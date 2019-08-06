«Рейнджерс» заломили цены на абонементы! Это всё из-за Панарина?

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» в нынешнем сезоне сильно обрусел. Тут вам и вратари Александр Георгиев с Игорем Шестёркиным, и защитник Егор Рыков, и нападающие Виталий Кравцов, Владислав Наместников с Павлом Бучневичем. И, конечно, главная звезда «синерубашечников» — форвард Артемий Панарин, подписавший с «рейнджерами» рекордный семилетний контракт на общую сумму $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).

Панарин – главный ньюсмейкер лета. Он затмил даже Овечкина! Форвард «Рейнджерс» подписал рекордный контракт и взбаламутил общественность неоднозначным интервью.

Вообще же «Рейнджерс» — один из самых раскрученных и медийных клубов НХЛ. Команда не только базируется в одном из крупнейших мировых мегаполисов, но проводит домашние матчи в стенах легендарного «Мэдисон Сквер Гарден». Месте, в котором выступают мировые звёзды не только хоккея, но и театра и эстрады.

Однако болельщикам команды с Бродвея, в том числе и российским иммигрантам, коих в Нью-Йорке предостаточно, придётся выложить за абонемент на матчи любимого клуба, внимание, $ 5,2 (!) тыс. И это минимальная официальная цена в 215-й сектор. Меньше можно заплатить только волей случая. Если, например, кто-то будет избавляться от своего абонемента.

Фото: The Hockey Writers

«Рейнджерс» традиционно занимают первое место в списке самых дорогих клубов лиги, а после огромных контрактов, подписанных в нынешнем межсезонье, перед генеральным менеджером Джеффом Гортоном наверняка поставили задачу постараться заработать по максимуму. Как на продаже атрибутики, питании в стенах дворца и рекламе, так и на абонементной программе. Отсюда и такие огромные, даже по американским меркам, цены.



Но даже по таким завышенным ценам менеджменту «Рейнджерс», думается, удастся реализовать большую часть абонементов. Всё-таки бедной публику в Нью-Йорке, привыкшую к событиям мирового масштаба, точно не назовёшь, поэтому на хоккей народ ходить будет. Тем более после всей пиар-кампании, раскрученной вокруг Артемия Панарина. Позавидовать ей мог в своё время бы даже не менее звёздный Марк Мессье. На ушах во время презентации Панарина стоял едва ли не весь город, а улица вблизи арены была переполнена фотографами и репортёрами.

Панарина встретили с восторгом. Нью-Йорк уже аплодирует новой «русской ракете» Он ещё не сыграл ни одного матча за «синерубашечников», но уже заработал овации.

Отметим, что вместимость «Мэдисон Сквер Гарден» в хоккейной конфигурации — 18 тыс. мест. Даже в провальный сезон 17 тыс. человек на игры «синерубашечников» приходили стабильно.



Кстати, помимо цен на абонементы «Рейнджерс», авторитетное североамериканское хоккейное издание The Hockey Writers для сравнения и понимания ситуации опубликовало ценовую политику других клубов НХЛ. Цифры, конечно, сильно отличаются от тех цен, которые заломили в Нью-Йорке.



Например, на втором месте расположился «Монреаль Канадиенс», абонемент на матчи которого стоит $ 2,6 тыс, то есть в два раза дешевле. Почти столько же (на $ 15 меньше) придётся выложить для посещения всех домашних матчей регулярки с участием «Бостон Брюинз». Игры с участием «Ванкувер Кэнакс» будут стоить в сумме на $ 20 меньше, чем у «мишек».

Дальше – интересное сравнение с «Айлендерс». Ещё одна команда из Нью-Йорка (но из другой его части) вполне могла заполучить Панарина себе, тоже предлагая Артемию контракт. Причём более выгодный, нежели нападающему давали в «Рейнджерс». Но россиянин выбрал именно «рейнджеров», заявив, что сердце лежало к этому клубу. В результате «островитяне», сезоном ранее потерявшие свою главную звезду в лице Джона Тавареса, остались и без Панарина.

«Ты — лжец и иуда!» Джон Таварес запомнит этот день надолго Болельщики «Айлендерс» устроили «тёплый» приём бывшей звезде клуба. Это был настоящий олдскул.

Нет сомнений, что по итогам сезона «Рейнджерс» заработают гораздо больше, нежели их постоянные конкуренты из «Айлендерс». Об этом говорят и цены на абонементы. Так, все домашние матчи регулярного чемпионата с участием «островитян» будут стоить болельщику минимум $ 2,5 тыс. Это более чем в два раза меньше, нежели у «синерубашечников».



Дешевле же всего можно посетить матчи «Анахайм Дакс». Абонемент на игры команды Далласа Икинса можно приобрести за $ 594. Несколько клубов («Тампа-Бэй Лайтнинг», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нэшвилл Предаторз») пока не представили стоимость абонементов на весь сезон-2019/20.