«Не был бы ОСА, вопрос бы решился». Сергеев бойкотирует «Салават» ради СКА?

Жёны хоккеистов как отдельная каста

— Когда решится хоккейное будущее Артёма? — спросили супругу защитника уфимского «Салавата Юлаева» Артёма Сергеева пользователи в «Инстаграме».

— Когда клуб перестанет пользоваться ограниченным положением игрока, — последовал ответ.

Если честно, то такое отношение к профессиональному хоккею и регламенту моментально вводит в ступор. Всё-так не зря говорят, что жёны хоккеистов – это отдельная каста, от которой можно ожидать чего угодно.

Из-за чего разгорелся весь сыр-бор? Дело в том, что у 26-летнего защитника «Салавата» закончился контракт с клубом. Сергееву нет 29 лет, под условие в 28 лет и 250 игр в КХЛ он тоже не подходит. Именно при таких обстоятельствах хоккеист получил бы статуса НСА (неограниченно свободного агента). Сейчас же Сергеев ОСА (ограниченно свободный агент).

Логично, что после завершившегося 30 апреля старого соглашения, юлаевцы, как и положено, сделали Сергееву квалификационное предложение. Причём, предложив игроку обороны контракт на два года (так положено по регламенту КХЛ) с улучшенными финансовыми условиями.

Артём действительно вырос как защитник. Перейдя из ЦСКА в «Салават» Сергеев провёл сильный сезон, особенно прибавив в плей-офф: 57 игр 16 (6+6) очков, «+5» в «регулярке»;17 игр, 3 (1+2), «+4» в плей-офф.

«Взяли курс на сохранение костяка». Интервью с гендиректором «Салавата» Александр Курносов рассказал о планах команды на следующий сезон и прокомментировал трансферы клуба.

В Уфе Сергеев нашёл свою команду, получал много игрового времени, хоккеисту доверял тренерский штаб. На защитника начали обращать внимание в сборной России. Тем удивительнее сейчас читать заявления самого игрока. Соглашения, к слову, он по-прежнему не подписал и, видимо, уже не подпишет. Но об этом позднее.

Что сказал сам Сергеев?

Про супругу Артёма мы уже сказали, но с неё и спроса особого нет. А вот с Сергеева спрашивать можно и нужно.

Во всё том же «Инстаграме» на вопрос подписчика про продолжение карьеры игрок заявил: «Дам один ответ на все вопросы, связанные с Уфой: нет смысла это обсуждать публично, если бы я не был ОСА, вопрос уже давно бы решился».

То бишь Сергеев фактически намекнул, что, будь я неограниченно свободным агентом, давно бы подписал контракт с другим клубом и всей этой истории не случилось бы. Почему с другим клубом? Да потому что подписать контракт с Уфой Сергееву никто не мешает прямо сейчас. Значит, всё дело в том, что хоккеист хочет сменить обстановку, но заявления в социальных сетях в стиле «если бы, да кабы»не поддаются логическому объяснению.

«Салават» же можно понять, тем более что уфимцы всё делают строго в соответствии с регламентом КХЛ. Двухлетнюю квалификацию предложили, права на хоккеиста, хорошо себя проявившего в сезоне, хотят сохранить. А кто бы этого не хотел? Или же «Салавату» нужно отпускать своих ведущих игроков на все четыре стороны, раздаривая права налево и направо? Но это же абсурд.

Именно поэтому странно слышать нотки недовольства из уст Сергеева и его жены. Ведь дело даже не столько в культуре и порядочности (хотя без этих качеств тоже никуда), скольков необходимости более корректных формулировок и банальном понимании хоккейных законов.

Позиция агента

Мы дозвонились до прославленного хоккеиста, а ныне агента Игоря Ларионова, представляющего интересы Артёма Сергеева. Вот, что заявил представитель игрока.

-Есть законы профессионального спорта. Если у тебя есть ведущие игроки и приоритет их подписания, то нужно это понимать. К сожалению, В Уфе немножко по-другому поступили. Сергеев оказался игроком третьего-четвёртого плана приоритета. Поэтому он и не подписывает контракт. Всё идёт к тому, что, скорее всего, Сергеева в «Салавате» не будет. Линия в отношениях немножко нарушилась. Скорее всего, Артём не захочет там играть.

