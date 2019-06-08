Якупов едет в НХЛ, а Бек остаётся «ястребом»? Лучшие свободные агенты КХЛ

Межсезонье в КХЛ в самом разгаре. Большинство ключевых сделок клубами лиги уже было совершено в мае и начале июня, но впереди ещё много интересного. Во-первых, трансферное окно в НХЛ открывается только 1 июля, а во-вторых, и на просторах КХЛ ещё немало интересных хоккеистов без новых контрактов. Рассказываем о них.

Готовы сменить НХЛ на КХЛ? Европейцы, которым может быть тесно за океаном В нашем чемпионате они все стали бы топовыми легионерами. На кого обращать внимание клубам КХЛ после 1 июля.

Андрей Марков, 40 лет

Команда в прошлом сезоне: «Ак Барс»



Статистика в прошлом сезоне: 49 игр, 14 (2+12) очков, «+13»



В случае с Марковым годы явно берут своё, и в прошедшем сезоне ветеран существенно сдал. Он был уже не так полезен в атакующих действиях, а в обороне и вовсе стал регулярно проваливать позицию и проигрывать в скорости. Особенно это было заметно в плей-офф, где Марков катастрофически не успевал за быстрыми форвардами «Авангарда». Вполне логично, что в «Ак Барсе» отказались от услуг защитника, но вешать коньки на гвоздь Марков пока не собирается. Более того, есть информация, что у Андрея есть три предложения из НХЛ, но, скорее всего, это просто попытка игрока и его агента набить себе цену. Впрочем, силы и желание у Маркова есть, и он вправе рассчитывать на однолетний контракт в КХЛ.

Марков: завершить карьеру в «Динамо»? Красиво. Поживём — увидим

Максим Чудинов, 29 лет

Команда в прошлом сезоне: «Авангард»



Статистика в прошлом сезоне: 59 игр, 19 (9+10) очков, «-9»



Чудинов в прошлом сезоне оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, Максим показал хорошую результативность, став лучшим снайпером-защитником «ястребов», а его могучий бросок, как мы знаем, опасен даже от своей красной линии. С другой — Чудинов стал худшим игроком «Авангарда» по показателю полезности. Но в плей-офф Максим, похоже, убедил руководство клуба в своей полезности, и по неофициальной информации ему было сделано квалификационное предложение. Прийти к общему знаменателю команде и хоккеисту пока не удалось, но «Авангард» остаётся главным претендентом на Чудинова.

Евгений Медведев, 36 лет

Команда в прошлом сезоне: «Авангард»



Статистика в прошлом сезоне: 62 игры, 30 (8+22) очков, «+19»



А вот от услуг Медведева «Авангард» официально отказался. Защитник, три сезона бывший капитаном омичей, покидает клуб и будет искать себе новое место работы. Евгений показывал в составе «ястребов» хорошую для защитника результативность, до появления Коди Франсона был незаменим в большинстве, но к Медведеву были претензии по части выполнения прямых обязанностей. Теперь искать баланс в его игре предстоит тренерам другой команды КХЛ. Сообщалось, что им интересуются «Ак Барс» и «Салават Юлаев», но пока эта информация не нашла подтверждения. Однако мало сомнений, что до начала следующего сезона опытный и ещё не старый по хоккейным меркам игрок подпишет новый контракт.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Тейлор Бек, 28 лет

Команда в прошлом сезоне: «Куньлунь»/ «Авангард»



Статистика в прошлом сезоне: 56 игр, 38 (19+19) очков, «+8»



Новости о Тейлоре Беке в Омске и Балашихе ждут с нетерпением. И это логично – со времён Романа Червенки в «Авангарде» не появлялся такой результативный легионер, идеально влившийся в систему «ястребов». Бек по-настоящему «зажёг» в плей-офф, набрав в 16 матчах 20 (4+16) очков, повторил клубный рекорд Яромира Ягра и вытащил омское большинство со дна на самый верх.



«Авангард», разумеется, ещё 1 мая сделал квалификационное предложение Тейлору, но канадец до сих пор в раздумьях. Без сомнения, после такого сезона у него есть и другие варианты (возможно, не только в КХЛ), а «ястребы» не спешат осыпать форварда деньгами. И клуб тоже можно понять – нет никаких гарантий, что Бек продолжит разрывать соперников и в следующем сезоне, да и в финале с ЦСКА Тейлор откровенно потерялся. Переговоры о будущем Бека длятся уже больше месяца, но скоро эта эпопея должна подойти к концу.

Франсис Паре, 31 год

Команда в прошлом сезоне: «Автомобилист»



Статистика в прошлом сезоне: 58 игр, 35 (16+19) очков, «+12»



Канадец провёл два хороших сезона в Екатеринбурге, играя результативно как при Владимире Крикунове, так и в системе Андрея Мартемьянова. Быстрый, забивной, умный форвард, отлично играющий на точке вбрасывания, не затерялся на фоне Найджела Доуса, Стефана да Косты и Дэна Секстона и позволил «Автомобилисту» сколотить вокруг себя второе ударное звено. Но в следующем сезоне Паре в Екатеринбурге не будет. Франсис уже попрощался с городом и командой, и произошло это ещё в конце марта. Возможно, «Автомобилист» был бы не прочь сохранить канадца, но, скорее всего, Паре сам не захотел оставаться в КХЛ, и в следующем сезоне мы увидим его в Европе.

