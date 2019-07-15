Такая формула тренировок не гарантирует кубки и рекорды, но вы будете в порядке.

Хоккеистам нужно равняться на жену Ковальчука. Она точно готова к сезону

Российские звёзды НХЛ продолжают отдыхать перед началом нового сезона. Мы заглянули в их соцсети и выбрали лучшее за последние дни.

Удивительный день Овечкиных

Александр Овечкин продолжает отдыхать в Италии вместе с женой Анастасией. Пара порадовала своих поклонников прекрасными фотографиями. «Это был чудесный день», — подписала фото Шубская.

Малкин в субботу

Евгений Малкин показал, как проводит субботний день. Форвард «Питтсбурга» знает, как правильно отдыхать перед сезоном.

Танцы Панарина

Артемий Панарин совмещает активный отдых с романтикой. Для первого у него есть Сергей Бобровский, а для второго Алиса Знарок.

Панарин и Бобровский получили миллионы. Теперь можно отдохнуть с жёнами Артемий и Сергей разошлись по разным командам, но остались большими друзьями.

Бобровский ищет тренера по акробатике

У Бобровского всё в порядке с растяжкой, но нужно подтянуть акробатику. Прыжок вратаря начинался эффектно, а закончился без неожиданностей.

Кучеров не забывает про свои призы

Никита Кучеров не балует фотографиями с отдыха, но не забывает напоминать, кто был главным в НХЛ в прошлом сезоне.

Овечкин – хоккеист года в Америке. Но это звание должен был получить другой Надо признать, в этом году ESPN дали маху. Сказалась популярность капитана «Вашингтона».

Сергачёв на сёрфинге

Михаил Сергачёв тоже не теряет времени этим летом. Защитник «Тампы-Бэй» научился кататься на сёрфинге.

Василевский и брат в России

Андрей Василевский летом проводит много времени в России. Лучший вратарь сезона НХЛ побывал в Уфе, а теперь отправился в Екатеринбург, где провёл время с братом Алексеем, который уже начинает готовиться к сезону в составе «Автомобилиста».

Ковальчук и его удивительная семья

Илье Ковальчуку никогда не бывает скучно даже за ужином. С такой большой и весёлой семьей это исключено.

Но больше всего поражает жена Ильи – Николь Ковальчук. Она не просто выкладывает фотографии с идеальной фигурой, но и рассказывает, как нужно держать себя в форме. Многим хоккеистам нужно брать пример с Николь хотя бы по части дисциплины, режима и правильного питания. Даже Анастасия Шубская в восторге от её фотографий.