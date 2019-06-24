Игравшие в России североамериканцы поливают грязью КХЛ. Кому это выгодно?

Нападающий Ти Джей Гальярди стал очередным гостем подкаста Spittin’ Chicklets, идейным вдохновителем которого является бывший хоккеист Пол Биссоннетт, ничего сверхвыдающегося в своей хоккейной карьере не показавший. Помимо Гальярди гостями эфира канадца становятся такие же хоккеисты-неудачники, решившие после завершения карьеры повеселить публику всевозможными байками.

И всё бы хорошо, ведь шутки и весёлые истории никогда не бывают лишними, помогают перезагрузиться и поднимают настроение. Однако гости Биссоннетта опускаются до такого уровня, что все их байки переходят в банальное хамство и оскорбления.

«Русский газ – потрясающий. В КХЛ я сразу сказал: колите мне всё, что хотите» Экс-нападающий «Нефтехимика» Ти Джей Гальярди поделился своими историями о России.

Но и это не самое главное, на что хочется обратить внимание. Хамов и любителей приврать в современном мире хватает. Вопиющим же фактом является то, что все эти шутники выступали в Континентальной лиге и получали в российских командах далеко не маленькие зарплаты. Теперь же, уехав на родину, североамериканцы выливают на КХЛ и российские города целые ушаты с помоями.

Например, уже упомянутый Гальярди назвал Нижнекамск «большой дырой и задницей мира», не забыв отметить, что в «Нефтехимике» платили больше всего. Если посмотреть на статистику американца в команде, то он, перебравшись в Татарстан из «Медвешчака», в восьми играх не набрал ни одного очка, заработав показатель полезности «-2». Интересно, за что вообще платили Гальярди? С такой статистикой он даже обеда не заслужил.



Гальярди – далеко не единственный пример того, как лицемерие портит человека. Вот вам ещё пример — канадский нападающий Дэвид Линг, игравший в «Спартаке», «Динамо» и «Амуре». Недавно Линг с упоением придумывал байки про каких-то бандюганов с пистолетами, своей обчищенной квартире (не забыв сказать, что в воровстве замешан кто-то из бывшего клуба) и о том, как он бегал за пивом генменеджеру и следователю, расследовавшему кражу. Судя по всему, Линг сам прилично принял перед тем, как рассказывать такие небылицы. На трезвую голову такого не выдумать.

«Захожу в чулан, а там старушка с деньгами и рядом – бандюган с пистолетом» Бывший игрок «Спартака», «Динамо» и «Амура» Дэвид Линг вспоминает, как играл в России.

Кучу грязи на КХЛ вылил и американский защитник Райан Уитни, выступавший в ХК «Сочи». Он же, придя в гости к Биссонетту вместе с хорошо знакомыми российским болельщикам Тедди Пёрселлом и Брентом Сопелом, рассказал, что в России с собаками обращаются лучше, чем с женщинами.



— Они либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет. Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами, — заявил в эфире Уитни.



— Игроки часто женятся в раннем возрасте – в 18-20 лет, и при этом у них ещё пара романов на стороне. Им было наплевать, они с собаками обращаются лучше, чем с женщинами, — сказал в ответ Сопел.

«С собаками обращаются лучше, чем с женщинами!». Канадцы — о жизни в России Самоубийство массажиста, странные уколы, русский газ. Эти парни плохо играли в хоккей, но вернулись домой и начали травить байки о России.

Биссоннетт и его гости давно перешли все разумные грани. Но, похоже, останавливаться или менять формат шоу эти люди не собираются. Кому это может быть выгодно? Разумеется, самому Биссоннетту, чей подкаст разлетается по СМИ со скоростью света и наверняка монетизируется, а также всем недоброжелателям и любителям покритиковать российский хоккей. Дескать, посмотрите, какой стыд творится в Континентальной лиге.



Удар по имиджу КХЛ наносится огромный. В этой связи совершенно непонятно, почему никак не реагирует сама лига. Всё руководство хранит обет молчания, хотя ответ в адрес окончательно обнаглевших игроков давно напрашивается. Об этом говорит и известный российский тренер Андрей Назаров.



— Хочу официально обратиться к руководителям КХЛ, к уважаемому председателю совета директоров лиги Геннадию Николаевичу Тимченко: нам в КХЛ пора создавать департамент информационной безопасности, — предложил Назаров.

Назаров — КХЛ: пора создавать департамент информационной безопасности

Назаров, кстати, мог бы поговорить с Гальярди совсем на другом языке. Не так давно первый русский тафгай в НХЛ был главным тренером «Нефтехимика». Скажи Гальярди всё то, что он сказал Биссоннетту, наедине с Назаровым, сожалеть о сказанном пришлось бы ещё долго. Но все эти смельчаки, заработавшие деньги благодаря выступлению КХЛ, начинают откровенничать исключительно по ту сторону океана.



Клубам КХЛ тоже нужно обратить на все эти случаи особое внимание. Реагировать оперативнее и жёстче, а не так, как это сделали в «Нефтехимике». Кроме того, при выборе легионеров лучше несколько раз подумать, прежде чем подписывать с человеком контракт. Есть люди, которые дорожат своим именем и никогда не наговорят гадостей про трудоустраивавшие их команды.

К примеру, можете ли вы себе представить, чтобы грязь на Континентальную лигу и «Авангард» лил Яромир Ягр? Или чтобы Патрик Торесен наговорил гадостей про «Салават Юлаев» и СКА? Это состоявшиеся и титулованные игроки, а не несущие бред и забытые всеми Гальярди, Уитни, Сопелы и им подобные.



Жаль, что американцы и канадцы, не добившиеся в своей спортивной жизни ровным счётом ничего, позволяют себе высказывания, за которые в приличном обществе им никто не пожмёт руку. Видимо, сами они считают подобные заявления смешными и остроумными. Но тогда впору говорить о воспитании, напрочь отсутствующем у Биссоннетта и всей его компании.