«Рейнджерс» заломили цены на абонементы! Это всё из-за Панарина?

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» в нынешнем сезоне сильно обрусел. Тут вам и вратари Александр Георгиев с Игорем Шестёркиным, и защитник Егор Рыков, и нападающие Виталий Кравцов, Владислав Наместников с Павлом Бучневичем. И, конечно, главная звезда «синерубашечников» — форвард Артемий Панарин, подписавший с «рейнджерами» рекордный семилетний контракт на общую сумму $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).
Вообще же «Рейнджерс» — один из самых раскрученных и медийных клубов НХЛ. Команда не только базируется в одном из крупнейших мировых мегаполисов, но проводит домашние матчи в стенах легендарного «Мэдисон Сквер Гарден». Месте, в котором выступают мировые звёзды не только хоккея, но и театра и эстрады.
Однако болельщикам команды с Бродвея, в том числе и российским иммигрантам, коих в Нью-Йорке предостаточно, придётся выложить за абонемент на матчи любимого клуба, внимание, $ 5,2 (!) тыс. И это минимальная официальная цена в 215-й сектор. Меньше можно заплатить только волей случая. Если, например, кто-то будет избавляться от своего абонемента.
«Рейнджерс» традиционно занимают первое место в списке самых дорогих клубов лиги, а после огромных контрактов, подписанных в нынешнем межсезонье, перед генеральным менеджером Джеффом Гортоном наверняка поставили задачу постараться заработать по максимуму. Как на продаже атрибутики, питании в стенах дворца и рекламе, так и на абонементной программе. Отсюда и такие огромные, даже по американским меркам, цены.
Но даже по таким завышенным ценам менеджменту «Рейнджерс», думается, удастся реализовать большую часть абонементов. Всё-таки бедной публику в Нью-Йорке, привыкшую к событиям мирового масштаба, точно не назовёшь, поэтому на хоккей народ ходить будет. Тем более после всей пиар-кампании, раскрученной вокруг Артемия Панарина. Позавидовать ей мог в своё время бы даже не менее звёздный Марк Мессье. На ушах во время презентации Панарина стоял едва ли не весь город, а улица вблизи арены была переполнена фотографами и репортёрами.
Отметим, что вместимость «Мэдисон Сквер Гарден» в хоккейной конфигурации — 18 тыс. мест. Даже в провальный сезон 17 тыс. человек на игры «синерубашечников» приходили стабильно.
Кстати, помимо цен на абонементы «Рейнджерс», авторитетное североамериканское хоккейное издание The Hockey Writers для сравнения и понимания ситуации опубликовало ценовую политику других клубов НХЛ. Цифры, конечно, сильно отличаются от тех цен, которые заломили в Нью-Йорке.
Например, на втором месте расположился «Монреаль Канадиенс», абонемент на матчи которого стоит $ 2,6 тыс, то есть в два раза дешевле. Почти столько же (на $ 15 меньше) придётся выложить для посещения всех домашних матчей регулярки с участием «Бостон Брюинз». Игры с участием «Ванкувер Кэнакс» будут стоить в сумме на $ 20 меньше, чем у «мишек».
Дальше – интересное сравнение с «Айлендерс». Ещё одна команда из Нью-Йорка (но из другой его части) вполне могла заполучить Панарина себе, тоже предлагая Артемию контракт. Причём более выгодный, нежели нападающему давали в «Рейнджерс». Но россиянин выбрал именно «рейнджеров», заявив, что сердце лежало к этому клубу. В результате «островитяне», сезоном ранее потерявшие свою главную звезду в лице Джона Тавареса, остались и без Панарина.
Нет сомнений, что по итогам сезона «Рейнджерс» заработают гораздо больше, нежели их постоянные конкуренты из «Айлендерс». Об этом говорят и цены на абонементы. Так, все домашние матчи регулярного чемпионата с участием «островитян» будут стоить болельщику минимум $ 2,5 тыс. Это более чем в два раза меньше, нежели у «синерубашечников».
Дешевле же всего можно посетить матчи «Анахайм Дакс». Абонемент на игры команды Далласа Икинса можно приобрести за $ 594. Несколько клубов («Тампа-Бэй Лайтнинг», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нэшвилл Предаторз») пока не представили стоимость абонементов на весь сезон-2019/20.
- 6 августа 2019
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