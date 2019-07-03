«Здесь моё сердце». Алиса Знарок помогла Панарину выбрать Нью-Йорк

Российский нападающий Артемий Панарин переезжает в столицу мира – город Нью-Йорк. Отныне форвард будет выступать за «Рейнджерс», одну из самых популярных команд в хоккее. Девушка Панарина Алиса Знарок (родная дочь известного тренера Олега Знарка) будет помогать Артемию обжиться в новом для себя месте. Алиса наверняка на седьмом небе от счастья.
Алиса и Артемий, к слову, постоянно вместе, но не забывают и про родителей возлюбленной Панарина, регулярно их навещая.
Пара давно не скрывает своих отношений (хотя раньше это было тайной), постоянно выставляя в соцсетях фотографии друг с другом.
Да, жить ближайшие семь лет придётся в Нью-Йорке, но Санкт-Петербург Артемию и Алисе тоже очень нравится. Не стоит забывать, что в Северной столице Панарин удачно играл за СКА, выиграв с «армейцами» Кубок Гагарина.
Замечательное фото у фонтана в солнечном Питере!
Алиса, кстати, не только подруга известного хоккеиста, но и известная модница с модельной внешностью. Походить по магазинчикам – всегда в радость для девушки.
«Хорошо, когда с мамой один размер. Платье стырила, выгуляла и назад повесила», — шутит у себя в «инстаграме» Алиса Знарок. К слову, мамино платье дочке очень идёт.
В свободное время Алиса и Артемий любят как следует отдохнуть на одном из пляжей Майами. Но и про бассейн в отеле, конечно, никто забывать не собирается. Куда же без него?
Есть у Алисы и ещё один верный друг. Его зовут Рыжий. Он постоянно путешествует по тем же местам, в которых бывают Панарин и его пассия. От селфи Рыжий тоже не отказывается.
Мы же предупреждали, Рыжий повсюду! Охраняет свою хозяйку похлеще, чем сам Панарин и очень органично дополняет её.
Вообще же Алиса очень жизнерадостный человек, поэтому хочется пожелать ей, а также Артемию всего самого доброго. И, конечно же, побыстрее обустроиться в огромном Нью-Йорке и завоевать с «Рейнджерс» Кубок Стэнли.
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