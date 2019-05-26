«Есть люди, которые ждут, чтобы оскорбить». Большое интервью с Овечкиным

Сборная России по хоккею в матче за бронзовые медали в серии буллитов оказалась сильнее Чехии на чемпионате мира в Братиславе. После игры на вопросы журналистов ответил звёздный форвард Александр Овечкин, который подвёл итог выступления россиян на турнире.
«Все четыре звена играли правильно, на команду и по системе»
— С чехами не хватало физики? Соперник вас перебросал.
— Вся игра была вязкой. Мы знали, что в первом периоде чехи будут больше играть от обороны. Забили нам два гола и встали. Потом мы забили, можно сказать, случайный гол. Но гол есть гол, а в третьем периоде уже Вася (вратарь сборной России Андрей Василевский – Прим. «Чемпионата») всё сделал для нас.
— Моральное опустошение от поражения финнам сказывалось на сегодняшнем матче?
— Конечно, сегодня две команды были разочарованы вчерашней игрой. Очень много сил отдали. Но вы видели, что все команды боролись, хотели играть в финале, но не получилось.
— Наверняка прокручивали вчерашний матч в голове, что-то могли сделать по-другому?
— Очень много было моментов у нашего звена, но где-то не хватило хладнокровия и секундной паузы для того, чтобы забить. Опять же, все играли на команду и результат. К сожалению, бронза, но ничего уже не сделаешь.
— Почему в итоге у вашего звена не получалось на протяжении всего турнира?
— Я бы не сказал, что не получилось. Всё-таки играли за выход в финал. Если брать в совокупности всю команду, то мы сыграли хорошо. Финнам проиграли 0:1, соответственно, все четыре звена сыграли неудовлетворительно. А так я считаю, что все четыре звена играли правильно, на команду и по системе. Повторюсь, где-то не хватило хладнокровности, где-то паузы.
— Может, не хватило поражения на групповом этапе?
— Мы играли с сильными командами. Швейцарцы, шведы, те же чехи. Если брать все игры, то лёгких игр у нас не было. Возьмите Италию. Счёт был крупный, но нам пришлось попотеть, чтобы забить столько голов.
«Что говорить тем людям, которые никогда не играли в хоккей?»
— Можете сказать, что это одна из лучших сборных, за которую вы выступали?
— Все сборные хорошие. Если ты попал в сборную России, то это значит, что ты один из лучших игроков и на данный момент достоин выступать за свою страну. Конечно, по именам сборная очень сильная. Хотели и рассчитывали на золото, но увы.
— Некоторые люди говорят, зачем постоянно дёргать и вызывать Овечкина, который выжатый после плей-офф, как лимон. Что можете сказать на это?
— Что говорить тем людям, которые никогда не играли в хоккей? Я считаю, что это не болельщики. Они ждут повода, чтобы оскорбить, ждут какого-то проигрыша или неудачи, чтобы сказать, какой Овечкин или кто-то ещё. Мы играем все вместе за страну, бьёмся и хотим выиграть, а те люди, которые говорят такие вещи, их не надо слушать и обращать на них внимания. Кстати таких, к сожалению, у нас очень много. И среди вас, ребят, они есть.
— Чемпионат мира в следующем году пройдёт в этих же числах. Есть шанс, что сборная снова соберётся в таком звёздном составе?
— Ещё столько игр впереди для того, чтобы смотреть, какой состав будет. Думаю, что для нас неважно, кто будет надевать майку страны. Важно, чтобы все выкладывались и бились.
— Для вас эта не первая бронзовая медаль. Есть какая-то особенная?
— Золото всегда особенное, но лучше выиграть за третье место, чем проиграть в финале. У нас, к сожалению, тоже был такой опыт. Здесь уже нам нечего сказать. Выиграли бронзу, едем домой с поднятой головой. Мы сделали всё, что могли. К сожалению, не получилось выиграть золото.
— С тем, кто говорит, что это провал, вы не согласны?
— Мы с медалью. Я ещё раз говорю, что все мы приехали сюда за золотом. Все мы бились, старались, у всех были микротравмы.
— У вас была?
— Говорю же, микротравмы. Кто-то играл на уколах, кто-то играл на обезболивающих. Мы не геройствуем, а играем в хоккей и получаем от этого удовольствие.
- 26 мая 2019
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