и не имел плана Б.

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Ведь если вдуматься, то сборная России с таким мощнейшим составом большую часть матчей полагалась на игру одного звена. Никита Кучеров и Никита Гусев выигрывали для команды матч за матчем, и вроде как неудобно было искать какие-то минусы в игре сборной. Восхищаясь Кучеровым и Гусевым, мы аккуратно критиковали игру в защите и дисциплину, вяло наезжали на Овечкина и Малкина, были уверены, что в нужный-то момент наши звёзды блеснут как надо. В результате блеснули один раз, организовав отличный гол в ворота Швеции. Да, ещё Малкин классно вырезал передачу на Григоренко в четвертьфинале. Но это был не нужный момент. Он наступил в полуфинале с финнами, когда Кучерова и Гусева надёжно прикрыли, а упавшее знамя креатива в атаке никто не подхватил.

И это зона ответственности главного тренера. Весь чемпионат он отказывался что-либо менять в сочетаниях звеньев. Малкин стабильно выходил с Дадоновым и Григоренко, а Овечкин с Кузнецовым. Да, Капризова на пару матчей заменил Барабанов, но в результате и тут всё вернулось на круги своя. Такое ощущение, что Воробьёв был уверен, что для победы на чемпионате мира хватит классной игры одной тройки и одной спецбригады большинства. Он словно не замечал, что в равных составах толком не идёт ни у Малкина, ни у Дадонова, ни у Кузнецова, ни у Овечкина. Получается, что главный тренер и близко не использовал потенциал своего могучего состава, который, на секундочку, стоит $85 млн. Вторая спецбригада большинства сборной России не забила за девять игр ни одного гола!

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Тогда зачем было приглашать всех звёзд, если в итоге довольны были хорошей игрой одного звена? Да потому что не было системы не только в игре сборной, но и в наборе хоккеистов. Тупо брали тех, кто освободился из кубка Стэнли, без особого разбора. Ребята – красавцы, что сорвались в сборную по первому зову. Но у тренера-то должно было быть какое-то представление о системе, и о том, как он будет в неё вписывать всех звёзд? Но его не было. Набрали энхаэловцев, заодно окончательно дискредитировав чемпионат КХЛ и нужность Евротура, сколотили звенья и поехали. Ничего не меняли, ни под кого не подстраивались, а в итоге проиграли финнам, сделавшим ставку на игроков из внутреннего первенства, которые как раз и наигрывались на том самом Евротуре. Было бы смешно, если бы не так грустно.

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Кстати, а что делал в сборной Илья Ковальчук? Зачем его вообще позвали после такого сезона за «Лос-Анджелес», зачем сделали капитаном? И почему не попробовали Илью на постоянной основе в ударном звене, вместо того же Григоренко? Раз уж его место в команде было так непоколебимо. Всем ведь было ясно, что Ковальчук находится в сборной не на своей позиции и более того, занимает место Александра Кадейкина, честно отработавшего все этапы Евротура. Но приехал Ковальчук, и использовался не по назначению – ещё один жирный минус в оценку работы Воробьёва и Ко.

Фото: РИА Новости

Матч с финнами – тренерское фиаско

Как бы то ни было, Илья Воробьёв не имел права проигрывать с таким составом. Особенно Финляндии. Кажется, абсолютно все знали, что против этой сборной нам нужно было придумывать что-то новое, потому что финны существенно отличаются от всех предыдущих соперников. Тренеру нельзя было стоять и смотреть, как Овечкин и Малкин, Кучеров и Гусев раз за разом наскакивают на финскую стену. Ему необходимо было успокоить игроков и заставить действовать проще. Действительно убеждать хоккеистов лезть на пятак и заталкивать шайбу в ворота, а не только говорить об этом журналистам после игры. Но наши парни продолжали обстреливать Ланкинена издалека, хитрить и комбинировать, хотя единственная возможность захватить финскую крепость была в том, чтобы действовать как можно проще. И забить какую-нибудь хрень, как выразился Михаил Сергачёв. Но Воробьёв стоял и смотрел, как его команда заколачивает гвозди микроскопом, и почему-то ничего не мог с этим поделать.

Не хватило и работы тренерского штаба. Чем вообще в этой сборной занимались Гатиятулин, Кудашов, Жамнов? Как распределялись их роли? Парадокс в том, что все они (кроме Жамнова) – самостоятельные специалисты, которые руководство СКА и сборной России однажды решило собрать всех вместе, полагая, что от этого будет какой-то тройной профит. Но, увы, ожидаемо ничего не получилось. Потому что в штабе должен быть глава (не Роман Ротенберг) и помощники, а не три равносильных специалиста. Тренеры должны дополнять друг друга, иметь свои сильные стороны. А в этом штабе, наверное, и не произошло бы каких-то изменений, если бы Воробьёва поменяли местами, скажем, с Кудашовым.

Воробьёв должен уйти. Кто следующий?

Что же теперь делать с Ильёй Воробьёвым и его командой? Мне кажется, что уровень главного тренера на ЧМ-2019 показан наглядно, и больше ни у кого не осталось каких-то иллюзий. Ильёй Петровичем были недовольны ещё после клубного сезона СКА, теперь же пазл сложился окончательно. Поражение с таким составом в полуфинале от скромных работяг финнов – это приговор для тренера национальной команды. Уверен, что дни Воробьёва в сборной (и не только) сочтены, и это правильно.

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Кто вместо Воробьёва? Вопрос сложнейший. Можно уговаривать Вячеслава Быкова, но он давно без тренерской практики. Можно обратить внимание на Игоря Никитина, но как сопоставить пост главного тренера ЦСКА и сборной России в современных условиях? Возвращать Знарка? Но он уже в «Спартаке», да и отношения с нынешним руководством сборной у Олега Валерьевича испорчены. Ставить Кудашова или Гатиятулина – бессмысленно. Проводить революцию, и менять всю верхушку в сборной России? Многим бы понравился такой вариант, только кто ж провернёт такое масштабное дело?

Словом, ситуация не из простых. Но торопится некуда, есть возможность хорошо подумать и всё взвесить. Однако оставлять Воробьёва точно не стоит – с Ильёй Петровичем сборная России вряд ли сможет выиграть что-то серьёзнее Евротура.