«Витязь» Маккиннон и «ястреб» Нюландер. У кого в КХЛ права на звёзд НХЛ

Вчера в КХЛ состоялся обмен между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом». В Нижнекамск отправился форвард Радель Фазлеев, в прошлом году вернувшийся в Россию из Северной Америки, а казанцы получили от соседей по республике спортивные права на Микко Рантанена, который сейчас находится в статусе ограниченно свободного агента в НХЛ и ждёт нового контрактного предложения от «Колорадо».

Звёзды НХЛ без контрактов. Они не переживают — скоро их завалят миллионами Они не оставили своим клубам выбора. Весь вопрос – в сумме.

Вероятнее всего, эта сделка – очередной пример скрытой аренды, и если Фазлеев раскроется в Нижнекамске, то казанцы заберут его обратно и не спросят разрешения у «Нефтехимика». Но вызывает интерес другой участник обмена. Нет, конечно, Рантанен не плюнет прямо сейчас на свои перспективы в лучшей лиге мира и не уедет из Америки в Казань, чтобы стать центральной фигурой нового «Ак Барса». Однако в 2020 году в НХЛ может грянуть очередной локаут, и тогда права российских клубов на мировых звёзд заиграют совсем другими красками. Самое время вспомнить, кто в КХЛ владеет первоочередным правом подписывать контракты с лучшими хоккеистами планеты. Речь пойдёт только о иностранцах, а о правах на российских звёзд мы вспоминали относительно недавно.

Кому в КХЛ принадлежат права на российских игроков НХЛ Удивительно, но не все из них принадлежат СКА и ЦСКА.

«Локомотив»

в. Петр Мразек («Каролина»), н. Мика Зибанеджад («Рейнджерс»), н. Александр Барков («Флорида»)



Ещё не так давно ярославцы владели правами на двух элитных защитников – Эрика Карлссона и Романа Йоси, но шведу и швейцарцу уже исполнилось 29 лет, и это значит, что в случае локаута в НХЛ в нашей лиге они будут свободными агентами. Если, конечно, вообще поедут в Россию.



Но несколько любопытных активов у ярославцев осталось. Голкипер Петр Мразек превосходно чувствует себя в «Каролине», но в случае чего, чеха будут рады видеть в Ярославле. Задрафтован «железнодорожниками» элитный центрфорвард Александр Барков, хоккеист с российскими корнями, который вполне может приехать в КХЛ, если будет локаут. Показатели Зибанеджада в «Рейнджерс» не такие крутые, как у Баркова во «Флориде», но нет сомнений, что в нашей лиге Мика будет суперзвездой.



Из нынешних легионеров «Локомотива» только у Антона Ландера контракт заключён на два года, так что заполнять вакансии иностранцев перед следующим сезоном ярославцы могут и с учётом потенциального приезда кого-то из «своих» звёзд НХЛ.

Александр Барков Фото: Rob Carr/Getty Images

«Витязь»

з. Аарон Экблад, н. Джонатан Юбердо (оба — «Флорида»), н. Натан Маккиннон («Колорадо»), н. Джек Айкел («Баффало»), н. Дилан Ларкин («Детройт»)



Подмосковный клуб в своё время развлекался на драфте КХЛ, выбирая молодых североамериканских звёзд, которые даже в случае локаута вряд ли приедут играть в Россию. Но что если кому-то из них захочется настоящей экзотики? Природа Подмосковья, обширная география КХЛ и увлекательная борьба за попадание в плей-офф в составе «Витязя» — идеально, чтобы отвлечься от НХЛ в случае локаута. Глядишь, после испытания в команде-середняке КХЛ эти парни посмотрят по-другому на свою жизнь.



Любопытно, что из пяти главных «проспектов» «Витязя» двое стали первыми номерами драфта в НХЛ (Маккиннон и Экблад), Айкел был выбран сразу после Макдэвида, а Юбердо ушёл под третьим номером. Так что выбор подмосковным клубом этих ребят на драфте КХЛ ярче всего подчёркивал абсурдность этой процедуры в том виде, каком она существовала до мая 2016 года. Ждать Маккиннона и компанию в расцвете сил в КХЛ просто бессмысленно, и дело тут даже не в статусе «Витязя».

«Салават Юлаев»

н. Шон Кутюрье («Филадельфия»), н. Габриэль Ландеског («Колорадо»)



Несколько весьма известных хоккеистов в КХЛ принадлежат и «Салавату Юлаеву». Например, было бы здорово увидеть в случае локаута в НХЛ в нашей лиге Габриэля Ландескога. Ведущий форвард «Колорадо» смог бы на какое-то время заменить для «Салавата» Линуса Умарка, который собрался следующим летом менять чемпионат.



А вот заманить в Уфу канадца Шона Кутюрье, наверное, будет гораздо труднее. А жаль, ведь 26-летний центрфорвард «Филадельфии» сейчас находится в самом расцвете сил. Усилить оборону «Салавата» мог бы Маттиас Экхольм из «Нэшвилла», но швед в этом году уже вышел из возраста ограниченно свободного агента.

Шон Кутюрье Фото: Bruce Bennett/Getty Images

ЦСКА

н. Давид Пастрняк («Бостон»), н. Себастьян Ахо («Каролина»)



«Армейский» клуб не выбирал чешского и финского талантов на драфте КХЛ, но в конце прошлого года провернул с «Северсталью» сделку, показывающую, что в случае локаута в НХЛ ЦСКА попытается ярко зажечь. Именно череповецкий клуб закреплял права на Пастрняка и Ахо, а также на Йоэля Армию из «Монреаля», но в декабре 2018 года отдал их за денежную компенсацию в московский клуб.