Брэндон Боченски, 37 лет

Команда в прошлом сезоне: «Барыс»



Статистика в прошлом сезоне: 44 игры, 34 (15+19) очка, «+5»



Один из символов «Барыса» провёл очередной крутой сезон в казахстанском клубе. Боченски, несмотря на год без хоккея, остался всё тем же капитаном и лидером атак. Очень полезно Брэндон сыграл и в плей-офф, но сейчас подвис вопрос с его новым контрактом в «Барысе». Договор Боченски предложен, но хоккеист пока взял паузу на размышление. Вряд ли у Брэндона есть другие варианты в КХЛ, и скорее хоккеист думает над тем, продолжать ли ему карьеру или всё-таки закончить. При втором варианте, вполне возможно, Боченски останется в Нур-Султане и войдёт в тренерский штаб «Барыса».

Президент «Барыса»: предложили Боченски контракт — он пока молчит

Фото: Марат Акижманов, photo.khl.ru

Андре Петерссон, 28 лет

Команда в прошлом сезоне: «Барыс»



Статистика в прошлом сезоне: 51 игра, 45 (23+22) очков, «+23»



Без контракта на следующий сезон у «Барыса» и лучший снайпер команды в прошлой регулярке – Андре Петерссон. Миниатюрный швед отлично вписался в систему Андрея Скабелки, став главным джокером клуба из Нур-Султана. В «Барысе» наверняка рады оставить Петерссона, но сам швед, будучи неограниченно свободным агентом, рассматривает все варианты. Главным образом – КХЛ, но есть и другие возможности.

Петерссон: рассматриваю варианты в КХЛ, но могу перейти в Швейцарию

Теэму Пулккинен, 27 лет

Команда в прошлом сезоне: «Динамо» Минск



Статистика в прошлом сезоне: 50 игр, 29 (15+14) очков, «-6»



Финский нападающий в прошлом сезоне был самым ярким пятном в белорусском клубе, но уже в середине чемпионата Пулккинен сдулся, устав в одиночку тянуть ни на что не претендующую команду. Казалось, что по окончании сезона Пулккинен сразу же займётся поиском новой команды, но пока Теэму всё ещё связан с Минском. «Динамо» сделало финну квалификационное предложение, оно не было принято, но и с другой командой Пулккинен не подписался. Поэтому за минчанами закрепились спортивные права на Теэму и ситуация осталась такая же, как и прошлым летом: если какой-либо другой клуб захочет Пулккинена, ему нужно будет что-то предложить «Динамо».

Минское «Динамо» закрепило права на Пулккинена и ещё восьмерых игроков

Линус Виделль, 34 года

Команда в прошлом сезоне: «Динамо» Рига



Статистика в прошлом сезоне: 49 игр, 48 (24+24) очков, «+7»



Немолодой шведский форвард, про которого, казалось бы, все всё знали в КХЛ, неожиданно выдал сумасшедший сезон за рижское «Динамо» и повысил интерес к своей персоне. Но интерес весьма сдержанный – нет никаких гарантий, что в 34 года Виделль второй раз подряд приблизится к 50 очкам в регулярке. В Риге, конечно, хотят сохранить Линуса, но в столице Латвии вряд ли готовы повысить ему контракт. Что касается клубов побогаче, то они, видимо, оставили Виделля на вторую волну подписаний, которая должна прийтись на конец июля – начало августа. Сам же игрок отдыхает после отличной работы и спокойно ждёт развития ситуации.

Виделль — о следующем контракте: не паникую и готов ждать до сентября

Патрик Закриссон, 32 года

Команда в прошлом сезоне: «Динамо» Москва



Статистика в прошлом сезоне: 38 игр, 11 (5+6) очков, «-3»



У Патрика Закриссона очевидно не сложилось в московском «Динамо», но вряд ли это отпугнёт потенциальных работодателей шведа на следующий сезон. Во-первых, у всех есть право на неудачный чемпионат. Во-вторых, у Закриссона было несколько травм, да и Владимир Крикунов не слишком жаловал Патрика игровым временем. В-третьих, в плей-офф форвард всё доказал, выступив лучше, чем Кагарлицкий с Шипачёвым. «Динамо» уже объявило о расставании со шведом, но Закриссон вряд ли будет долго находиться без контракта.

