«Чикаго» готово вернуть себе былое величие. Даже без Панарина

Чикаго известен не только своей архитектурой и постоянными ветрами с озера Мичиган, но и хоккейной командой. Казалось бы, совсем недавно «Блэкхоукс» брали Кубок Стэнли три раза за шесть лет. Сейчас команда из Иллинойса переживает времена глобальной перестройки, последние два года у «ястребов» не получились.
Что ждать от «Блэкхоукс» в новом сезоне? Перестройка пока не закончилась, но больше «Чикаго» не будут мальчиками для битья. И это как минимум. В Иллинойсе смогли собрать крепкую вратарскую линию, серьёзно укрепили оборону, а с нападением там и так проблем никогда не было.
в. Ленер
з. Мяяття
з. Де Хаан
н. Кубалик
н. Кенневилль
н. Ведин
н. Саарела
н. Шоу
н. Карпентер
н. Дах
н. А. Нюландер
н. З. Смит
Главная проблема решена
В это межсезонье Боумэн смог закрыть, пожалуй, самую проблемную позицию в «Чикаго» — вратарскую линию. Кори Кроуфорд не смог полностью восстановиться после сотрясения, поэтому у «Блэкхоукс» не было стабильного первого номера. В новом сезоне им должен стать швед Ленер. Но если здоровье не подведёт Кроуфорда, то мы можем получить крепкий вратарский тандем.
«Говоря о двух последних сезонах, сложно не упоминать травмы. Но теперь я считаю, что мы обладаем лучшим вратарским тандемом в лиге. У нас есть два высококлассных голкипера, мы усилили защиту и атаку. Так что наша команда изменилась. И я настроен очень оптимистично», – сказал Боумэн.
У обоих вратарей контракты рассчитаны до конца следующего сезона. Возможно, Ленер и продлит контракт с «ястребами», всё зависит от его игры. В силу своего возраста и склонности к травмам Кроуфорд вряд ли найдёт работу с большим кэпхитом, поэтому он, скорее всего, останется в «Чикаго» в роли бэкапа. Напомним, что в 2020 году на рынок свободных агентов могут выйти Холтби и Мюррей. Боумену придётся сохранить в команде ДеБринкета и Строума, но если он постарается, то у «ястребов» будут нужные средства, чтобы пошуметь на рынке свободных агентов.
2009/10 – Чемпионы
2010/11 – Проиграли в первом раунде
2011/12 – Проиграли в первом раунде
2012/13 – Чемпионы
2013/14 – Проиграли в финале конференции
2014/15 – Чемпионы
2015/16 – Проиграли в первом раунде
2016/17 – Проиграли в первом раунде
2017/18 – Не вышли в плей-офф
2018/19 – Не вышли в плей-офф
А что с остальными линиями?
Вторая головная боль Боумэна – контракты Кита и Сибрука. Первому уже 36 лет, второму – 34, а получают игроки $ 12 млн в год на двоих. В силу возраста Данкан и Брент не могут демонстрировать свой максимум, они стали допускать большое число ошибок. «Чикаго» очень сильно нуждалось в надёжных защитниках этим летом.
Летом «ястребы» в ходе обменов получили 2-кратного обладателя Кубка Стэнли Мяяттю и канадца Де Хаана. У обоих защитников есть проблемы с травмами, Де Хаан вообще пропустит начало сезона, но, если повреждения их обойдут стороной, Олли и Кэлвин станут новыми лидерами обороны «Блэкхоукс». Не стоит забывать, что в команде ещё есть Мёрфи и Густафссон.
«Давно играю здесь, и за это время у нас никогда не было проблем с результативностью. Нам надо укрепить линию обороны. Думаю, шаги, предпринятые в этом отношении нашим руководством, помогут нам. Тем не менее всем, кто играл в команде в прошлом сезоне, нужно прибавить. Мы не должны столько пропускать», — сказал Сибрук.
