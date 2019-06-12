Кто рискнёт взять Варламова? Как клубы НХЛ проведут лето. Запад

1 июля в НХЛ откроется рынок свободных агентов и предстоящие две недели будут очень горячими для генеральных менеджеров всех команд. Как обстоят дела с платёжной ведомостью, кого стоит подписывать, а кто является кандидатом на приобретение?

«Чикаго Блэкхоукс»

«Чикаго» изо всех сил пытается остановить падение, которое может затянуть славный клуб в трясину, но для этого нужны заметные кадровые перемены. Все основные хоккеисты «Блэкхоукс» имеют контракты ещё минимум на 2 года, и единственный значимый игрок, об уходе которого всерьёз можно опасаться — это 29-летний центр Маркус Крюгер.



Другое дело, что уже пора начинать переговоры и с открытием прошлого сезона Алексом Дебринкэтом, и с центрфорвардом Диланом Строумом, чьи соглашения новичков истекут через год. Ходили слухи и о возможном обмене Артёма Анисимова, но обменять 31-летнего россиянина с контрактом в $ 4,55 млн будет непросто.

Главной летней задачей для «ястребов» будет хорошо провести драфт новичков, на котором у «Чикаго» третий общий выбор. Каапо Какко или Джека Хьюза «ястребам» точно не достанется, поэтому главной мишенью «Блэкхоукс» станет американский нападающий Алекс Туркотт. Универсальный «двусторонний» форвард родом из Иллинойса, что облегчит его адаптацию во взрослом хоккее, а наличие в команде хороших центральных нападающих даст возможность получить время и снять лишнее давление.



Что касается россиян, то нельзя исключать появления в «Чикаго» вратаря Ивана Налимова, да и возобновление романа с Артемием Панариным не выглядит фантастикой.

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«Сан-Хосе Шаркс»

У «акул» есть новая-старая головная боль — это защитник Эрик Карлссон. 29-летний швед, чей уход из «Оттавы» будоражил всю лигу в нынешнем сезоне, снова выходит на рынок, но и возможность того, что Карлссон останется в стане «Шаркс» оценивается достаточно высоко.



«Говорят, что Карлссон очень внимательно рассматривает все возможности. Он может как остаться, так и выйти на рынок и протестировать спрос на себя в статусе свободного агента. Он хочет играть в команде, способную побеждать. «Акулы» постоянно стремятся быть в этом статусе, клуб оставил на Эрика хорошее впечатление. Если он решит уйти, недостатка в предложениях у него не будет. В борьбу включаться такие команды, как «Монреаль», «Рейнджерс» и та же «Оттава», — заметил обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.



Помимо Карлссона калифорнийцам нужно что-то решить относительно суперветерана Джо Торнтона. Уходить в другую команду он явно не будет, но сможет ли остаться ещё на сезон — непонятно. Травма лодыжки, воспаление колена, сломанный палец на ноге и растянутый пах — этот букет болячек в нынешнем сезоне не дал ему нормально сыграть, и несмотря на всё желание Джамбо Джо, организм может воспротивиться продолжению карьеру.



Ещё один тревожный момент — потенциальный уход капитана Джо Павелски, который хочет от команды трёхлетний контракт. «Акулы» готовы предложить ему договор на два года, и если его это не устроит, то Павелски может уйти в другой клуб в статусе неограниченно свободного агента.

«Даллас Старз»

Техасцы никак не переступят черту, отделяющую команду с высоким потенциалом с командой, умеющей этот потенциал реализовывать. Основной задачей генменеджера Джима Нилла будет ведение переговоров с Матсом Цуккарелло, который присоединился к «Далласу» совсем недавно. За норвежца «звёзды» отдали «Рейнджерс» условные раунды драфта 2019 и 2020 годов, и если с Цуккарелло будет заключён новый контракт, то драфт-пик 2020 года превратится в первый раунд.



Нилл уже заявил, что торопиться с предложениями не будет. Самому Цуккарелло, вероятно, будет выгоднее остаться в «Далласе», который рано или поздно должен стать одним из претендентов на высокие места.

«Колорадо Эвеланш»

Менеджмент «лавин» нынешним летом об отпуске может только мечтать — работы у генерального менеджера Джо Сакика очень много. Для начала ему необходимо договориться с финским нападающим Микко Рантаненом, который значительную часть прошлого сезона шёл на первом месте в списке бомбардиров. 22-летний Рантенен находится в статусе ограниченно свободного агента, но вряд ли Сакик хочет повторения саги, которая случилась между «Торонто» и Вильямом Нюландером, поэтому предложит финну достаточно комфортные условия.



