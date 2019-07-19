«Витязь» Маккиннон и «ястреб» Нюландер. У кого в КХЛ права на звёзд НХЛ

Вчера в КХЛ состоялся обмен между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом». В Нижнекамск отправился форвард Радель Фазлеев, в прошлом году вернувшийся в Россию из Северной Америки, а казанцы получили от соседей по республике спортивные права на Микко Рантанена, который сейчас находится в статусе ограниченно свободного агента в НХЛ и ждёт нового контрактного предложения от «Колорадо».
Вероятнее всего, эта сделка – очередной пример скрытой аренды, и если Фазлеев раскроется в Нижнекамске, то казанцы заберут его обратно и не спросят разрешения у «Нефтехимика». Но вызывает интерес другой участник обмена. Нет, конечно, Рантанен не плюнет прямо сейчас на свои перспективы в лучшей лиге мира и не уедет из Америки в Казань, чтобы стать центральной фигурой нового «Ак Барса». Однако в 2020 году в НХЛ может грянуть очередной локаут, и тогда права российских клубов на мировых звёзд заиграют совсем другими красками. Самое время вспомнить, кто в КХЛ владеет первоочередным правом подписывать контракты с лучшими хоккеистами планеты. Речь пойдёт только о иностранцах, а о правах на российских звёзд мы вспоминали относительно недавно.
«Локомотив»
в. Петр Мразек («Каролина»), н. Мика Зибанеджад («Рейнджерс»), н. Александр Барков («Флорида»)
Ещё не так давно ярославцы владели правами на двух элитных защитников – Эрика Карлссона и Романа Йоси, но шведу и швейцарцу уже исполнилось 29 лет, и это значит, что в случае локаута в НХЛ в нашей лиге они будут свободными агентами. Если, конечно, вообще поедут в Россию.
Но несколько любопытных активов у ярославцев осталось. Голкипер Петр Мразек превосходно чувствует себя в «Каролине», но в случае чего, чеха будут рады видеть в Ярославле. Задрафтован «железнодорожниками» элитный центрфорвард Александр Барков, хоккеист с российскими корнями, который вполне может приехать в КХЛ, если будет локаут. Показатели Зибанеджада в «Рейнджерс» не такие крутые, как у Баркова во «Флориде», но нет сомнений, что в нашей лиге Мика будет суперзвездой.
Из нынешних легионеров «Локомотива» только у Антона Ландера контракт заключён на два года, так что заполнять вакансии иностранцев перед следующим сезоном ярославцы могут и с учётом потенциального приезда кого-то из «своих» звёзд НХЛ.
«Витязь»
з. Аарон Экблад, н. Джонатан Юбердо (оба — «Флорида»), н. Натан Маккиннон («Колорадо»), н. Джек Айкел («Баффало»), н. Дилан Ларкин («Детройт»)
Подмосковный клуб в своё время развлекался на драфте КХЛ, выбирая молодых североамериканских звёзд, которые даже в случае локаута вряд ли приедут играть в Россию. Но что если кому-то из них захочется настоящей экзотики? Природа Подмосковья, обширная география КХЛ и увлекательная борьба за попадание в плей-офф в составе «Витязя» — идеально, чтобы отвлечься от НХЛ в случае локаута. Глядишь, после испытания в команде-середняке КХЛ эти парни посмотрят по-другому на свою жизнь.
Любопытно, что из пяти главных «проспектов» «Витязя» двое стали первыми номерами драфта в НХЛ (Маккиннон и Экблад), Айкел был выбран сразу после Макдэвида, а Юбердо ушёл под третьим номером. Так что выбор подмосковным клубом этих ребят на драфте КХЛ ярче всего подчёркивал абсурдность этой процедуры в том виде, каком она существовала до мая 2016 года. Ждать Маккиннона и компанию в расцвете сил в КХЛ просто бессмысленно, и дело тут даже не в статусе «Витязя».
«Салават Юлаев»
н. Шон Кутюрье («Филадельфия»), н. Габриэль Ландеског («Колорадо»)
Несколько весьма известных хоккеистов в КХЛ принадлежат и «Салавату Юлаеву». Например, было бы здорово увидеть в случае локаута в НХЛ в нашей лиге Габриэля Ландескога. Ведущий форвард «Колорадо» смог бы на какое-то время заменить для «Салавата» Линуса Умарка, который собрался следующим летом менять чемпионат.
А вот заманить в Уфу канадца Шона Кутюрье, наверное, будет гораздо труднее. А жаль, ведь 26-летний центрфорвард «Филадельфии» сейчас находится в самом расцвете сил. Усилить оборону «Салавата» мог бы Маттиас Экхольм из «Нэшвилла», но швед в этом году уже вышел из возраста ограниченно свободного агента.
ЦСКА
н. Давид Пастрняк («Бостон»), н. Себастьян Ахо («Каролина»)
«Армейский» клуб не выбирал чешского и финского талантов на драфте КХЛ, но в конце прошлого года провернул с «Северсталью» сделку, показывающую, что в случае локаута в НХЛ ЦСКА попытается ярко зажечь. Именно череповецкий клуб закреплял права на Пастрняка и Ахо, а также на Йоэля Армию из «Монреаля», но в декабре 2018 года отдал их за денежную компенсацию в московский клуб.
