«Чикаго» готово вернуть себе былое величие. Даже без Панарина

Чикаго известен не только своей архитектурой и постоянными ветрами с озера Мичиган, но и хоккейной командой. Казалось бы, совсем недавно «Блэкхоукс» брали Кубок Стэнли три раза за шесть лет. Сейчас команда из Иллинойса переживает времена глобальной перестройки, последние два года у «ястребов» не получились.

Что ждать от «Блэкхоукс» в новом сезоне? Перестройка пока не закончилась, но больше «Чикаго» не будут мальчиками для битья. И это как минимум. В Иллинойсе смогли собрать крепкую вратарскую линию, серьёзно укрепили оборону, а с нападением там и так проблем никогда не было.

Приобретения «Чикаго Блэкхоукс»:

в. Ленер

з. Мяяття

з. Де Хаан

н. Кубалик

н. Кенневилль

н. Ведин

н. Саарела

н. Шоу

н. Карпентер

н. Дах

н. А. Нюландер

н. З. Смит

Главная проблема решена

В это межсезонье Боумэн смог закрыть, пожалуй, самую проблемную позицию в «Чикаго» — вратарскую линию. Кори Кроуфорд не смог полностью восстановиться после сотрясения, поэтому у «Блэкхоукс» не было стабильного первого номера. В новом сезоне им должен стать швед Ленер. Но если здоровье не подведёт Кроуфорда, то мы можем получить крепкий вратарский тандем.



«Говоря о двух последних сезонах, сложно не упоминать травмы. Но теперь я считаю, что мы обладаем лучшим вратарским тандемом в лиге. У нас есть два высококлассных голкипера, мы усилили защиту и атаку. Так что наша команда изменилась. И я настроен очень оптимистично», – сказал Боумэн.



У обоих вратарей контракты рассчитаны до конца следующего сезона. Возможно, Ленер и продлит контракт с «ястребами», всё зависит от его игры. В силу своего возраста и склонности к травмам Кроуфорд вряд ли найдёт работу с большим кэпхитом, поэтому он, скорее всего, останется в «Чикаго» в роли бэкапа. Напомним, что в 2020 году на рынок свободных агентов могут выйти Холтби и Мюррей. Боумену придётся сохранить в команде ДеБринкета и Строума, но если он постарается, то у «ястребов» будут нужные средства, чтобы пошуметь на рынке свободных агентов.

Последние 10 сезонов «Чикаго Блэкхоукс»:

2009/10 – Чемпионы

2010/11 – Проиграли в первом раунде

2011/12 – Проиграли в первом раунде

2012/13 – Чемпионы

2013/14 – Проиграли в финале конференции

2014/15 – Чемпионы

2015/16 – Проиграли в первом раунде

2016/17 – Проиграли в первом раунде

2017/18 – Не вышли в плей-офф

2018/19 – Не вышли в плей-офф

А что с остальными линиями?

Вторая головная боль Боумэна – контракты Кита и Сибрука. Первому уже 36 лет, второму – 34, а получают игроки $ 12 млн в год на двоих. В силу возраста Данкан и Брент не могут демонстрировать свой максимум, они стали допускать большое число ошибок. «Чикаго» очень сильно нуждалось в надёжных защитниках этим летом.

Летом «ястребы» в ходе обменов получили 2-кратного обладателя Кубка Стэнли Мяяттю и канадца Де Хаана. У обоих защитников есть проблемы с травмами, Де Хаан вообще пропустит начало сезона, но, если повреждения их обойдут стороной, Олли и Кэлвин станут новыми лидерами обороны «Блэкхоукс». Не стоит забывать, что в команде ещё есть Мёрфи и Густафссон.

«Давно играю здесь, и за это время у нас никогда не было проблем с результативностью. Нам надо укрепить линию обороны. Думаю, шаги, предпринятые в этом отношении нашим руководством, помогут нам. Тем не менее всем, кто играл в команде в прошлом сезоне, нужно прибавить. Мы не должны столько пропускать», — сказал Сибрук.