В июне появлялись слухи, что Артемий Панарин может вернуться в «Блэкхоукс». На тот момент у Боумэна было достаточно места под потолком зарплат, но Стэну необходимо было что-то делать с защитой. У «Чикаго» нет проблем с нападающими, даже в последние два года клуб не испытывал особых проблем с атакой. Эта линия не нуждалась в сильных изменениях, их и не произошло. Но не для российских поклонников «Блэкхоукс», ведь клуб покинул единственный российский игрок команды – Артём Анисимов.
Этим летом Анисимов сменил Чикаго на Оттаву. Пару лет назад Артём смотрелся неплохо, но в последнее время он стал больше времени проводить в третьем звене. Слишком низко для игрока с зарплатой в 4,5 млн долларов. В «Блэкхоукс» и без Анисимова хватало центров: есть Тэйвз, Строум, Кампф, Шоу, на драфте под третьим номером выбран Дах. Уроженец Ярославля просто стал лишним в Иллинойсе. Но кто конкретно заменит Анисимова в «Чикаго»?
«У нас в распоряжении довольно много возможных вариантов, кого поставить на позицию центрфорварда. Это Зак Смит и Эндрю Шоу. Карпентер тоже некоторое время исполнял роль центра. Ещё есть Давид Кампф и Кирби Дах. Трудно наметить некоторые линии и сказать, кто будет действовать на этой позиции. У нас присутствуют разные взгляды. Часть тренировочного лагеря мы посвятим тому, чтобы выяснить, кому что подходит и какие сочетания работают лучше всего», — сказал Боумэн.
Кейн, Тэйвз, ДеБринкет, Строум, Саад – это те люди, которые будут рулить в атаке у «Чикаго». Есть ещё Шоу, Смит, Кампф, Кубалик и другие. Можно смело сказать, что в «Блэкхоукс» собралась одна из сильнейших линий нападения в лиге. Вряд ли мы увидим ещё какие-нибудь интересные ходы на рынке от «Чикаго», хотя у них ещё есть 2,5 млн под потолком.
Справится ли Коллитон в новом сезоне?
Молодой тренер в прошлом сезоне сменил легендарного Джоэля Кенневилля. Джереми только 34 года, но, несмотря на свой молодой по тренерским меркам возраст, он смог показать неплохой старт в НХЛ. В Чикаго делают большую ставку на этого специалиста, давая ему время. Если в прошлом сезоне Коллитон понял все аспекты НХЛ, то в этом сезоне он должен как следует отполировать свои знания. С нынешним составом Джереми обязан как минимум вывести команду в плей-офф, самые высокие результаты ждать от молодого специалиста пока не стоит.
«Коллитон? Он умный человек, предлагает очень интересные вещи, хотя у него весьма простой подход. Он хочет, чтобы мы в полной степени использовали наши сильные стороны. Думаю, он задержится в лиге и станет очень хорошим тренером», — сказал Кейн.
Так что ждать от «Чикаго» в новом сезоне?
«Мы хотим выйти в плей-офф, но не потому что мы вдруг стали лучше и нам уже гарантировано там место. Мы должны идти шаг за шагом, работать в тренировочном лагере, сыграть контрольные матчи, съездить в Европу на NHL Global Series и достойно начать там сезон. Безусловно, не нужно заглядывать слишком далеко вперед. Надо жить настоящим. Сейчас мы тренируемся, готовимся к чемпионату. Всё внимание уделяем этому. Но могу сказать, что мне нравится направление, в котором движется команда», — сказал Кейн.
Букмекеры не особо верят в шансы «Чикаго» на Кубок Стэнли, но давно известно, что в североамериканской лиге происходит всякое. Тем и прекрасна НХЛ, что окончательный результат здесь невозможно предсказать. В команде собрался крепкий состав, все линии были укреплены этим летом, руководить командой продолжит молодой и амбициозный Коллитон. В Иллинойсе есть всё, чтобы наконец выйти из кризиса, связанного с перестройкой, и вернуться в плей-офф.
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