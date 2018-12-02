«Авангард» — Нюландеру: позвони нам, если что-то пойдёт не так

«Авангард» пожелал удачи нападающему Вильяму Нюландеру, подписавшему новый контракт с «Торонто Мэйпл Лифс». «Ястребам» принадлежат права на звезду шведского хоккея в Континентальной хоккейной лиге.



«Что же, Вильям, желаем тебе удачи в «Торонто». Впрочем, если что-то пойдёт не так, просто позвони нам», — гласит пост, размещённый на странице омского клуба в «твиттере».



Соглашение Нюландера с «Торонто» на сумму $ 41,4 млн рассчитано на шесть лет. Таким образом, годовой оклад шведа составит около $ 6,9 млн.



Скандинав был выбран «Торонто» под общим восьмым номером на драфте НХЛ 2014 года. В его активе 48 голов и 87 результативных передач в 185 играх в лиге.

Ранее омская команда в шутливой форме объявила о неподписании контракта с Нюландером.