Кроме этого, «Колорадо» должен определиться с будущим Никиты Задорова, который также может перейти в статус ограниченно свободного агента, и Владислава Каменева, который стремится вернуться в обойму после череды обидных травм.



Голкипер Семён Варламов 1 июля может стать неограниченно свободным агентом, и вероятность его ухода в другую команду можно оценить как высокую. 31-летний россиянин способен быть первым номером во многих командах НХЛ, но его фатальная склонность к травматизму наверняка снизит интерес со стороны потенциальных покупателей. Если учесть, что в «Колорадо» нынче есть Филипп Грубауэр, а в фарм-клубе остаётся Павел Францоуз, то сохранять у себя дорогостоящего Варламова «лавины» вряд ли захотят.

«Ванкувер Кэнакс»

«Кэнакс» хочет усилить линию обороны и, согласно неофициальной информации, является одним из главных претендентов на приобретение Никиты Зайцева из «Торонто».



Проблемы, возникшие между главным тренером «Ванкувера» Трэвисом Грином и самым высокооплачиваемым форвардом Луи Эрикссоном должны были бы спровоцировать обмен шведа, но он обладает защитным пунктом в контракте, да и спрос на 33-летнего ветерана, зарабатывающего по $ 6 млн в год будет невысок.



Российский нападающий Николай Голдобин вправе рассчитывать на новый договор (1 июля он может стать ограниченно свободным агентом), а обновлённые соглашения с Маркусом Гранлундом и Броком Бисером станут одной из задач для босса клуба Джима Беннинга. Кроме этого, любопытными кажутся варианты с возвращением в «Ванкувер» защитника Никиты Трямкина и возможный обмен в родной город нападающего «Эдмонтона»Милана Лучича.

«Нэшвилл Предаторз»

Основной слух про «хищников» перед летним открытием рынка — это интерес к нападающему «Коламбуса» Мэтту Дюшейну.



«Наиболее вероятными направлениями, куда может отправиться Дюшейн, являются «Нэшвилл» и «Монреаль». Он всегда хотел играть за «Предаторз», это мы знаем. С другой стороны, «Канадиенс» обладает местом под потолком зарплат и очень заинтересован в этом нападающем», — сказал Эллиотт Фридман.



Если сердце Дюшейна сосредоточено на «Нэшвилле», то тогда форварду придётся подвинуться в плане финансовых требований, поскольку свободных денег у «хищников» только $ 7 млн, а кроме Мэтта было бы неплохо побороться и за Уэйна Симмондса, который может стать неограниченно свободным агентом.

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«Аризона Койотс»

Ещё одним явным претендентом на Дюшейна могут стать «койоты», где недавно произошли изменения в группе владельцев клуба. «Есть вероятность, что Дюшейн останется в «Коламбусе», но «Аризона» находится в числе «женихов». У «Койотс» есть новая финансовая инъекция, стало больше капитала, который можно использовать в работе. Мне сказали, что Мэтт Дюшейн — это главная цель «Аризоны», — отметил обозреватель TSN Даррен Дрегер.



Значительных потерь в межсезонье «койоты» не понесут, даже если не продлят контракты с Марио Кемпе и Рихардом Паником. «Нам нужно больше забивать. Мне еще предстоит выяснить, будем ли мы это делать при помощи внутренних ресурсов или путем приобретений», — сказал генменеджер Джон Чайка, но дал понять, что не исключает появления в команде нападающего «Торонто» Патрика Марло.

«Виннипег Джетс»

Генеральный менеджер «Джетс» Кевин Чевелдейофф находится в непростой ситуации. У команды около $ 25 млн свободных денег, но без контракта на следующий год остаются Патрик Лайне, Кайл Коннор, Брэндон Танев, Бен Шиаро, а также защитники Тайлер Майерс и Джейкоб Труба.



«Нам нужно принять несколько жёстких решений. Без сомнений, у нас в этом году будут перемены», — сказал босс после встречи с некоторыми игроками. Ключевым подписанием лета для «Джетс» будет отнюдь не Лайне, который останется в статусе ограниченно свободного агента, а 29-летний оборонец Тайлер Майерс. Этот продуктивный защитник — самый лакомый кусок, когда дело заходит об игроках обороны, которые не носят фамилию Карлссон (среди претендентов — «Питтсбург», «Ванкувер», «Филадельфия» и «Монреаль»).

