Панарина встретили с восторгом. Нью-Йорк уже аплодирует новой «русской ракете»

Он ещё не сыграл ни одного матча за «синерубашечников», но уже заработал овации.

Артемий Панарин устроил настоящий переполох в Большом Яблоке. Самый главный свободный агент нынешнего хоккейного лета приехал в Нью-Йорк на собственную презентацию, устроенную «Рейнджерс». Уровень внимания, оказанный россиянину, был максимальным, с первых же шагов дав понять Артемию, что теперь каждый его шаг будет известен всем.

«Поздравлять Панарина будем с голами и титулами, а не с деньгами» Тренер Сергей Левашов – о том, как разглядел в щуплом пареньке будущую суперзвезду мирового хоккея.

Началось всё с того, что перед знаменитым домашним стадионом «синерубашечников» «Мэдисон Сквер Гарден» вывесили яркое цветное панно с изображением Панарина в форме «Рейнджерс» и надписью «Он меняет ход игры. И он — наш». Так клуб анонсировал скорую презентацию звёздного игрока.

По всем законам бизнеса в продажу немедленно требовалось запустить партию атрибутики с фамилией Панарина, а заодно и сделать форму для самого форварда, что также было продемонстрировано клубом. К слову, свой новый игровой номер Артемий выбрал с помощью болельщиков и забавной церемонии.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Рейнджерс».



Появившись в расположении клуба, россиянин оценил раздевалку, а заодно сообщил всем, какой игровой номер он будет носить. Любопытно, что шкафчик Артемия уже в полной готовности касаемо амуниции — шорты, щитки, коньки и краги уже лежат там, где им положено. А все остальные места в раздевалке пока пустуют.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Рейнджерс».



«Это новая русская ракета!» — комментируют выбор Панарина болельщики «Рейнджерс».



Павел Буре, когда играл за «синерубашечников», не имел возможности взять себя десятку, поскольку этот номер был занят тафгаем Сэнди Маккарти, и играл под панаринским девятым номером, который нынче выведен из обращения в честь легендарного Адама Грэйвза.

«Его не удержать бесплатной водкой». Америка — о переходе Панарина в «Рейнджерс» В «Коламбусе» грустят, в «Рейнджерс» говорят об урожае талантов.

10-й номер в истории «рейнджеров» также имеет славную историю — в чемпионском сезоне-1993/94 его носил знаменитый Эса Тикканен. Чуть раньше под 10-м номером играл популярный у болельщиков силовик Рон Дугуэй, прославившийся причёской с длинными волосами, ну а в наше время десятку брал очень талантливый, но «стеклянный» Мариан Габорик.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Рейнджерс».



Чуть позже для Панарина устроили специальную фотосессию на улицах Нью-Йорка на фоне рекламных баннеров с изображением россиянина. Играть в большом городе — это то, чего так хотел Артемий, а как справедливо заметил президент клуба Джон Дэвидсон, больше города, чем Нью-Йорк, в Америке нет.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Рейнджерс».



Затем последовало знакомство с главным тренером «синерубашечников» Дэвидом Куинном. По словам наставника, он планирует использовать Панарина на левом фланге первого звена, где центрфорвардом является Мика Зибанеджад. Кроме того, от Артемия ждут положительного влияния на молодых соотечественников — Бучневича и Кравцова, а также выполнения работы «ролевой модели» для Каапо Какко и Филипа Читила.

Панарин должен стать легендой Нью-Йорка. Он самый дорогой русский в НХЛ В новом клубе Артемия видят в роли главной звезды и лидера, который поможет им выиграть.

Однако самым знаменательным моментом стало приветствие россиянина коллективом «Мэдисон Сквер Гарден». Все сотрудники арены поприветствовали Панарина аплодисментами.



«Я мечтал играть за «Рейнджерс». Это команда «Большой шестёрки», и моё сердце здесь. Последние два дня были сумбурными, в следующие дни я постараюсь побольше погулять, насладиться Нью-Йорком. Мне нравится играть в «Мэдисоне», нравятся люди здесь, я чувствую энергию этого места», — сказал парень из Коркино через переводчика.

«Было непросто из-за разных нюансов — денег, городов, команд. Был момент, когда я просто сел и десять минут послушал своё сердце. Оно сказало, что Нью-Йорк будет лучше для меня. Повлиял ли на моё решение тот факт, что бывший босс «Коламбуса» Джон Дэвидсон работает сейчас в «Рейнджерс»? Я рад, что мы вместе перешли сюда, в «Коламбусе» у нас была хорошая команда. Я очень рад и жду первых матчей за «Рейнджерс». Жаль, что до начала сезона ещё долго ждать», — сказал Панарин. И напоследок добавил на английском: «Я уверен, что это мой дом».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».



«Мы получили не только отличного игрока, но и заводного парня, у которого есть яркая индивидуальность, которая может стать заразительной для всей команды. Это то, что нам было нужно. Не важно, русский вы или нет. Я думаю, что ребята к нему потянутся, он будет отличным товарищем по команде», — сказал Дэвид Куинн.



«Панарин выбрал «Рейнджерс», хотя «Айлендерс» предлагал больше денег. Он стал самой большой победой клуба со времён чемпионского розыгрыша Кубка Стэнли в 1994 году. «Рейнджеры» сегодня стали лучше, чем были в прошлое воскресенье, «островитяне» остались такими же», — язвительно резюмировал обозреватель Newsday Марк Херманн.