Это довольно логично. В Череповец ведущие нападающие «Бостона» и «Каролины» всё равно не приедут, а ЦСКА может заманить их на какое-то время московским лоском и высоким статусом клуба.

СКА

н. Филип Форсберг («Нэшвилл»), н. Элиас Линдхольм («Калгари»)



Не остался в стороне от выбора потенциальных звёзд и СКА, хотя, конечно, до наглости «Витязя» питерцам в этом плане далеко. Зато варианты увидеть этих хоккеистов в форме СКА во время локаута весьма высоки. Форсберг и Линдхольм – шведы, и возможность поиграть в самой крутой организации КХЛ в непосредственной близости к дому может подкупить скандинавских форвардов. Кстати, права на Форсберга достались питерским «армейцам» в результате обмена. На драфте КХЛ Филипа выбрала «Сибирь», но в октябре 2018-го новосибирцам был нужнее реальный Виктор Комаров, а не гипотетический швед.

Филип Форсберг Фото: Katharine Lotze/Getty Images

«Авангард»

н. Вильям Нюландер («Торонто»), н. Нино Нидеррайтер («Каролина»), н. Йоонас Донской («Колорадо»)



Внушительный десант может в случае локаута высадиться и в Балашихе, где «Авангард» точно проведёт сезон-2020/21. Учитывая то, как здорово и ярко ведут селекционную работу «ястребы» при Александре Крылове и Максиме Сушинском, не нужно будет ничему удивляться. За Нидеррайтера словечко замолвит соотечественник Свен Андригетто, а Донской вообще имеет русские корни.



Кстати, «Авангард» в прошлом сезоне уже козырял правами на Вильяма Нюландера. Швед долго не подписывал новое соглашение с «Торонто», и «ястребы» активно зазывали Вильяма переждать это время в составе «Авангарда». Впрочем, ещё один провальный сезон, и Нюландеру действительно придётся задуматься об альтернативных вариантах продолжения карьеры.

«Ак Барс»

н. Тейлор Холл («Нью-Джерси»), н. Микко Рантанен («Колорадо»)



Казанцы выменяли Рантанена у «Нефтехимика» с прицелом на возможный локаут, но у «Ак Барса» есть и ещё один джокер. Обладатель «Харт Трофи» позапрошлого сезона Тейлор Холл также выбран на драфте КХЛ главным клубом Татарстана.



Опыт приглашения в локаут мировых звёзд у «Ак Барса» есть, с деньгами в Казани всё в порядке, так почему бы не удивить КХЛ? На Холла и Рантанена активно пойдёт народ, и «Татнефть-Арена» будет заполняться не только на матчи плей-офф.

Другие игроки и команды

«Металлург» — Оливер Экман-Ларссон («Аризона»)



«Трактор» — Брейден Пойнт («Тампа»)



«Динамо» Р – Патрик Лайне («Виннипег»)



«Медвешчак» — Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)



Вот ещё несколько звёзд, «закреплённых» за клубами КХЛ. И если приезд Оливера Экмана-Ларссона в «Магнитку» в принципе реален, то остальные варианты за гранью фантастики. А ведь как бы всколыхнули хоккейное сообщество «Трактор» и рижское «Динамо», если бы сейчас вдруг предложили контракты Пойнту и Лайне! Но на дворе не 1 апреля.



А главная шутка за всё время существования драфта в КХЛ – выбор «Медвешчаком» Коннора Макдэвида. Next One был задрафтован хорватской командой под 77-м номером на ярмарке юниоров КХЛ в мае 2014 года – интересно, знает ли сам Макдэвид эту забавную историю из своей жизни? Как мы помним, «Медвешчака» уже нет в КХЛ (да и вообще нет), так что если Коннор вздумает приехать в локаут в далёкую Россию, то будет здесь неограниченно свободным агентом.

Коннор Макдэвид Фото: Ethan Miller/Getty Images

Если серьёзно

А если серьёзно, то никакого профита от этих прав на суперзвёзд в КХЛ не будет, даже во время локаута. Лучшие игроки мира просто не поедут в нашу лигу и предпочтут самостоятельно готовиться к сезону в Америке, на крайний случай съездят в европейские чемпионаты. Дело здесь не столько в пренебрежении к КХЛ или нежелании ехать за океан. Просто у главных мировых звёзд гигантские страховки, которые не потянет ни одна наша команда.



Если локаут грянет, то не стоит ждать массового приезда лучших игроков планеты, а вот звёзды второго уровня, пожалуй, не преминут сделать себе рекламу в главной лиге Европы. Кто это может быть? «Салавату» принадлежат права на Виктора Арвидссона, Миро Хейсканена и Маркуса Гранлунда. Защищать цвета СКА могут приехать Андре Бураковски, Йонас Бродин и Арттури Лехконен. Много проспектов у «Локомотива»: Магнус Пяяарви, Филип Задина, Томаш Носек, Доминик Симон, Оскар Линдблом. Вполне топ по меркам КХЛ. Чтобы увидеть их в КХЛ, осталось только дождаться локаута, а зная степень упорства профсоюза игроков и лиги, в его наступлении практически не приходится сомневаться.