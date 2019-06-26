«Самый недооценённый игрок НХЛ». Сергей Зубов – в Зале хоккейной славы

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, один из лучших защитников 1990-х Сергей Зубов будет включён в Зал хоккейной славы. Накануне специальный комитет из 18 человек проголосовал за новых кандидатов, а официальная церемония с вручением перстней состоится в Торонто в ноябре.



Зал славы в Торонто долгое время обходил стороной российских игроков. Даже великого Харламова, которым восхищались в 1970-х, включили в члены элитного клуба лишь в середине 2000-х, через несколько десятков лет после его смерти. Из защитников в Зале славы долгое время был только прославленный Вячеслав Фетисов. Теперь есть и Зубов. «Я рад до глубины души, что мне оказали такую честь. Счастлив, что вся моя жизнь связана с хоккеем. Когда мне было 18, мы со сборной поехали на турнир в Канаду, и я посетил Зал славы. Тогда я даже не мог представить, что однажды стану его членом», — сказал защитник.

Все русские члены Зала славы

Анатолий Тарасов (1974), Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Фёдоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018), Сергей Зубов (2019).



Воспитанник ЦСКА, в 21 год Зубов выиграл золото Олимпиады в Альбервилле, это его единственная награда в составе национальной сборной (до этого было ещё золото и серебро с молодёжкой). В 1996 году защитник последний раз сыграл за сборную – на Кубке мира, после чего отказался от участия в Олимпиадах 1998, 2002 и 2006 года и Кубке мира — 2004. Отношения со сборной испортились после того, как на его жену в России «наехали» бандиты После этого он долгое время даже не приезжал на родину, потом смягчился и вернулся, чтобы закончить карьеру уже в КХЛ.



После развала СССР он отправился покорять НХЛ. Уже в дебютном сезоне он набрал 31 очко в 49 матчах, а во втором и первом полноценном стал столпом обороны и лучшим бомбардиром «Рейнджерс» с 89 очками – впервые в истории лиги защитник стал самым результативным игроком команды. А ведь там играли Марк Мессье, Брайан Лич, Алексей Ковалёв и многие другие звёзды! «Рейнджерс» выиграли Президентский кубок, а затем и первый с 1940 года Кубок Стэнли. В плей-офф Зубов тоже внёс решающий вклад, набрав 19 очков в 23 матчах. «Зуби – особенный талант, такой редко встретишь. Мы все знали, на что способен Брайан Лич, но внезапно у нас появился ещё один невероятный защитник. Он мог играть на любой скорости, контролировал игру, обладал прекрасным видением площадки. Чтобы выиграть Кубок Стэнли, нужен великий защитник, у нас таких было два – Лич и Зубов», — говорил Мессье.

Ларионов, Фетисов и ещё 8 игроков с двумя и более кубками Стэнли Евгений Малкин стал 11-м россиянином, которому Кубок Стэнли покорился дважды. Вспоминаем великолепную десятку его предшественников.

Но большую часть карьеры Зубов провёл в «Далласе», для которого стал настоящей иконой. Кстати, Зубов очень не хотел туда ехать – «звёзды» болтались на дне, а россиянин до этого играл только за сильные «Рейнджерс» и «Питтсбург». Дуг Армстронг, бывший помощник генменеджера «Далласа», говорил: «Где Зубов, там победа». Он не ошибся – Сергей стал важнейшей частью «Старз» и помог выиграть её первый в истории Кубок Стэнли. Он был ломовой лошадью – играл по 30 минут за матч, в обороне, в нападении, дирижировал большинством, оборонялся в меньшинстве. Он умел абсолютно всё – через несколько клюшек отдать подкидку под бросок, обыграть защитников, прорваться к воротам и бросить самому, разрушать атаки соперника. Он был одним из лучших атакующих защитников своего поколения, а ведь играл в одно время с Лидстрёмом, Нидермайером, Макиннисом, Пронгером и другими великими оборонцами. Отчасти поэтому, отчасти потому, что он сам не любил быть в центре внимания, Зубов всегда оставался в тени своих коллег – не получил ни одного «Норрис Трофи» и был номинирован всего один раз. Но ему были важнее не личные рекорды, а успех команды.

Зубов провёл в НХЛ 16 сезонов и завершил заокеанскую карьеру лучшим российским бомбардиром среди защитников (позже он уступил это звание Сергею Гончару). 1068 матчей, 771 (152+619) очко, 0,72 очка за игру – даже в наше время это запредельная статистика среди игроков его амплуа, а Зубов большую часть карьеры отыграл в эпоху оборонительного хоккея. «Зубов был самым талантливым хоккеистом, с которым я играл, он умел абсолютно всё. Если бы он играл за команду «Оригинальной шестёрки», он бы взял шесть-семь «Норрисов», — считает Модано.



«Он самый недооценённый игрок НХЛ. Если бы за «Норрис» голосовали тренеры, он бы каждый год был среди фаворитов», — добавляет Кен Хичкок, который в то время тренировал «Даллас».

Русские в истории «Далласа». Зубов – легенда, а сейчас тут обожают Радулова Ещё в «Старз» закончили карьеру Макаров и Каменский, а Роман Ляшенко не сумел закрепиться в основе.

Зубов и сейчас не расстаётся с хоккеем. В 2009 году он вернулся в Россию и провёл один сезон в СКА, после чего посвятил себя тренерской деятельности. В качестве помощника Вячеслава Быкова он помог СКА выиграть первый Кубок Гагарина, а последние два года возглавляет «Сочи».