Контракты Сибрука, Даути и Окпосо — худшие в НХЛ, по версии The Athletic

В июне появлялись слухи, что Артемий Панарин может вернуться в «Блэкхоукс». На тот момент у Боумэна было достаточно места под потолком зарплат, но Стэну необходимо было что-то делать с защитой. У «Чикаго» нет проблем с нападающими, даже в последние два года клуб не испытывал особых проблем с атакой. Эта линия не нуждалась в сильных изменениях, их и не произошло. Но не для российских поклонников «Блэкхоукс», ведь клуб покинул единственный российский игрок команды – Артём Анисимов.

Этим летом Анисимов сменил Чикаго на Оттаву. Пару лет назад Артём смотрелся неплохо, но в последнее время он стал больше времени проводить в третьем звене. Слишком низко для игрока с зарплатой в 4,5 млн долларов. В «Блэкхоукс» и без Анисимова хватало центров: есть Тэйвз, Строум, Кампф, Шоу, на драфте под третьим номером выбран Дах. Уроженец Ярославля просто стал лишним в Иллинойсе. Но кто конкретно заменит Анисимова в «Чикаго»?



«У нас в распоряжении довольно много возможных вариантов, кого поставить на позицию центрфорварда. Это Зак Смит и Эндрю Шоу. Карпентер тоже некоторое время исполнял роль центра. Ещё есть Давид Кампф и Кирби Дах. Трудно наметить некоторые линии и сказать, кто будет действовать на этой позиции. У нас присутствуют разные взгляды. Часть тренировочного лагеря мы посвятим тому, чтобы выяснить, кому что подходит и какие сочетания работают лучше всего», — сказал Боумэн.



Кейн, Тэйвз, ДеБринкет, Строум, Саад – это те люди, которые будут рулить в атаке у «Чикаго». Есть ещё Шоу, Смит, Кампф, Кубалик и другие. Можно смело сказать, что в «Блэкхоукс» собралась одна из сильнейших линий нападения в лиге. Вряд ли мы увидим ещё какие-нибудь интересные ходы на рынке от «Чикаго», хотя у них ещё есть 2,5 млн под потолком.

Кейн круче дырявой обороны. «Чикаго», вопреки всему, рядом с плей-офф Ещё месяц назад «Блэкхоукс» с трудом могли представить себя рядом с кубковой зоной, а сейчас у них 10 побед в 12 матчах.

Справится ли Коллитон в новом сезоне?

Молодой тренер в прошлом сезоне сменил легендарного Джоэля Кенневилля. Джереми только 34 года, но, несмотря на свой молодой по тренерским меркам возраст, он смог показать неплохой старт в НХЛ. В Чикаго делают большую ставку на этого специалиста, давая ему время. Если в прошлом сезоне Коллитон понял все аспекты НХЛ, то в этом сезоне он должен как следует отполировать свои знания. С нынешним составом Джереми обязан как минимум вывести команду в плей-офф, самые высокие результаты ждать от молодого специалиста пока не стоит.



«Коллитон? Он умный человек, предлагает очень интересные вещи, хотя у него весьма простой подход. Он хочет, чтобы мы в полной степени использовали наши сильные стороны. Думаю, он задержится в лиге и станет очень хорошим тренером», — сказал Кейн.

Так что ждать от «Чикаго» в новом сезоне?

«Мы хотим выйти в плей-офф, но не потому что мы вдруг стали лучше и нам уже гарантировано там место. Мы должны идти шаг за шагом, работать в тренировочном лагере, сыграть контрольные матчи, съездить в Европу на NHL Global Series и достойно начать там сезон. Безусловно, не нужно заглядывать слишком далеко вперед. Надо жить настоящим. Сейчас мы тренируемся, готовимся к чемпионату. Всё внимание уделяем этому. Но могу сказать, что мне нравится направление, в котором движется команда», — сказал Кейн.



Букмекеры не особо верят в шансы «Чикаго» на Кубок Стэнли, но давно известно, что в североамериканской лиге происходит всякое. Тем и прекрасна НХЛ, что окончательный результат здесь невозможно предсказать. В команде собрался крепкий состав, все линии были укреплены этим летом, руководить командой продолжит молодой и амбициозный Коллитон. В Иллинойсе есть всё, чтобы наконец выйти из кризиса, связанного с перестройкой, и вернуться в плей-офф.