«Сент-Луис Блюз»

У «блюзменов» пока голова болит не о контрактах и переговорах, но после седьмого матча финала Дагу Армстронгу придётся вести их в ускоренном режиме. В статусе ограниченно свободных агентов могут оказаться основной вратарь команды Джордан Биннингтон, защитник Джоэль Эдмундсон, а также нападающие Иван Барбашёв, Робби Фаббри, Зак Сэнфорд и Оскар Сундквист. Уместить всех в имеющиеся $ 18 млн будет достаточно непросто, особенно если учесть, что в случае победы в розыгрыше Кубка Стэнли все хоккеисты автоматически дорожают в цене — особенно это касается голкиперов.

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«Миннесота Уайлд»

«Дикари» уже начали комплектование на следующий сезон, попытавшись переманить из «Питтсбурга» Фила Кессела, но тот обмен отменил, заявив, что не считает «Миннесоту» претендентом на Кубок Стэнли. Босс «Уайлд» Пол Фентон пытается перестраивать коллектив, чей костяк уже был потихоньку роздан другим командам, а взамен приобретены более молодые и перспективные игроки. Джейсон Цукер и Мэтт Дамба — главные фигуры в нападении и обороне — уже имеют новые контракты. Кирилл Капризов, которого так ждут в Сент-Поле, сможет приехать за океан лишь через год, так что у Фентона есть возможность побороться за крупную рыбу на рынке свободных агентов.

«Калгари Флэймз»

Главной задачей у генерального менеджера «огоньков» Брэда Треливинга будет поиск квалифицированного вратаря, поскольку нынешняя бригада голкиперов команды не отвечает должному уровню. 37-летний Майк Смит через две недели станет неограниченно свободным агентом и вряд ли сможет претендовать на позицию первого номера. Его сменщик Давид Риттих слишком нестабилен, чтобы его можно было считать претендентом на статус стартёра, к тому же контракта на следующий сезон у него тоже нет.



Среди возможных претендентов для приобретения чаще других мелькает фамилия Семёна Варламова, а идеальным вариантом компенсации за вратаря был бы Джеймс Нил, но продать 31-летнего форварда, отыгравшего катастрофический сезон, не представляется возможным.

«Анахайм Дакс»

«Утки» нуждаются в обновлении, поскольку проблем в клубе Боба Мюррея накопилось предостаточно. «Анахайм» рассматривает возможность обмена или выкупа многолетнего лидера Кори Перри, чей контракт на $ 8,6 млн истекает через два сезона. Стремительно деградировавший 34-летний Райан Кеслер может пропустить следующий сезон из-за операции на бедре, а голкиперу Джону Гибсону кровь из носа необходим нормальный сменщик. Свободные деньги у «Дакс» имеются (около $ 9 млн), но освободиться от балласта было бы даже важнее, чем совершить покупки.

«Лос-Анджелес Кингз»

«Короли» провалили сезон-2018/19, и Робу Блэйку есть над чем подумать. Прежде всего, боссу «Кингз» нужно изыскать возможность избавиться от ужасного контракта защитника Диона Фанёфа, который не наиграл и на половину получаемых $ 5,2 млн. Кроме этого, возможно, не самым плохим вариантом был бы обмен Джонатана Куика, который перестал быть суперменом и слишком часто травмируется. Интерес «Лос-Анджелеса» к ветерану Патрику Марло мог бы выглядеть интригующе, если не брать в расчёт, что суммарный возраст самых высокооплачиваемых форвардов «Кингз» (Копитар, Ковальчук, Браун и Картер) составляет 135 лет. Свежей кровью для калифорнийцев станет Николай Прохоркин, но «Лос-Анджелесу» необходимо продолжать «уборку» платёжной ведомости.

«Эдмонтон Ойлерз»

На вопрос о том, что необходимо поменять руководству «нефтяников» есть простой и универсальный ответ — всё. Команда, имеющая в составе нападающего, который считается лучшим игроком мира, влачит жалкое существование, и новому боссу «Эдмонтона» Кену Холланду предстоит огромный объём работы. На имеющиеся $ 9 млн необходимо подписать 28-летнего Алекса Чиассоона, который провёл лучший сезон в карьере, во вратарскую линию нужен партнёр для Микко Коскинена, а в отношении молодых Ессе Пулюярви и Юхана Харью необходима чёткая сформулированная позиция.

«Вегас Голден Найтс»

У «рыцарей» нет проблем кроме одной — под потолком зарплат нет ни цента, а новые контракты просят сразу несколько крупных фигур. Среди них — нападающие Вильям Карлссон, Никита Гусев и Пьер-Эдуард Беллемар, а также исполняющий обязанности капитана защитник Дерек Энгелланд. Обмен прав на Гусева, а также другого российского форварда Валентина Зыкова возможен, но пока оценит вероятность таких сделок достаточно трудно. Что же до нового контракта Карлссона, то ради шведа «Вегасу» придётся расстаться с двумя-тремя игроками более мелкого калибра.