Закриссон: Крикунов не был доволен моей игрой, поэтому мой контракт расторгли

Александр Салак, 32 года

Команда в прошлом сезоне: «Локомотив»



Статистика в прошлом сезоне: 20 игр, КН 1,86 и 92,2% ОБ



Салак провёл неудачный сезон в «Локомотиве», но вряд ли чех предполагал, что его посадят в запас после первых же неудач, а затем Илья Коновалов буквально «съест» опытного и дорогостоящего голкипера. Тем не менее, в плей-офф Салак уже на равных делил с молодым оппонентом место в воротах «Локомотива», и выглядел неплохо. С будущим Салака в Ярославле – сложная ситуация. С одной стороны, держать на скамейке высокооплачиваемого легионера «Локомотиву» непрактично и надо либо резать контракт (согласится ли Салак?), либо делать чеха основным голкипером (тогда есть риск потерять Коновалова), либо расставаться. Сейчас наиболее логичным выглядит третий вариант, но в «Локомотив» пришёл новый тренер, и предугадать его позицию пока невозможно. Если Салак не договорится с ярославцами, то велика вероятность, что он покинет КХЛ. Теоретически Александр может быть интересен «Авангарду» (хотя там высказали доверие Бобкову), ХК «Сочи», «Витязю» или минскому «Динамо», но пока об этом нет даже никаких слухов.

Салак — о будущем: ещё не решил. Время покажет, куда я вернусь или не вернусь

Мэтт Эллисон, 35 лет

Команда в прошлом сезоне: «Металлург»



Статистика в прошлом сезоне: 62 игры, 55 (20+35) очков, «+12»



Эллисону 35 лет, но он ещё в полном порядке. За последние пять сезонов он ни разу не набирал менее 45 очков в регулярке, а в прошлом чемпионате Мэтт наряду с Сергеем Мозякиным стал лучшим бомбардиром «Металлурга». Правда, в плей-офф тройка Мозякин – Эллисон – Кулёмин провалилась и продлевать контракт с возрастным канадцем не стали. Но статистика Эллисона и его огромный опыт в КХЛ (11 сезонов) могут привлечь другие клубы лиги, а если интереса не будет, то Мэтт без проблем найдёт работу в том же швейцарском чемпионате.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Патрик Херсли, 32 года

Команда в прошлом сезоне: СКА



Статистика в прошлом сезоне: 36 игр, 33 (14+19) очка, «+15»



Херсли мощно начал прошлый сезон и какое-то время шёл в лидерах общей бомбардирской гонки, но затем надолго выбыл из тренировочного и игрового процесса по семейным причинам и из-за травм. К плей-офф швед вернулся в состав, но это был уже не тот Херсли, что раньше, и в играх на вылет Патрик запомнился только результативными ошибками.



Ещё по ходу плей-офф стало известно об интересе к шведу со стороны родного для него «Мальмё», но затем о желании сохранить Херсли заявил и СКА.

СКА заинтересован в продлении контракта с Херсли

Пока никакого решения нет, но подписание СКА Лукаса Бенгтссона намекает, что Херсли в Санкт-Петербурге всё же не будет. Если никто из других топ-клубов КХЛ не заинтересуется забивным, но не слишком надёжным шведом, то Патрик, очевидно, вернётся на родину.

Наиль Якупов, 25 лет

Команда в прошлом сезоне: СКА



Статистика в прошлом сезоне: 47 игр, 33 (23+10) очка, «+22»



Практически та же ситуация у питерцев и с Наилем Якуповым. Статистика у экс-энхаэловца хорошая, но будет ли Якупов так же эффективен в СКА без Никиты Гусева и Павла Дацюка? Это большой вопрос. Однолетний контракт у Наиля завершён, и не секрет, что форвард мечтает вновь попробовать себя в НХЛ. Вряд ли СКА будет сильно удерживать нападающего, а другие клубы, скорее всего, не заинтересуют Якупова.

А. Медведев: игроки едут не только в НХЛ, но и оттуда, нужно смотреть баланс

Пол Щехура, 33 года

Команда в прошлом сезоне: «Трактор»



Статистика в прошлом сезоне: 41 игра, 15 (10+5) очков, «-11»



Щехура два года подряд был лучшим бомбардиром «Трактора», но прошлый сезон у канадца не задался. Всего 15 очков за результативность, травмы и вот уже с любимцем челябинских болельщиков расторгают контракт, подписанный в декабре. Новым хозяевам челябинского клуба Щехура оказался не нужен, но у игрока осталось отличное резюме, которое поможет ему ещё пару лет быть востребованным в КХЛ.

Илья Ежов, 32 года

Команда в прошлом сезоне: «Нефтехимик»



Статистика в прошлом сезоне: 50 игр, КН 2,43 и 91,1% ОБ



Летом придётся искать новую команду голкиперу Илье Ежову. Известный своим экспрессивным характером вратарь последние два сезона провёл в Нижнекамске, где был первым номером «Нефтехимика», но в следующем сезоне его место займёт Константин Барулин. Ежовым, по слухам, интересуются в «Витязе», где пока не договорились с Йони Ортио, а также есть вариант, при котором Ежов вернётся в Санкт-Петербург.