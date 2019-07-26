По пути Капризова и Зернова. Кто из молодых пробьётся в сборную России?

Состав олимпийской сборной России на предсезонный турнир в Сочи это больше, чем просто сбор перспективных игроков. Тут проходят первые смотрины в сезоне для национальной команды. Два года назад в Сочи впервые проверяли в деле связку Григоренко – Капризов, в прошлом году ярко проявил себя Денис Зернов. Форвард «Авангарда» до чемпионата мира не доехал, но сыграл на двух этапах Евротура. Помимо него, в главной сборной на различных турнирах засветились ещё восемь игроков: Шестёркин, Елесин, Миронов, Ткачёв, Кузьменко, Светлаков, Денисенко и Алексеев. Все они сыграли за олимпийскую сборную в Сочи. Поэтому на новый состав команды Олега Браташа нужно смотреть именно с прицелом на национальную команду.



На этот раз в состав вызваны как уже знакомые по выступлениям за олимпийскую и даже за национальную сборную Россию игроки, так и совсем молодые хоккеисты, которые как минимум получат хороший опыт, а как максимум имеют все шансы засветиться на серьёзном уровне.

Вратари

Даниил Исаев («Локомотив»), Пётр Кочетков, Алексей Мельничук (оба — СКА).

Если говорить о вратарях, то тут главное изменение произошло в штабе сборной. Теперь за подготовку вратарей всех сборных будет отвечать Николай Хабибулин. Мы пока не знаем, какой из Хабибулина тренер, но свежий взгляд и советы человека с таким опытом точно не будут лишними для молодых вратарей.



Все три вратаря имеют опыт игры за юниорские сборные, Мельничук и Кочетков играли на молодёжных чемпионатах мира. Тот факт, что в СКА сейчас только один вратарь с большим опытом, должен серьёзно мотивировать обоих представителей питерского клуба в олимпийской сборной. Конечно, после последнего МЧМ у многих есть большие ожидания от Кочеткова. С отъездом Шестёркина за океан перед ним открылись хорошие перспективы не только в СКА, но и в национальной сборной. Весь вопрос, готов ли Кочетков уже сейчас к большому давлению, или же его будут вести к новым вершинам более планомерно.

Хабибулин — о Кочеткове: уже видно, что у парня есть характер

Защитники

Николай Демидов («Сибирь»), Дмитрий Юдин («Ак Барс»), Иван Мищенко («Адмирал»), Данила Галенюк (СКА), Егор Зайцев («Динамо» М), Вадим Кудако («Северсталь»), Даниил Валитов («Автомобилист»), Артём Мальцев («ХК Сочи»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Александр Романов (ЦСКА).

В линии защиты выделяются игроки с опытом: Демидов, Юдин, Мищенко. Они старше, уже не первый год играют в КХЛ, а Мищенко даже успел провести один матч на Евротуре в прошлом сезоне. Много говорят о Демидове, но в 24 года уже нужно пробивать дверь в сборную и избавляться от своих недостатков, если игрок конечно не хочет оставаться в списке «вечно подающий надежды».



Куда интереснее будет посмотреть за более молодыми игроками. Зайцев, Мальцев и Кудако должны выходить на более значимые позиции в своих клубах. От лучшего защитника МЧМ-2019 Александра Романова ждут не просто прогресса, а резкого взлёта в нынешнем сезоне КХЛ. Пример Александра Елесина должен воодушевить Даниила Мисюля, который до 14 лет играл на позиции нападающего. Другой Даниил – Валитов, должен показать, что перерос МХЛ и готов пробиваться в молодёжную сборную.

Нападающие

Владимир Брюквин («Динамо» М), Артём Швец-Роговой («Витязь»), Никита Ртищев, Павел Карнаухов (оба — ЦСКА), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Артур Каюмов (все — «Локомотив»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Владислав Кодола («Северсталь»), Никита Михайлов («Сибирь»), Кирилл Марченко, Данил Савунов, Василий Подколзин (все — СКА), Артём Манукян («Авангард»), Максим Рассейкин («Автомобилист»).

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

У всех нас будет возможность посмотреть во взрослом хоккее Василия Подколзина, которому выдают большие авансы. Тем более это его первая командировка во взрослую сборную. Пора начинать оправдывать выданные авансы и Кириллу Марченко. Но если об этих игроках говорят уже давно, то Даниил Савунов новое имя в нашем хоккее. В прошлом сезоне он в 17 лет отметился заброшенной шайбой в дебютном матче в ВХЛ, а всего набрал 15 очков в 45 играх за «Дизель», после чего был задрафтован «Аризоной» в шестом раунде.

Денисенко, Алексеев и Каюмов должны выходить на ведущие роли в олимпийской сборной. Все они уже в этом сезоне могут стать лидерами «Локомотива» и пробиться, как минимум, на один из этапов Евротура. Тем более что Денисенко и Алексеев уже успели засветиться в сборной в прошлом сезоне.



Манукян, Рассейкин и Михайлов в том возрасте, когда должны выходить на новый более качественный уровень. Турнир в Сочи отличная для них возможность показать себя с новой стороны, в том числе, чтобы укрепить свои позиции в клубах.



Любопытно будет посмотреть за Кодолой. В прошлом сезоне форвард провалил первую половину чемпионата, но с приходом Андрея Разина превратился в одного из ведущих игроков «Северстали» и мощно провёл концовку чемпионата.