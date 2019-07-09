Кудашов выходит из тени. В СКА и сборной России новый главный тренер

Мирное течение межсезонья в КХЛ нарушила громкая новость, касающаяся всего российского хоккея. Илью Воробьёва на постах главного тренера СКА и сборной России сменил Алексей Кудашов, работавший до этого в штабе Ильи Петровича. Разбираемся, в чём причины этой перестановки, к чему они могут привести, а также рассказываем, почему Кудашову не придётся долго привыкать к новому статусу.

Почему убрали Воробьёва

Илья Воробьёв проработал главным тренером российской сборной и СКА чуть больше года. Весной 2018-го он оказался в нужном месте и в нужное время, когда у руководства питерского клуба и национальной команды произошло недопонимание с Олегом Знарком, и тренер, принёсший России первое золото Олимпиады за 26 лет, а СКА – второй Кубок Гагарина, был отправлен в отставку с обоих постов. Формально со Знарком просто не продлили контракт в СКА, а вот в сборной России последовало именно увольнение, ведь соглашение Олега Валерьевича действовало до 31 мая 2018 года, но на чемпионат мира команду повёз уже Илья Воробьёв.

Знарка «слили», и за него обидно. Быстро забыли всё хорошее? Есть те, кто будет скучать по Олегу Валерьевичу в сборной и СКА.

О морально-этической и чисто человеческой стороне того вопроса было сказано немало, но сейчас не об этом. Илья Воробьёв работал в тренерском штабе Знарка, но не допускался близко к команде и не находился на тренерской скамейке. После увольнения Олега Валерьевича, а также Харийса Витолиньша выбор руководства пал именно на Воробьёва, как наиболее приближённого к сборной из всех кандидатов на освободившийся пост. Илья Петрович к тому моменту находился без клубной работы, после того, как его в ноябре уволили из «Магнитки».

Итак, Воробьёв довольно неожиданно стал новым главным тренером СКА, а соответственно, и сборной России. Уходить от идеи базового клуба национальной команды после смещения Знарка никто не собирался. Илья Петрович свозил сборную на ЧМ-2018, вылетел в четвертьфинале от канадцев, но на ту неудачу никто не стал обращать внимания. Мол, времени у нового наставника было мало (у Воробьёва действительно было меньше месяца, чтобы освоиться в новом статусе) и делать выводы о его работе пока рано.

И вот, после ЧМ-2019 и сезона в СКА, выводы были сделаны. В питерском клубе Илья Петрович дошёл до финала конференции (вряд ли это можно считать достижением), где проиграл ЦСКА в семи матчах. В регулярке же СКА под руководством Воробьёва уступил во всех четырёх встречах принципиальному сопернику. В сборной на мировом форуме тренер получил в распоряжении лучший за всю историю российской национальной команды состав, лихо прошёл с ним до полуфинала, но там потерпел поражение от финнов. Причём, именно тренерское поражение, что тоже уже было не раз подмечено.

Воробьёву нужно уйти. Проиграть финнам с таким составом – это позор Его кандидатура изначально казалось сомнительной для сборной России, а ЧМ-2019 это только подтвердил.

Вымученная бронза в игре с чехами (спасибо Андрею Василевскому) никого в заблуждение не ввела, и после перерыва и тщательного анализа было вынесено решение. При Воробьёве не прогрессировал ни СКА, ни сборная России (хотя мы честно пытались искать плюсы в системе Ильи Петровича), и от услуг Воробьёва в дальнейшем решили отказаться. Разумеется, на обоих постах.

Что мы знаем о Кудашове

Сменил Илью Воробьёва Алексей Кудашов, работавший у Ильи Петровича ассистентом. Но вернее будет сказать – серым кардиналом. Именно Кудашов «рулил» тренировочным процессом сборной России на ЧМ-2019, он определял схемы и игровую модель, а Воробьёв просто числился главным тренером и принимал участие в послематчевых пресс-конференциях.

Илья Воробьёв за этот год так и не показал, что он способен на что-то серьёзное в самостоятельной работе. Так было и в «Магнитке» после ухода лидеров золотого состава, так оказалось и на более высоком уровне. Воробьёв не был харизматичным наставником, не смог добиться уважения игроков. Так что удивляться перестановке не стоит. Алексей Кудашов просто вышел из тени.

Что мы знаем об этом специалисте? После окончания игровой карьеры Кудашов три года проработал главным тренером в скромном «Атланте», где сколотил крепкую команду, а затем отправился на повышение в Ярославль. С «Локомотивом» Кудашов в первом сезоне уступил в первом же раунде СКА, зато на второй год сотворил главную сенсацию того розыгрыша Кубка Гагарина, выбив ЦСКА Дмитрия Квартальнова и пройдя в финал конференции. Но на следующий год «Локомотив» завалил начало регулярки, и Кудашов был уволен.

Коллективная деградация. Почему «Локомотив» уволил Кудашова Уже известно, кто станет его преемником.

Алексей Николаевич в клубной работе проповедовал строгий, дисциплинированный, достаточно скучный хоккей, во главу угла которого ставилась оборона. Зрелищности в игре команд Кудашова было немного, зато они всегда были нацелены на результат. Как трансформируется тренерский стиль наставника в сборной России, где у него в любом случае будут звёзды мирового хоккея? В принципе, вы это видели на ЧМ-2019, где «рулил» по сути именно Кудашов. Воробьёва «сожрали» после поражения от финнов, но Алексей Николаевич причастен к нему не меньше Ильи Петровича.

Так что эта рокировка вряд ли принесёт какие-то коренные изменения. Просто теперь Кудашов официально становится человеком, с которого будет спрашивать не только руководство, но и болельщики. У него уже не будет заслона в виде Воробьёва, и теперь именно его работа в СКА и сборной России будет рассматриваться под микроскопом. Справится ли Кудашов с этим грузом ответственности? Поживём – увидим, прогнозировать сейчас что-то очень тяжело.