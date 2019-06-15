Бостонский гигант. Здено Хара бился за Кубок Стэнли с переломанной челюстью

Предположения о том, что капитан «Бостон Брюинз» Здено Хара получил перелом челюсти во время финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли, подтвердились. Но никто не предполагал, что травма словацкого ветерана была столь серьёзна, ведь Хара выходил на лёд и бился изо всех сил.

Две пластины, проволока и шурупы

Вечером в пятницу, когда «Бостон» проводил традиционную процедуру «уборки шкафчиков» и пригласил представителей прессы, стали известны подробности травмы Хары. Без лишних преувеличений можно сказать, что возрастной гигант «Брюинз» был настоящим капитаном и вожаком своей команды, а его моральные качества не подвергаются никакому сомнению.

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Здено получил травму в четвёртом матче финала, когда шайба срикошетила от его клюшки и попала в лицо. Это случилось во втором периоде, но уже на третью двадцатиминутку Хара вернулся на скамейку запасных — правда, на лёд не выходил, а только смотрел на происходящее. «Бостон» был вынужден второй раз в серии заканчивать встречу, имея только пять защитников, и оба этих матча «медведи» проиграли.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet.



Хара вернулся в строй на пятый матч, используя полную защиту лица, но тренерский штаб был вынужден дать своему капитану уменьшенное игровое время. Если обычно Здено проводил на площадке около 22 минут за матч, то в пятом, шестом и седьмом поединках он сыграл 16, 22 и 16 минут соответственно. Как сообщили доктора, у Хары был не один перелом челюсти — кость была раздроблена в нескольких местах. Скреплять её пришлось при помощи двух пластин, проволоки и специальных винтов.



«Всё могло быть намного хуже. Меня починили при помощи двух пластин, проволоки и шурупов, так что врачи проделали отличную работу, соединив всё это и вернув меня на ноги через 36 часов после травмы.

Мне просто хотелось быть с ребятами и поддерживать их, даже зная, что я не смогу провести ни смены. Мне хотелось быть там на случай, если мы потеряем ещё одного или двух защитников. И в таком случае на тот момент я бы не спрашивал разрешения играть, а сделал бы это. Мне просто хотелось быть с парнями и поддерживать их хоть каким-нибудь способом», — сказал словак.



Само собой, что такой пример героизма помог «Бостону» сплотиться вокруг своего капитана. «Здено таков, какой он есть. Такие моменты помогают объединяться. Каждый игрок нашей команды хотел ему помочь», — сказал нападающий Джейк Дебраск.

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Переломанный «Бостон»

Впрочем, Хара был не единственным «медведем», кто испытывал серьёзные проблемы со здоровьем во время нынешнего плей-офф. Так, Патрис Бержерон, которому неоднократно доставалось от экспертов за не всегда эффективную игру, подтвердил о наличии травмы паха.



У другого форварда первого звена Брэда Марщана были травмы паха и живота, а также растянутые связки руки. Последнюю травму он усугубил на тренировке, когда «Бостон» больше недели ждал своего соперника, быстро выиграв свою серию у «Каролины».



Что же до третьего члена ведущей тройки нападения «Бостона» Давида Пастрняка, то у него случился рецидив травмы большого пальца. Кто-то из соперников знал о том, что чех пропустил 16 матчей регулярного чемпионата из-за операции на этом пальце, и во втором раунде против «Коламбуса» в эту область был нанесён сильный удар. «Да, удар был, но я бы не стал говорить, что это снова была серьёзная травма. Просто восприятие меняется, когда возвращаешься в строй после повреждения», — сказал Пастрняк. В семи финальных матчах первое звено «Бостона» набрало в равных составах лишь 2 очка.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet.



«Знаете, когда начинаешь думать о том, что будет, если, то ничего хорошего не получится. Мы уже выигрывали Кубок Стэнли в 2011-м и вновь вплотную подошли к нему. Это заставляет входить во вкус. И из-за этого поражение воспринимается намного болезненней. О травмах в такой обстановке думают в последнюю очередь. Увы, нас невозможно утешить словами, таких слов просто не существует. Даже если мы выиграем Кубок Стэнли на следующий год, горечь нынешней потери не исчезнет», — сказал расстроенный Маршан.



С этими словами партнёра не согласился Хара, который призвал отдать должное игрокам «Брюинз», которым до победы не хватило совсем чуть-чуть.



«Мы можем гордится тем, что сделали. Просто мы потерпели неудачу. Иногда подобные падения делают нас сильнее, и я верю, что у этой команды ещё есть потенциал, чтобы снова вернуться в финал и сделать необходимые выводы. Весь сезон мы отчаянно сражались, преодолевали трудности. Я горжусь нашей командой. У нас много своих героев, много хоккеистов с крепким характером. Уверен, что у «Бостона» очень светлое будущее», — резюмировал Хара, которому позавчера исполнилось 42 года.



У двухметрового гиганта есть контракт на следующий сезон. Он наверняка вернётся и снова поведёт за собой команду, которая в этом году проиграла лишь один, но самый главный матч.