Сергеев – ограниченно свободный агент и придётся полюбовно договариваться? Абсолютно верно. Артём, повторюсь, хотел бы остаться в этой команде. Но, к сожалению, когда было время договориться, руководство уфимцев немножко неправильно восприняло законы букв и регламент. Когда подписаны люди, которые не должны были быть подписаны до более приоритетных игроков. Таких, как Сергеев, как Хартикайнен и Метсола, с которыми, к слову, сразу подписали контракты. Получается, что кто-то подписан, а кто-то – нет.

Сейчас мы говорим об игроке, который провёл самое большое количество времени на льду. Здесь не должно идти речи о квалификации. Ты можешь сделать её мальчику, которому 19-20 лет и который начинает играть в хоккей. В Уфе не пришли к пониманию того, что Сергеев – это человек, который является важнейшей частью команды и лицом обороны во всех отношениях. В этом вся и загвоздка. У Сергеева большой потенциал, — сказал Ларионов.

По всей видимости, у Ларионова всё же осталась обида на «Салават Юлаев». Напомним, что в прессе проходила информация о том, что Игорь Николаевич мог возглавить уфимский клуб, однако стороны так и не сумели договориться. Да и сравнивать Сергеева с Хартикайненом и Метсолой, при всём уважении к Артёму, не совсем правильно. Хартикайнен – главный сторожил нынешней Уфы и форвард первого звена, а Метсола безоговорочный первый номер среди голкиперов и человек, выдавший феерический плей-офф. Сергеев – хороший защитник, который за прошедший сезон заслужил новый контракт на более выгодных условиях, но не барского отношения.

Интерес СКА и пути выхода из ситуации

По нашей информации, к Артёму Сергееву проявляет интерес СКА. Учитывая потери, которые понёс клуб с берегов Невы, этот интерес вполне объясним. Но здесь есть одна загвоздка. До 1 июня «армейцы» могли спокойно сделать Сергееву серьёзное в финансовом плане предложение. «Салавату», чтобы сохранить хоккеиста у себя, пришлось бы это предложение повторять. Иначе игрок переехал бы в Санкт-Петербург.

Попробуем предположить, что СКА, взявший курс на сокращение платёжной ведомости, решил не заваливать Сергеева деньгами, а попробовать договориться с игроком уже после того, как права за ним будут официально закреплены за Уфой (с 1 июня Сергеев официально принадлежит «Салавату Юлаеву»). Но ведь теперь договариваться придётся не только с хоккеистом, но и с клубом.

Каковы пути выхода из всей этой ситуации? Теоретически Сергеев может повторить путь Сергея Шумакова, который рассорился с ЦСКА, но не мог выступать в России нигде, кроме московского клуба. В результате Шумакову пришлось уезжать в Северную Америку. Там у него не сложилось, однако позднее представителям нападающего удалось решить вопрос с продажей прав на Шумакова в «Авангард».

ЦСКА продал права на Шумакова в «Авангард». Всё о громкой сделке «Армейцы» не стали просить игроков взамен, получив денежную компенсацию.

Аналогично и с Сергеевым. СКА придётся либо выкупать права на Сергеева у «Салавата Юлаева» за солидную сумму, либо договариваться об обмене. Но за одного из своих ведущих защитников юлаевцы наверняка попросят серьёзного человека.

Из «Салавата» в СКА уже ушёл Йоонас Кемппайнен, отданы права на Владимира Ткачёва взамен на Никиту Сошникова. Но эти сделки прошли без каких-либо эксцессов. Сейчас же Сергееву нужно либо подписывать контракт с уфимцами, либо полюбовно договариваться об обмене (не в таком тоне, в котором игрок и его жена пишут в «Инстаграме»), либо искать себе новую команду в Северной Америке или Европе. Есть вариант, при котором клубы могут договориться между собой без участия игрока (продажа прав). Другого не дано.