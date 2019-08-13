Этот клуб НХЛ как чёрная метка. На игроков «Оттавы» сыплются несчастья

Мы уже привыкли к тому, что дела в «Оттаве» идут хуже некуда – уходят суперзвёзды, владелец не желает тратить много денег на новых игроков, болельщицкий интерес падает, плей-офф последние пару лет стал недостижимой мечтой. Но за последние годы с игроками «Оттавы» происходят странные вещи. Никак не связанные между собой и не такие уж странные, но концентрация бед в отдельно взятом клубе зашкаливает. Впору говорить, что «Сенаторз» становятся чёрной меткой – попал туда, жди беды.
Эрик Карлссон и угрозы его жене
Летом 2018 года один из лучших защитников мира Эрик Карлссон ещё был капитаном «Оттавы», но уже подумывал уйти из клуба. Последней каплей стал конфликт с семьёй его партнёра по команде Майка Хоффмана.
За пару месяцев до этого Эрик и его жена Мелинда потеряли ребёнка на позднем сроке. Пара, тяжёло переживающая трагедию, столкнулась с неожиданными нападками в сети. Мелинда обвинила во всём подругу Хоффмана Монику Кэрики подала на неё в суд. «Кэрик много раз желала моему нерождённому ребёнку смерти. Кроме этого, она говорила, что хочет моей смерти, и заявляла, что кто-то должен переломать ноги моему мужу, чтобы он завершил карьеру», — рассказала девушка.
Хоффмана буквально на следующий день его обменяли из «Оттавы», потом были суды, на которых общественность узнала из первых уст о накалённой обстановке и напряжённых отношениях между семьями игроков «Оттавы». Карлссона вскоре тоже обменяли в, а чуть позже он с женой запустил благотворительный проект против травли в Интернете.
Откровения в Убере
Осенью 2018 года Мэтт Дюшейн, Крис Уайдман, Тома Шабо, ДиланДемело, Алекс Форментон, Крис Тирни и Колин Уайт ехали в такси и перемалывали косточки тренерскому штабу «Оттавы». Больше всего досталось Марти Рэймонду, который отвечает за меньшинство. «Если вслушиваться, то когда мы разбираем видео, Рэймонд никогда ничему не учит, только комментирует происходящее», — смеялся Уайдман. «Мы никогда ничего не меняем, зачем тогда вообще эти собрания? Я уже три недели не слушаю, что на них говорят. Марти Рэймонд – единственный тренер в истории НХЛ, который сумел создать худшее большинство и меньшинство за один календарный год», — отвечал Дюшейн.
Таксист записал всё на видеорегистратор и выложил видео в сеть. Его, конечно, потом уволили, а игрокам пришлось публично извиняться перед тренером. Понятно, что всякие шуточки за закрытыми дверями отпускают все, но на видео попались именно «сенаторы».
Обгоревшая девушка…
Весной 2018 года защитник «Оттавы» Коди Сеси спокойно ужинал с друзьями во дворе своего дома. Смеркалось, на столе были зажжены маленькие настольные камины. В одном заканчивалась жидкость для розжига, и девушка Коди Джейми Томпсон решила подлить топлива, но случилось страшное. Огонь охватил струю керосина и перекинулся на бутылку. Девушка в панике нажала на бутылку ещё раз, а затем метнула её прямо на другого человека, которым оказалась Хана Энгел. Облитая керосином, она вспыхнула как свеча – руки, лицо, ноги… Спаслась Хана по счастливой случайности – на жуткие крики прибежали соседи, среди которых был пожарный и врач. 35% её тела было покрыто ожогами второй и третьей степени, она несколько недель пролежала в коме, перенесла несколько сложных операций, выжила, но осталась покрыта шрамами.
И её иск
Год назад Энгел ничего не говорила о возможном иске, более того, по сообщениям в прессе, хотела оградить Сеси от лишней шумихи (в это время как раз вылез на свет конфликт между Карлссонами и Хоффманами). Сейчас Энгел и её родные подали в суд на Сеси(который уже перешёл в «Торонто») и Томпсон, а также производителя каминов. Они хотят получить более $ 8 млн – $ 500 тыс. за «боль и страдания, потерю комфорта и утрату удовольствия от жизни», $ 300 тыс. за «утрату возможности заниматься домашним хозяйством» и $ 6 млн за «потерю дохода, конкурентноспособности на рынке и экономических возможностей». Ещё $ 1,8 млн требуют жених и родители Энгел – за оплату медицинских услуг и сиделок, «нервный шок», «намеренное причинение моральных страданий», «потерю заботы и дружеских отношений».
Энгел до сих пор не вернулась к нормальной жизни – её дни состоят из физиотерапии, массажей, приёма обезболивающих и общения с психотерапевтом. Раньше у неё была собственная студия йоги, но сейчас, естественно, бизнес заброшен. Теперь она обвиняет Сеси и Томпсон в том, что они находились под воздействием алкоголя, не могли оценить возможную опасность и не предприняли должных мер безопасности.
- 13 августа 2019
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