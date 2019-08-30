Их мало, но они существуют. Главные старожилы клубов КХЛ

Раньше хоккеисты могли всю карьеру провести за одну команду, но в нынешних реалиях это довольно редкое явление. Либо игроки сами ищут лучшей доли, либо становятся не нужны своим клубам, но каждый год идёт круговорот хоккеистов в лиге. Однако старожилы хоть редко, но всё же встречаются. Рассказываем о таких уникумах, беря в расчёт грядущий сезон и все предыдущие, в которых игрок провёл хотя бы один матч за основную команду.

Данис Зарипов – 15-й сезон в «Ак Барсе»

795 игр, 583 (268+315) очка



Зарипов – самый возрастной хоккеист команды и живая легенда «Ак Барса». Воспитанник челябинского «Мечела» перешёл в Казань в 2001 году, здесь он выиграл три Кубка Гагарина и четыре золота чемпионата России. Зарипов – пятый бомбардир в истории клуба, и в этом сезоне у него есть шанс на четвёртую строчку, опередив Алексея Морозова.

«У кого Зарипов, тот и сильнее». Пять кубков татарина Данис Зарипов выиграл пять кубков Гагарина за 10 лет. Фантастика!

Евгений Бирюков – 15-й сезон в «Магнитке»

876 игр, 145 (24+121) очков



Нынешнюю «Магнитку» невозможно представить без Кошечкина и Мозякина, но есть местный воспитанник, который всю жизнь остаётся верен родному клубу и провёл в нём гораздо больше времени. Евгений первые он сыграл за основу в сезоне-2005/06, зарекомендовав себя надёжным защитником-домоседом, на которого можно положиться в ключевые моменты матчей. С «Металлургом» Бирюков трижды становился чемпионом России, выиграл два Кубка Гагарина. Бирюков уже сейчас является рекордсменом клуба по количеству матчей и сезонов, его контракт будет действовать ещё два года.

Юрий Трубачёв – 15-й сезон в «Северстали»

764 игры, 311 (120+183) очков



Нынешний капитан «Северстали» помнит славные времена череповецкого хоккея, когда в начале 2000-х команда выиграла сначала бронзу, а затем и серебро чемпионата России. Правда, в «бронзовом» сезоне Трубачёв набирался опыта в СКА (как давно это было, сейчас такие слова можно принять за шутку). Сейчас Трубачёв – третий бомбардир в истории клуба, капитан команды и дядька-наставник для молодых талантов «Северстали». Под его крылом растут Гераськин, Кудако, Вовченко и другие ребята.

«Северсталь» отправила меня в СКА набираться опыта, это была аренда» Это было с Юрием Трубачёвым 18 лет назад. Сегодня же СКА самый богатый клуб страны, а «Северсталь» могут исключить из КХЛ.

Константин Алексеев – 14-й сезон в «Сибири»

635 игр, 90 (14+76) очков



Уроженец Новосибирска, Алексеев лишь раз покидал родной город, и то ненадолго. Сезон-2016/17 он начинал в ЦСКА, но вернулся домой уже в декабре. Многолетний лидер обороны, Алексеев был с командой в разные времена – и в Суперлиге, и в первые трудные сезоны в КХЛ, и в финале Востока в 2015-м. В этом году Алексеев подписал контракт на три года, и уже в сентябре должен сыграть юбилейный 600-й матч за клуб.

Роман Старченко – 13-й сезон в «Барысе»

592 игры, 300 (169+131) очков



Старченко играет за «Барыс» практически с момента его основания, уже в 18 лет он стал лучшим бомбардиром команды, которая тогда выступала в чемпионате Казахстана. Затем он набирался опыта в усть-каменогорском «Торпедо», а после вступления «Барыса» в КХЛ прочно вошёл в основу команды. Сейчас Старченко 33 года, но прошлый сезон стал для него лучшим в карьере.



В тройку лучших бомбардиров клуба входят Боченски, Даллмэн и Доус, но первые двое завершили карьеры, а Найджел теперь выступает в «Автомобилисте». Если Старченко не настигнет спад, у него есть шанс стать самым результативным игроком в истории «Барыса».

Фото: Евгений Кузьменко, photo.khl.ru

Александр Ерёменко – 13-й сезон в «Динамо»

397 игр



Ерёменко – шестикратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина. И пускай половину этих титулов он выиграл в «Салавате» и «Ак Барсе», для «Динамо» он всё равно знаковая личность. Во многом именно благодаря Александру «Динамо» загремело в КХЛ – забить ему было практически невозможно. Сейчас Ерёменко является рекордсменом клуба по количеству матчей, побед и «сухарей», и заканчивать пока не планирует.

Гинтс Мейя – 12-й сезон в рижском «Динамо»

484 игры, 105 (44+61) очков



В рижском «Динамо» немало старожилов, которые большую часть карьеры провели на родине, но даже среди них Мейя выделяется. Этот 31-летний форвард никогда не претендовал на звание главной звезды команды, ни разу не набирал даже 20 очков за сезон, но его любят за трудолюбие и жёсткость. Несколько лет Мейя даже был капитаном клуба.

Михаил Варнаков – 12-й сезон в «Торпедо»

575 игр, 315 (185+130) очков



Варнаков – уроженец Нижнего Новгорода, хотя успел поиграть и за «Динамо», и за «Ак Барс», и даже за СКА. Он – продолжатель горьковской хоккейной династии, его папа, Михаил Варнаков-старший, отыграл за «Торпедо» 16 сезонов, не раз вызывался в сборную СССР, а потом работал тренером.



Варнаков-младший является пятым снайпером КХЛ, хоть в последние годы его результативность пошла на спад. Чтобы догнать именитого папу по количеству очков за «Торпедо», сыну надо набрать ещё 119 баллов.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Антон Глинкин – 10-й сезон в «Тракторе»

546 игр, 229 (79+150) очков



Глинкин – самый молодой игрок в нашей подборке, ему всего 30 лет, но в «Тракторе» он сейчас самый главный старожил. Долгое время (с самой школы) он играл в одной связке со своим лучшим другом Андреем Поповым, с ним же в 27 лет ушёл в «Ак Барс», где оба выиграли Кубок Гагарина. Только Антон вернулся в родной Челябинск на год раньше, поэтому Попова в этом рейтинге старожилов нет.

Другие старожилы команд КХЛ:



Михелис Редлихс, Кристапс Сотниекс, Лаурис Дарзиньш (все – 10-й сезон в рижском «Динамо»)

Игорь Головков (9-й сезон в «Витязе»)

Сергей Андронов (9-й сезон в ЦСКА)

Александр Павлович (9-й сезон в минском «Динамо»)

Павел Куликов (9-й сезон в «Нефтехимике»)

Виктор Тихонов (8-й сезон в СКА)

Даниил Апальков (8-й сезон в «Локомотиве»)

Сами Лепистё (7-й сезон в «Йокерите»)

Анатолий Никонцев (7-й сезон в «Спартаке»)

Никита Трямкин (7-й сезон в «Автомобилисте»)

Станислав Кацуба (7-й сезон в «Амуре»)

Алексей Бондарев (7-й сезон в «Авангарде»)

Теэму Хартикайнен (7-й сезон в «Салавате Юлаеве»).