Это довольно логично. В Череповец ведущие нападающие «Бостона» и «Каролины» всё равно не приедут, а ЦСКА может заманить их на какое-то время московским лоском и высоким статусом клуба.
СКА
н. Филип Форсберг («Нэшвилл»), н. Элиас Линдхольм («Калгари»)
Не остался в стороне от выбора потенциальных звёзд и СКА, хотя, конечно, до наглости «Витязя» питерцам в этом плане далеко. Зато варианты увидеть этих хоккеистов в форме СКА во время локаута весьма высоки. Форсберг и Линдхольм – шведы, и возможность поиграть в самой крутой организации КХЛ в непосредственной близости к дому может подкупить скандинавских форвардов. Кстати, права на Форсберга достались питерским «армейцам» в результате обмена. На драфте КХЛ Филипа выбрала «Сибирь», но в октябре 2018-го новосибирцам был нужнее реальный Виктор Комаров, а не гипотетический швед.
«Авангард»
н. Вильям Нюландер («Торонто»), н. Нино Нидеррайтер («Каролина»), н. Йоонас Донской («Колорадо»)
Внушительный десант может в случае локаута высадиться и в Балашихе, где «Авангард» точно проведёт сезон-2020/21. Учитывая то, как здорово и ярко ведут селекционную работу «ястребы» при Александре Крылове и Максиме Сушинском, не нужно будет ничему удивляться. За Нидеррайтера словечко замолвит соотечественник Свен Андригетто, а Донской вообще имеет русские корни.
Кстати, «Авангард» в прошлом сезоне уже козырял правами на Вильяма Нюландера. Швед долго не подписывал новое соглашение с «Торонто», и «ястребы» активно зазывали Вильяма переждать это время в составе «Авангарда». Впрочем, ещё один провальный сезон, и Нюландеру действительно придётся задуматься об альтернативных вариантах продолжения карьеры.
«Ак Барс»
н. Тейлор Холл («Нью-Джерси»), н. Микко Рантанен («Колорадо»)
Казанцы выменяли Рантанена у «Нефтехимика» с прицелом на возможный локаут, но у «Ак Барса» есть и ещё один джокер. Обладатель «Харт Трофи» позапрошлого сезона Тейлор Холл также выбран на драфте КХЛ главным клубом Татарстана.
Опыт приглашения в локаут мировых звёзд у «Ак Барса» есть, с деньгами в Казани всё в порядке, так почему бы не удивить КХЛ? На Холла и Рантанена активно пойдёт народ, и «Татнефть-Арена» будет заполняться не только на матчи плей-офф.
Другие игроки и команды
«Металлург» — Оливер Экман-Ларссон («Аризона»)
«Трактор» — Брейден Пойнт («Тампа»)
«Динамо» Р – Патрик Лайне («Виннипег»)
«Медвешчак» — Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
Вот ещё несколько звёзд, «закреплённых» за клубами КХЛ. И если приезд Оливера Экмана-Ларссона в «Магнитку» в принципе реален, то остальные варианты за гранью фантастики. А ведь как бы всколыхнули хоккейное сообщество «Трактор» и рижское «Динамо», если бы сейчас вдруг предложили контракты Пойнту и Лайне! Но на дворе не 1 апреля.
А главная шутка за всё время существования драфта в КХЛ – выбор «Медвешчаком» Коннора Макдэвида. Next One был задрафтован хорватской командой под 77-м номером на ярмарке юниоров КХЛ в мае 2014 года – интересно, знает ли сам Макдэвид эту забавную историю из своей жизни? Как мы помним, «Медвешчака» уже нет в КХЛ (да и вообще нет), так что если Коннор вздумает приехать в локаут в далёкую Россию, то будет здесь неограниченно свободным агентом.
Если серьёзно
А если серьёзно, то никакого профита от этих прав на суперзвёзд в КХЛ не будет, даже во время локаута. Лучшие игроки мира просто не поедут в нашу лигу и предпочтут самостоятельно готовиться к сезону в Америке, на крайний случай съездят в европейские чемпионаты. Дело здесь не столько в пренебрежении к КХЛ или нежелании ехать за океан. Просто у главных мировых звёзд гигантские страховки, которые не потянет ни одна наша команда.
Если локаут грянет, то не стоит ждать массового приезда лучших игроков планеты, а вот звёзды второго уровня, пожалуй, не преминут сделать себе рекламу в главной лиге Европы. Кто это может быть? «Салавату» принадлежат права на Виктора Арвидссона, Миро Хейсканена и Маркуса Гранлунда. Защищать цвета СКА могут приехать Андре Бураковски, Йонас Бродин и Арттури Лехконен. Много проспектов у «Локомотива»: Магнус Пяяарви, Филип Задина, Томаш Носек, Доминик Симон, Оскар Линдблом. Вполне топ по меркам КХЛ. Чтобы увидеть их в КХЛ, осталось только дождаться локаута, а зная степень упорства профсоюза игроков и лиги, в его наступлении практически не приходится сомневаться.
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