«Здесь моё сердце». Алиса Знарок помогла Панарину выбрать Нью-Йорк

Красавица и модель будет вдохновлять звёздного российского форварда на новые победы и поможет обустроиться в американском мегаполисе.

Российский нападающий Артемий Панарин переезжает в столицу мира – город Нью-Йорк. Отныне форвард будет выступать за «Рейнджерс», одну из самых популярных команд в хоккее. Девушка Панарина Алиса Знарок (родная дочь известного тренера Олега Знарка) будет помогать Артемию обжиться в новом для себя месте. Алиса наверняка на седьмом небе от счастья.

Панарина встретили с восторгом. Нью-Йорк уже аплодирует новой «русской ракете» Он ещё не сыграл ни одного матча за «синерубашечников», но уже заработал овации.

Алиса и Артемий, к слову, постоянно вместе, но не забывают и про родителей возлюбленной Панарина, регулярно их навещая.

Пара давно не скрывает своих отношений (хотя раньше это было тайной), постоянно выставляя в соцсетях фотографии друг с другом.

Да, жить ближайшие семь лет придётся в Нью-Йорке, но Санкт-Петербург Артемию и Алисе тоже очень нравится. Не стоит забывать, что в Северной столице Панарин удачно играл за СКА, выиграв с «армейцами» Кубок Гагарина.

Замечательное фото у фонтана в солнечном Питере!

Алиса, кстати, не только подруга известного хоккеиста, но и известная модница с модельной внешностью. Походить по магазинчикам – всегда в радость для девушки.

«Хорошо, когда с мамой один размер. Платье стырила, выгуляла и назад повесила», — шутит у себя в «инстаграме» Алиса Знарок. К слову, мамино платье дочке очень идёт.

В свободное время Алиса и Артемий любят как следует отдохнуть на одном из пляжей Майами. Но и про бассейн в отеле, конечно, никто забывать не собирается. Куда же без него?

Есть у Алисы и ещё один верный друг. Его зовут Рыжий. Он постоянно путешествует по тем же местам, в которых бывают Панарин и его пассия. От селфи Рыжий тоже не отказывается.

Мы же предупреждали, Рыжий повсюду! Охраняет свою хозяйку похлеще, чем сам Панарин и очень органично дополняет её.

Вообще же Алиса очень жизнерадостный человек, поэтому хочется пожелать ей, а также Артемию всего самого доброго. И, конечно же, побыстрее обустроиться в огромном Нью-Йорке и завоевать с «Рейнджерс» Кубок Стэнли.