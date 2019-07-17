«В «Салавате» к «зелёному дерби» относятся серьёзнее, чем в «Ак Барсе»

27-летний нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» поведал о подготовке к следующему сезону и рассказал, каково играть в «зелёном дерби» с обеих сторон — в составе «Ак Барса» и «Салавата». Также Бурмистров признался, что с удовольствием следил за первым днём рынка свободных агентов в НХЛ, пожелав удачи Бобровскому, Панарину и Варламову в новых командах.

Подготовка к сезону и братья Свечниковы

— Как провели лето?

— Успел и отдохнуть, и поработать. Побывал с друзьями в Турции, потом тренировался индивидуально. Кстати, работал над собой в том числе и в Казани.



— Наверняка там были и хоккеисты «Ак Барса», в котором вы раньше играли?

— Да, безусловно. Были и игроки «Ак Барса», и воспитанники клуба, как братья Свечниковы.



— Как себя чувствует Евгений, который перенёс серьёзную травму?

— С ним всё в порядке. Работал, а сейчас уже улетел в Детройт, готовиться к сезону со своей командой.



— Для Андрея дебютный сезон получился удачным…

— Да, он провёл хороший сезон в «Каролине», почувствовал, что такое НХЛ. Думаю, что у Андрея большое будущее в лиге. Главное постоянно прогрессировать и не останавливаться на достигнутом.

После обмена из «Ак Барса» я постарался максимально быстро влиться в новую для себя команду. В Уфе боеспособный коллектив, мне здесь всё нравится, в планах – побороться за Кубок Гагарина.

«Салават» и борьба за Кубок Гагарина

— Уже в полной мере ощущаете себя юлаевцем?

— Да, после обмена из «Ак Барса» я постарался максимально быстро влиться в новую для себя команду. В Уфе боеспособный коллектив, мне здесь всё нравится, в планах – побороться за Кубок Гагарина.

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— Как вам трансферная политика «Салавата»?

— Считаю, что руководство поработало хорошо. Закрыли те позиции, которые необходимо было закрыть, сохранили многих лидеров, что важно для борьбы за высокие места. Меня всё устраивает.



— В прошлом сезоне команда дошла до финала Восточной конференции…

— Да, но, считаю, что это не предел для нас. Когда я только пришёл в «Салават», то у нас были определённые проблемы, не всё получалось. В «регулярке» мы заняли только шестое место. Однако постепенно наращивали темп, находили свою игру и в итоге дошли до финала конференции. Теперь цель одна – победа в плей-офф!



— Если бы в финале Кубка Гагарина играли вы, а не «Авангард», с ЦСКА бы поборолись?

— Думаю, что попортили бы нервы «армейцам» и навязали бы им борьбу. Мы готовы играть с любым соперником.



— С таким ЦСКА вообще реально бороться?

— Знаете, у них же по сравнению с прошлым сезоном не слишком сильно изменился состав. Бороться можно с любой командой, у всех бывают свои сильные и слабые места. Думаю, мы бы тщательно разобрали соперника. В «Салавате» сложился отличный коллектив, способный решать самые высокие задачи.

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Цулыгин и Билялетдинов

— Вы видите себя игроком топ-6?

— Конечно, мне хотелось бы себя проявлять на ведущих ролях. Но не стоит забывать, что у «Салавата» каждое звено может заменить другое. У нас все ребята работают на команду, все знают свою роль на площадке. Поэтому буду играть там, где меня видит главный тренер.



— Кстати, о главном тренере. Ходят разговоры, что Николай Цулыгин – мягкий специалист. Это так?

— Мне сложно оценивать, мягкий он или строгий. Когда нужно, он тоже может сделать втык и замечание. Поэтому я не стал бы называть его каким-то мягким. Это молодой тренер, который, несмотря на возраст, уже добился определённого результата. Наша же задача – выходить на лёд и выполнять его установку.

Мне сложно оценивать, мягкий Цулыгин или строгий. Когда нужно, он тоже может сделать втык и замечание. Поэтому я не стал бы называть его каким-то мягким.

— Удивились, что из вашего бывшего клуба «Ак Барса» ушёл Зинэтула Билялетдинов?

— Я не знаю, в чём там причина. Видимо, в невыполненной задаче на сезон. Но я уже игрок «Салавата», поэтому сейчас меня больше волнуют проблемы уфимцев. Я погружён в жизнь своей команды.



— Каково это — участвовать в «зелёном дерби» с обеих сторон?

— Эмоции непередаваемые! Атмосфера на трибунах, драйв, всё это остаётся в твоей памяти навсегда. Могу сказать, что в «Салавате» к «зелёному дерби» относятся серьёзнее, чем в «Ак Барсе». В следующем сезоне мы будем много играть друг с другом и, разумеется, я буду делать всё для победы Уфы. Думаю, что болельщики останутся довольны.



— С новичками «Салавата» уже успели познакомиться?

— Нет, познакомлюсь, как только соберёмся всей командой. Кое-кого я уже знаю. Например, знаком с Михаилом Пашниным, с Никитой Сошниковым. Уверен, что они добавят «Салавату Юлаеву» мощи.

Рынок свободных агентов НХЛ

— Следили за НХЛ в этом сезоне и поздравили Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва с Кубком Стэнли?

— Володе написал сразу после седьмого матча с «Бостоном», поздравил с победой. С Иваном мы незнакомы. Ребята сделали очень большое дело, добились серьёзного результата. Ведь по ходу сезона в команду мало кто верил, «Сент-Луис» одно время даже не попадал в зону плей-офф. В результате же «блюзмены» выиграли Кубок Стэнли. Это огромное достижение!



— Как вам трансферные сделки 1 июля?

— С нетерпением ждал этой даты! Как только в Северной Америке наступило утро, сразу посыпались подписания, новые контракты. Это всегда интересно, стараюсь следить.

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— Серьёзные сделки случились в том числе и с участием россиян.

— Да, я порадовался за Серёгу Бобровского и Артемия Панарина. Желаю им удачи в новых командах. Думаю, что благодаря своей работе и старанию они здорово проявят себя во «Флориде» и «Рейнджерс». Ребята заключили серьёзные контракты и остались довольны своим выбором. Это главное.

— Панарин перешёл в «Рейнджерс», атмосфера в «Мэдисон Сквер Гарден» действительно непередаваемая?

— Да, это незабываемая арена, фантастическое место! Когда я выступал в НХЛ, мне довелось играть там с другими командами. Кстати, для меня дворец «Мэдисон Сквер Гарден» памятен тем, что именно там я набрал своё первое очко в Национальной лиге.

Для меня дворец «Мэдисон Сквер Гарден» памятен тем, что именно там я набрал своё первое очко в Национальной лиге.

— Голкипер Семён Варламов будет играть недалеко от Панарина – в «Айлендерс»…

— Желаю Семёну закрепиться в новом для себя клубе. Кстати, Робин Ленер перешёл из «Айлендерс» в «Чикаго», поэтому у Варламова будет хороший шанс доказать свою значимость на высвободившемся месте.