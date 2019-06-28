«Протирать скамейку для штрафников мы с Паниным не будем»

По итогам минувшего сезона силовой защитник Михаил Пашнин выиграл Кубок Гагарина вместе с ЦСКА, а после триумфа москвичей стороны решили прекратить сотрудничество. 30-летний россиянин, пополнив ряды «Салавата Юлаева», рассказал в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» о новом витке в своей хоккейной карьере и о том, как прошло прощание с «армейцами».

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«Кубок Гагарина привезу в Ярославль, посидим дома в семейном кругу»

— Сейчас я нахожусь в Майами с семьёй и детьми, катаюсь на льду, занимаюсь физической подготовкой в зале. В свободное от работы время немного отдыхаю, — начал разговор Пашнин.



— В Майами ещё кого-то из хоккеистов встречали?

— Саня Попов здесь. Он тоже с ребёнком. Ходим семьями на пляж.



— Когда планируете присоединиться к своему новому клубу?

— Всех игроков «Салавата Юлаева» собирают 15 июля. Планирую приехать в Уфу за сутки, разместиться, после чего буду проводить время с командой и разбираться со всеми необходимыми вопросами.



— Один из главных вопросов – бытовой. С ним уже разобрались?

— Подыскиваю жильё. Семья у меня большая, тяжеловато сразу найти приемлемый вариант. Кое-что уже нашёл, но буду продолжать работать в этом направлении. Определённые нюансы ещё есть.



— Планируете ли вы презентовать завоёванный с ЦСКА Кубок Гагарина в родном Челябинске?

— Увы, я нигде не смогу его презентовать, потому что готовлюсь к сезону в другой стране. Как уже отметил, набираю физическую форму, сын тоже занимается и играет в хоккей. Поэтому в Челябинск Кубок Гагарина я не повезу. Числа 10 июля в Ярославле соберу всех в своём доме, там будут родители, так что посидим чисто в семейном кругу.

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«В планах ещё поднять Кубок Гагарина над головой»

— Для ЦСКА это был важный год.

— Конечно. Но у меня в планах ещё поднять Кубок Гагарина над головой. Поэтому все мысли о новых победах.



— После той победы испытали облегчение?

— Есть такое. Мы выполнили задачу, которое перед нами ставило руководство клуба. Так что всё здорово.



— Вы лично в плей-офф сыграли не так много…

— Если честно, то личное игровое время в плей-офф отошло на второй план. Главное, что вся команда двигалась к единой цели и добилась её. Мы все думали только о результате. Командные дела были на первом месте.



— «Авангард» проиграл вам финальную серию со счётом 0-4. Всё сложилось легко?

— Не сказал бы. Омск в каждой игре бился до последнего, не было никаких проходных матчей, лёгких прогулок. Просто счёт такой, но он не отражает ход всего противостояния. Соперник нам достался достойный.



— Третий финал ЦСКА уже никак не мог проиграть.

— Это точно, нас бы просто не поняли. Поэтому мы оставили на льду все силы.

Благодарен руководству юлаевцев, что пригласили меня. Будем бороться за кубок. Надеюсь, что и моё игровое время увеличится по сравнению с тем, что было в ЦСКА.

— В последний раз вы были вместе с командой на церемонии награждения в «Парке Легенд»?

— Да, на том самом чемпионском праздновании. Нам вручили золотые медали, моя сейчас лежит у меня дома.



— Со всеми «армейцами» успели попрощаться?

— Да я особо ни с кем не прощался. Мы почти со всеми ребятами постоянно на связи, куда-то вместе ездим, ходим на ужин. Вот, к примеру, недавно пообщался с Грегом Скоттом, который перебрался из ЦСКА в шведский «Брюнес». Грегу пожелал удачи в Швеции, пусть у него там всё получится. Он, в свою очередь, пожелал мне удачи в Уфе.

«Надеюсь, что моё игровое время в «Салавате» увеличится»

— Когда узнали про расставание с ЦСКА?

— Мой агент после сезона побеседовал с руководством клуба, чтобы не было сюрпризов перед новым регулярным чемпионатом. В итоге сразу всё решили.



— Игорю Никитину руку пожали?

— Разумеется. Мы по-человечески хорошо друг к другу относимся. Он сказал, что в случае чего мы всегда на связи. Пожали руки, всё, как положено.



— Никакого недопонимания не было?

— Абсолютно нет. Расстались с ЦСКА полюбовно, я не переживал, всё нормально. Только переезжать из Москвы особо не хотелось, а так вообще никаких проблем. «Салават Юлаев» играл в полуфинале Кубка Гагарина, задачи команда перед собой ставит самые высокие. Благодарен руководству юлаевцев, что пригласили меня. Будем бороться за кубок. Надеюсь, что и моё игровое время увеличится по сравнению с тем, что было в ЦСКА.



— Игровое время действительно важный фактор.

— Да, хотел бы побольше играть, чувствую силы. Всё будет зависеть от моей работы и от решения тренерского штаба.

«Уже чувствую, что в «Салавате» царит позитивная атмосфера»

— Капитан «Салавата» Григорий Панин очень похож на вас по стилю игры. Вы с ним уже общались?

— Согласен с вами. Да, мы с Гришей знакомы, он меня сразу поприветствовал. Приятно, когда ребята из команды пишут и желают удачи. Дима Кугрышев тоже написал, Саня Кадейкин, Пашка Коледов. В следующем сезоне всё будет здорово. Я уже чувствую, что в «Салавате» царит позитивная атмосфера.



— С кем ещё знакомы из нынешней команды?

— С Хохряковым, Солодухиным, Майоровым, Арзамасцевым.



— Главное вам с Паниным не стать постоянными клиентами скамейки для штрафников…

— Нет, протирать скамейку для штрафников мы с Паниным не будем. Сейчас меняется хоккей, меняются правила. Никому не хочется пропускать много матчей. Но если надо заступиться за партнёров, то никаких проблем и вопросов не возникнет. Собственно говоря, их никогда и не возникало. Надо — значит надо.

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— Главный тренер уфимцев Николай Цулыгин уже обозначил задачи?

— Он, кстати, тоже в Майами, мы с ним общались по телефону. У него дети играют в теннис, а у меня сын ходит на хоккей. Так что времени пересечься здесь почти нет, переговорим более плотно уже при встрече в Уфе.

— Знаете, что у «Салавата» очень требовательные болельщики?

— Разумеется. Уфа – хоккейный город, с большой историей, с преданными болельщиками и сумасшедшей поддержкой. Будем стараться радовать нашего зрителя красивым хоккеем и результатом.



— Помните, как в «Салавате» «зажигал» Александр Радулов?

— Конечно, ведь это был чемпионский год, завоёванный кубок.



— Удалось ли посмотреть финал Кубка Стэнли?

— Захватил концовку, рад за наших парней – Володю Тарасенко и Ивана Барбашёва. Они красавцы! Люди долго шли к этому успеху, особенно, Тарасенко. Кстати, ещё посмотрел первый раунд церемонии драфта. Умеют в НХЛ сделать шоу!



— Ваш земляк Виталий Кравцов в следующем сезоне попробует закрепиться в «Рейнджерс». Как думаете, получится?

— Было бы здорово. Желаю Виталию всяческих успехов.