Один день журналиста на ЧМ по хоккею 2019. Матч за бронзу Россия — Чехия.

12 часов до финала ЧМХ-2019. Один день из жизни хоккейного журналиста

Чемпионат мира по хоккею подошёл к концу. Можно радоваться бронзовым медалям или грустить, что всё-таки не удалось побороться за серебро и золото — это уже выбор каждого. В любом случае этот чемпионат подарил нам много положительных эмоций, красивых моментов и насыщенных событиями матчей.

Вместе с NIVEA MEN мы держали вас в курсе самых ярких событий чемпионата и вещали прямо из эпицентра хоккейных баталий в Братиславе. В рамках одного из челленджей наш корреспондент должен был снимать весь свой день на камеру и показать читателям, как выглядит обычный день корреспондента на ЧМ по хоккею. Отчитываемся о том, из чего состояли 12 насыщенных часов перед матчем Россия — Чехия.

08:30 — Будни спортивного журналиста с Братиславе начинаются с кровати и кухни. Выспаться и поесть — это святое. Дальше — за работу. Работы, к слову, очень много, поэтому все перемещения по столице Словакии — исключительно с ноутбуком в руках. Но это уже издержки профессии.

10:30 — Дорога на арену занимает порядка 15 минут на автобусе. Проезд по аккредитации — бесплатный. К финальным матчам погода в Братиславе наладилась, так что при желании до арены можно и прогуляться пешком.

11:00 — Автобусы в Братиславе комфортные, минус один, но существенный: нет кондиционеров.

12:00 — У арены сборную России встречают болельщики. Это настоящий ритуал и обязательная «предматчевая» составляющая: болельщики заряжают хоккеистов своей энергией, делают селфи на память и просто ловят момент, когда можно увидеть любимых спортсменов без шлемов и на расстоянии вытянутой руки.

12:15 — Журналисты тоже встречают сборную. Куда же без этого? В подтверждении ловите моё селфи в формате «за секунду до приезда сборной».

14:00 — Рабочие будни журналиста в Братиславе. Это — пресс-центр, в котором всегда многолюдно, но зато кормят и есть wi-fi. Кормят правда, не задаром: € 6,90 за обед.

14:30 — К матчу готовятся не только хоккеисты и журналисты, но ещё и болельщики. Поэтому перед тем, как зайти внутрь арены, я иду к партнерской площадке NIVEA MEN, где абсолютно каждый болельщик может раскрасить лицо в цвет триколора, получить подарки и зарядиться энергией перед тем, как попасть на трибуны.

15:30 — А вот и сама арена в Братиславе, на которой Россия будет сражаться за бронзовые медали с командой Чехии. Мы уже на месте, настраиваемся на работу, проверяем Интернет перед началом прямой трансляции.

Пока до матча ещё есть чуть больше получаса, пройдёмся по ледовому комплексу и посмотрим другие площадки.

15:40 — Заблудиться на арене журналисту невозможно. Везде есть указатели, это очень помогает.

15:55 — Это зал для пресс-конференций. Здесь главные тренеры команд отвечают на вопросы журналистов после матчей. Именно здесь главный тренер сборной России Илья Воробьёв рассказывал о причинах поражения от финнов.

16:00 — Холл арены, по которому в перерывах гуляют болельщики. Пьют пиво, едят сосиски с чипсами и просто мило общаются, а порой громко поют и стучат в барабаны. В общем, всё, как у людей.

16:05 — Прямо на арене продают сувенирную продукцию, которая пользуется спросом у болельщиков. Здесь можно купить футболки, поло, джерси, кепки и многое другое с символикой ЧМХ.

КОНКУРС: Кстати, напоминаю, что сувенир с ЧМХ 2019 можно выиграть и у нас на странице ВКонтакте. Вместе с NIVEA MEN и Евгением Малкиным «Чемпионат» разыграет ещё несколько хоккейных джерси сегодня. : Кстати, напоминаю, что сувенир с ЧМХ 2019 можно выиграть и у нас на странице ВКонтакте. Вместе си Евгением Малкиным «Чемпионат» разыграет ещё несколько хоккейных джерси сегодня. Следите за обновлениями

16:05 — Но больше всего спросом пользуется… Правильно, пиво! Чешских болельщиков в Братиславе по понятным причинам больше, но российских тоже хватает.

16:15 — Матч начинается. Убираю телефон и настраиваюсь на текстовую трансляцию.

18:33 — Победа! Ура, наши парни не уедут без медалей с этого чемпионата. Мы проигрывали финнам в четвертьфинале сочинской Олимпиады, неоднократно проигрывали в плей-офф чемпионатов мира. И вот наконец-то удалось вернуть должок.

18:40 — Небольшая передышка до финального матча и отличное время для того, чтобы сфотографироваться с коллегами на выходе из пресс-ложи. На фото — с двукратным олимпийским чемпионом Игорем Ларионовым.

19:00 — В лобби отеля с защитником сборной России Никитой Задоровым.

Впереди финальный матч для сборных Канады-Финляндии. Отправляюсь в пресс-центр настраиваться на работу, все подробности в трансляции.

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