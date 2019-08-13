Этот клуб НХЛ как чёрная метка. На игроков «Оттавы» сыплются несчастья

Мы уже привыкли к тому, что дела в «Оттаве» идут хуже некуда – уходят суперзвёзды, владелец не желает тратить много денег на новых игроков, болельщицкий интерес падает, плей-офф последние пару лет стал недостижимой мечтой. Но за последние годы с игроками «Оттавы» происходят странные вещи. Никак не связанные между собой и не такие уж странные, но концентрация бед в отдельно взятом клубе зашкаливает. Впору говорить, что «Сенаторз» становятся чёрной меткой – попал туда, жди беды.

Зайцеву мало обмена в худший клуб НХЛ. Его хочет засудить бывшая жена У Никиты выдаётся тяжёлое лето.

Эрик Карлссон и угрозы его жене

Летом 2018 года один из лучших защитников мира Эрик Карлссон ещё был капитаном «Оттавы», но уже подумывал уйти из клуба. Последней каплей стал конфликт с семьёй его партнёра по команде Майка Хоффмана.

За пару месяцев до этого Эрик и его жена Мелинда потеряли ребёнка на позднем сроке. Пара, тяжёло переживающая трагедию, столкнулась с неожиданными нападками в сети. Мелинда обвинила во всём подругу Хоффмана Монику Кэрики подала на неё в суд. «Кэрик много раз желала моему нерождённому ребёнку смерти. Кроме этого, она говорила, что хочет моей смерти, и заявляла, что кто-то должен переломать ноги моему мужу, чтобы он завершил карьеру», — рассказала девушка.

Хоффмана буквально на следующий день его обменяли из «Оттавы», потом были суды, на которых общественность узнала из первых уст о накалённой обстановке и напряжённых отношениях между семьями игроков «Оттавы». Карлссона вскоре тоже обменяли в, а чуть позже он с женой запустил благотворительный проект против травли в Интернете.

Откровения в Убере

Осенью 2018 года Мэтт Дюшейн, Крис Уайдман, Тома Шабо, ДиланДемело, Алекс Форментон, Крис Тирни и Колин Уайт ехали в такси и перемалывали косточки тренерскому штабу «Оттавы». Больше всего досталось Марти Рэймонду, который отвечает за меньшинство. «Если вслушиваться, то когда мы разбираем видео, Рэймонд никогда ничему не учит, только комментирует происходящее», — смеялся Уайдман. «Мы никогда ничего не меняем, зачем тогда вообще эти собрания? Я уже три недели не слушаю, что на них говорят. Марти Рэймонд – единственный тренер в истории НХЛ, который сумел создать худшее большинство и меньшинство за один календарный год», — отвечал Дюшейн.

Таксист записал всё на видеорегистратор и выложил видео в сеть. Его, конечно, потом уволили, а игрокам пришлось публично извиняться перед тренером. Понятно, что всякие шуточки за закрытыми дверями отпускают все, но на видео попались именно «сенаторы».

Игроков «Оттавы» сняли на видео в такси, когда они высмеивали тренерский штаб

Обгоревшая девушка…

Весной 2018 года защитник «Оттавы» Коди Сеси спокойно ужинал с друзьями во дворе своего дома. Смеркалось, на столе были зажжены маленькие настольные камины. В одном заканчивалась жидкость для розжига, и девушка Коди Джейми Томпсон решила подлить топлива, но случилось страшное. Огонь охватил струю керосина и перекинулся на бутылку. Девушка в панике нажала на бутылку ещё раз, а затем метнула её прямо на другого человека, которым оказалась Хана Энгел. Облитая керосином, она вспыхнула как свеча – руки, лицо, ноги… Спаслась Хана по счастливой случайности – на жуткие крики прибежали соседи, среди которых был пожарный и врач. 35% её тела было покрыто ожогами второй и третьей степени, она несколько недель пролежала в коме, перенесла несколько сложных операций, выжила, но осталась покрыта шрамами.

На защитника «Торонто» Сеси и его подругу подали в суд. С них требуют $ 8 млн

И её иск

Год назад Энгел ничего не говорила о возможном иске, более того, по сообщениям в прессе, хотела оградить Сеси от лишней шумихи (в это время как раз вылез на свет конфликт между Карлссонами и Хоффманами). Сейчас Энгел и её родные подали в суд на Сеси(который уже перешёл в «Торонто») и Томпсон, а также производителя каминов. Они хотят получить более $ 8 млн – $ 500 тыс. за «боль и страдания, потерю комфорта и утрату удовольствия от жизни», $ 300 тыс. за «утрату возможности заниматься домашним хозяйством» и $ 6 млн за «потерю дохода, конкурентноспособности на рынке и экономических возможностей». Ещё $ 1,8 млн требуют жених и родители Энгел – за оплату медицинских услуг и сиделок, «нервный шок», «намеренное причинение моральных страданий», «потерю заботы и дружеских отношений».

Энгел до сих пор не вернулась к нормальной жизни – её дни состоят из физиотерапии, массажей, приёма обезболивающих и общения с психотерапевтом. Раньше у неё была собственная студия йоги, но сейчас, естественно, бизнес заброшен. Теперь она обвиняет Сеси и Томпсон в том, что они находились под воздействием алкоголя, не могли оценить возможную опасность и не предприняли должных мер безопасности.