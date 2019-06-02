Чижов — о Пашнине: «Салавату» нужен был защитник такого плана, как Панин

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал подписание контракта с защитником Михаилом Пашниным.



«Взвесили все «за» и «против» и вышли с предложением по Пашнину. Игрок атлетичный, жёсткий, с хорошим опытом. Чемпион, обладатель Кубка Гагарина этого года. Очень хороший защитник. Именно такого плана у нас ещё Гриша Панин. Ещё такой игрок нужен «Салавату» потому, что у нас техничное, не такое силовое нападение, поэтому необходимы такие атлетичные ребята, которые могут и постоять на пятаке, разобраться и навести спокойствие перед воротами. Пашнин идеально подходит для этой роли», — приводит слова Чижова официальный сайт «Салавата Юлаева».

Ранее Пашнин расторг контракт с ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина.