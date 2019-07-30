Якупов должен был стать суперзвездой. Первые против вторых на драфте НХЛ

«Чемпионат» продолжает рассказывать о первых и вторых номерах драфтов НХЛ. В первой части мы охватили период с 2000 по 2009 год, в этом материале расскажем, как складываются карьеры у тех, кого выбрали с 2010 по 2018 годы.

Малкин должен был быть выше Овечкина на драфте НХЛ? Первые против вторых Ковальчук против Спеццы, Стэмкос – Даути, Таварес – Хедман — как сложились карьеры лидеров драфта.

2010: Тэйлор Холл («Эдмонтон») — Тайлер Сегин («Бостон»)

Тэйлор Холл весь год перед драфтом считался неоспоримым фаворитом, хотя Тайлер Сегин провёл впечатляющий сезон и к лету обскакал его в официальном рейтинге НХЛ. «Эдмонтону» было логичнее взять центрального, но Стив Тамбеллини всё равно выбрал крайнего. Холл к тому моменту успел выиграть два Мемориальных Кубка с «Виндзором» и дважды признавался MVP плей-офф.

Всё-таки, рядом с Кейном и Овечкиным Холл смотрится слабовато. Да и в «Эдмонтоне» он был хорош, но не более. Только перейдя в «Нью-Джерси», Тейлор завоевал «Харт Трофи», но следующий сезон был омрачён травмами. «Дэвилз» серьёзно усилились этим летом, посмотрим, сможет ли Холл снова набрать не меньше 90 очков за сезон.

«Эдмонтон» решил выбрать Холла, он это заслужил. А я счастлив, что оказался в «Бостоне». Неважно, кого выбрали первым», — говорил Сегин после драфта. Ему несказанно повезло – уже в дебютном сезоне он выиграл Кубок Стэнли, хотя много позже он признавался, что тогда даже не понимал, насколько это тяжело сделать. С «Бостоном» у Сегина тоже не заладилось, и окончательно он себя обрёл уже в «Далласе». Сейчас Сегин – лучший бомбардир драфта-2011, человек, стабильно набирающий по 70-80 очков и один из лидеров своей команды. Кажется, «Эдмонтон» всё-таки прогадал со своим пиком.

Так кто первый? Тайлер Сегин.

2011: Райан Ньюджент-Хопкинс («Эдмонтон»), Габриэль Ландеског («Колорадо»)

Год спустя «Эдмонтон» всё-таки выбрал центра – перед драфтом некоторые скауты даже сравнивали Ньюджент-Хопкинса с великим Гретцки, отмечая его потрясающие видение площадки и диспетчерские способности. В «Ойлерз» уже представляли, что новый нападающий создаст убойную связку с Холлом. Собственно, они и играли вместе, но из 110 голов Ньюджент-Хопкинс ассистировал только в 27 случаях. Райан стал вполне добротным игроком и получает приличную зарплату, но суперзвездой его точно не назовёшь. Особенно сейчас, на фоне Макдэвида и Драйзайтля.

Ландеског обскакал Ньюджент-Хопкинса уже в дебютном сезоне, когда выиграл борьбу за звание лучшего новичка лиги. На следующий год он стал капитаном команды, и, хоть некоторое время у него и был спад (как и у всей команды), сейчас шведский форвард играет в одном из лучших звеньев лиги, а о его цепкости и неуступчивости впору слагать легенды.

Так кто первый? Габриэль Ландеског.

2012: Наиль Якупов («Эдмонтон»), Райан Мюррей («Коламбус»)

«Якупов будет звездой НХЛ, он в одиночку способен решать исход матчей», — писали о российском юниоре перед драфтом. В итоге дебютный сезон стал для него едва ли не лучшим в короткой заокеанской карьере. Можно говорить о том, что Якупов не мог найти взаимопонимания с постоянно меняющимися тренерами, что ему не давали играть, но, уйдя из «Ойлерз» и поскитавшись два года по клубам НХЛ на минимальных контрактах, он свою карьеру не возродил. Сейчас уроженец Нижнекамска считается главным провалом «Эдмонтона» на драфте и играет в КХЛ.

Русские в истории «Эдмонтона». Несбывшаяся сказка Якупова Так вышло, что лучшими в «Ойлерз» были защитники и вратари.

Мюррей считался лучшим защитником на том драфте (который был полон талантливых оборонцев), и «Коламбус» имел все основания полагать, что выбирает ключевого защитника-домоседа на годы вперёд. К несчастью, Мюррей оказался подвержен травмам и лишь один сезон отыграл целиком, да и у «Коламбуса» уже появились другие лидеры на синей линии. Мюррей – отважный защитник, который без устали блокирует броски и обороняется в меньшинстве, но супертопом уже не станет. Недавно он продлил контракт с «Коламбусом», но только на два года, хотя и выбил зарплату $ 4,6 млн – слишком большую для игрока, который больше времени проводит в лазарете, чем на льду.

Так кто первый? Первый???

2013: Натан Маккиннон («Колорадо»), Александр Барков («Флорида»)

Внимание к Маккиннону было приковано задолго до драфта – и потому, что он был одним из его фаворитов, и потому, что он родом из того же маленького городочка, что и Сидни Кросби. «Колорадо», получив первый пик, почти в открытую говорило о том, что выберет Маккиннона. Он стал лучшим новичком лиги в дебютном сезоне, а в последние два года и вовсе превратился в одного из самых опасных нападающих мира. То, что сейчас «Эвеланш» на подъёме, в большой части и его заслуга. Маккиннон является самым дорогим игроком команды (пока не подписан Рантанен) и сложно поверить, что ему только 23 года. В следующих сезонах он должен только прогрессировать.

Барков перед драфтом считался лучшим игроком, выступающим в Европе, но котировался ниже Сета Джонса и Джонатана Друена. «Флорида» всё-таки решила рискнуть и не прогадала. Нападающий вырос в одного из лучших двусторонних центров мира, стал капитаном «Флориды», а в последнем сезоне набрал 96 очков. При всём при этом Александр ещё три года будет играть за вполне скромные по нынешним меркам $ 5,9 млн в год.

Так кто первый? Оба в порядке.

2014: Аарон Экбалд («Флорида»), Сэм Райнхарт («Баффало»)

Экблад выделялся ещё по юниорам – он стал первым защитником в истории OHL, которому разрешили играть в лиге не с 16, а с 15 лет. «Флориде» был нужен защитник, вокруг которого можно строить команду – с момента дебюта в НХЛ Экбалд занимает первое место среди защитников команды по количеству очков и второе – по показателю полезности. В дебютном сезоне он выиграл «Колдер Трофи», который крайне редко достаётся защитникам.

Райнхарт постоянно играл за юниорские и молодёжные сборные Канады, взяв два золота на обоих уровнях и отлично пошумел в WHL в преддрафтовый год. Это вывело его в пул топ-проспектов, и «Баффало» купился на шумиху. Райнхарт не сразу заиграл в НХЛ и ещё год провёл в CHL, и стал более или менее оправдывать ожидания только в последние год-два. Об этом говорит и контракт-мостик на два года с зарплатой $ 3,65 млн – Райнхарту нужно сыграть как минимум не хуже, чем в этом сезоне, желательно – лучше. Но всё-таки «Баффало» сделал не лучший выбор, ведь третьим на том драфте стал не кто-нибудь, а Леон Драйзайтль.

Так кто первый? Леон Драйзайтль.

2015: Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Джек Айкел («Баффало»)

В 2015 году не было никаких вопросов насчёт того, кто должен стать первым. Как в своё время все ждали появления в НХЛ Сидни Кросби, так же ждали и Макдэвида. За ним пристально следили в течение нескольких лет, и Макдэвид не разочаровал. Быстрый как ветер, техничный, умный, крепкий – уже сейчас он входит в число лучших игроков мира. Коннор мгновенно показал, почему он – неоспоримый первый номер, набирая в дебютном сезоне больше очка за игру. Затем он два года подряд становился лучшим бомбардиром НХЛ, а также выиграл «Харт» и два «Теда Линдсея». Пока что с каждым годом он играет только лучше и лучше, и сейчас является самым высокооплачиваемым игроком мира.

Айкел пока не дотягивает до Макдэвида по очкам, но он всё равно – второй бомбардир среди игроков того драфта и заслуженно ушёл под вторым номером. Айкел доказал, что является элитным центром и отличным распасовщиком. Как только ему в партнёры достался чистый снайпер, он тут же сделал 54 передачи за сезон. С Айкелом связано будущее «Сэйбрз», сейчас он – с большим отрывом главная звезда команды, и два года назад подписал контракт на $ 80 млн.

Было много споров, кто лучше – Мэттьюс или Лайне, но в итоге «Торонто» сделал правильный выбор. Мэттьюс уже в дебютной игре сделал покер, да и вообще с его приходом началось возрождение «Торонто» из небытия. Сейчас, когда он провёл в НХЛ три сезона, уже можно утверждать, что он стал поворотный моментом в истории клуба. Центр, который набирает больше очка за игру и забивает больше Патрика Лайне, — о чём ещё можно мечтать фанатам «Лифс»?

Лайне весь год шёл ноздря в ноздрю с Мэттьюсом – оба играли в профессиональных лигах в Европе, оба были лидерами снайперской гонки на МЧМ (только финн выиграл ещё и золото), оба дебютировали за сборные на чемпионате мира (Лайне стал MVP турнира). Это всё равно не хватило, чтобы стать первым, но то, что Лайне с Мэттьюсом пока – лучшие игроки своего драфта, спорить не приходится. Финский форвард с детства боготворил Овечкина, а сейчас мечтает обогнать его в гонке снайперов. Он не такой универсальный, как Мэттьюс, и сильно зависит от распасовщиков, но то, что год с 30 голами для него считает совершенно неудачным, говорит о многом. Лайне ещё очень долго будет кошмаром вратарей.

Хишир против Патрика и другие непредсказуемые драфты НХЛ «Нью-Джерси» на драфте новичков предпочёл Нико Хишира Нолану Патрику. Рассказываем, когда ещё место первого пика был столь неочевидным.

2017: Нико Хишир («Нью-Джерси»), Нолан Патрик («Филадельфия»)

Этот год был не самым сильным (по крайней мере, насколько можно судить сейчас, через два года), но все эксперты сходились во мнении, что первым номером станет Нолан Патрик. В «Нью-Джерси» с этим не согласились и оказались правы (хотя могли быть ещё правее, если бы выбрали Элиаса Петтерссона). Хишир сразу заиграл на ведущих ролях и пока стабильно набирает по 50 очков за сезон. На суперзвезду он ещё не тянет, но ему только 20 лет. Патрик же играет довольно средне и больше, чем на третье звено, совершенно не тянет. Пока можно констатировать, что «Филадельфия» просчиталась.

А на прошлогоднем драфте пока всё кажется правильным. Далин в своём роде уникален, этот защитник способен в будущем превзойти и Лидстрёма, и Карлссона. Оборона «Баффало» долгое время была настоящим кошмаром, и первый номер драфта-2018 не только в ближайшем будущем решит эту проблему, но и вместе с Айкелом станет одним из системообразующих игроков.

Как проводят сезон игроки из первого раунда драфта-2018 18 из них мы увидим на молодёжном чемпионате мира.

Свечников не смог бороться за звание первого номера (Далин в 17 лет играл заметную роль на МЧМ, съездил на Олимпиаду), но для него всё тоже складывается очень хорошо. В 18 лет он забил 20 голов в НХЛ – среди россиян больше в этом возрасте забивал только Илья Ковальчук, и с течением сезона только прибавлял.