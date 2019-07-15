Хоккеистам нужно равняться на жену Ковальчука. Она точно готова к сезону

Российские звёзды НХЛ продолжают отдыхать перед началом нового сезона. Мы заглянули в их соцсети и выбрали лучшее за последние дни.
Удивительный день Овечкиных
Александр Овечкин продолжает отдыхать в Италии вместе с женой Анастасией. Пара порадовала своих поклонников прекрасными фотографиями. «Это был чудесный день», — подписала фото Шубская.
Малкин в субботу
Евгений Малкин показал, как проводит субботний день. Форвард «Питтсбурга» знает, как правильно отдыхать перед сезоном.
Танцы Панарина
Артемий Панарин совмещает активный отдых с романтикой. Для первого у него есть Сергей Бобровский, а для второго Алиса Знарок.
Бобровский ищет тренера по акробатике
У Бобровского всё в порядке с растяжкой, но нужно подтянуть акробатику. Прыжок вратаря начинался эффектно, а закончился без неожиданностей.
Кучеров не забывает про свои призы
Никита Кучеров не балует фотографиями с отдыха, но не забывает напоминать, кто был главным в НХЛ в прошлом сезоне.
Сергачёв на сёрфинге
Михаил Сергачёв тоже не теряет времени этим летом. Защитник «Тампы-Бэй» научился кататься на сёрфинге.
Василевский и брат в России
Андрей Василевский летом проводит много времени в России. Лучший вратарь сезона НХЛ побывал в Уфе, а теперь отправился в Екатеринбург, где провёл время с братом Алексеем, который уже начинает готовиться к сезону в составе «Автомобилиста».
Ковальчук и его удивительная семья
Илье Ковальчуку никогда не бывает скучно даже за ужином. С такой большой и весёлой семьей это исключено.
Но больше всего поражает жена Ильи – Николь Ковальчук. Она не просто выкладывает фотографии с идеальной фигурой, но и рассказывает, как нужно держать себя в форме. Многим хоккеистам нужно брать пример с Николь хотя бы по части дисциплины, режима и правильного питания. Даже Анастасия Шубская в восторге от её фотографий.
- 15 июля 2019
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